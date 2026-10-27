Chứng khoán 27/10: VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản duy trì ở mức thấp

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,68 điểm, tương đương 0,1% xuống 1.761,87 điểm. Sàn HOSE có 123 mã tăng và 197 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 631,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 13.922,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% về khối lượng và 3% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 163 triệu đơn vị, trị giá 3.671 tỷ đồng.

Sau tuần hồi phục khá mạnh, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt ngay từ phiên đầu tuần. Tâm lý thận trọng quay trở lại, dòng tiền suy giảm dưới mức bình quân 20 phiên và giao dịch thiếu điểm nhấn. Trong phiên 27/10, diễn biến ảm đạm kéo dài từ đầu phiên đến khi đóng cửa. Sắc đỏ chiếm ưu thế, nhóm cổ phiếu VN30 phân hóa mạnh, trong khi thanh khoản chưa có sự cải thiện đáng kể.

VN-Index liên tục đảo chiều quanh tham chiếu nhưng biên độ biến động điểm số không lớn. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC tiếp tục là điểm tựa chính cho chỉ số khi tăng 1,4%, lên 240.200 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 5 điểm tích cực cho VN-Index. Một số mã như VJC, SHB, VIB, VPL và MWG cũng tăng nhẹ, quanh mức 1%.

Ở chiều ngược lại, LPB giảm 2,5%, xuống 38.400 đồng/cổ phiếu; GAS giảm 2%, xuống 78.900 đồng/cổ phiếu. Các mã FPT, GVR, VPB, BSR và TCX giảm từ 1% đến 1,7%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng giao dịch kém sôi động. LDG tăng trần lên 2.570 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh 1,9 triệu đơn vị. KSB, HHP và QCG tăng từ 3% đến gần 4%. Đáng chú ý, NKG thu hẹp đà tăng nhưng vẫn đóng cửa cao hơn 2,1% lên 12.050 đồng/cổ phiếu, với hơn 8,2 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Ở chiều giảm, KOS giảm sàn và còn dư bán giá sàn hơn 78,5 triệu đơn vị. ASP cũng giảm sàn xuống 16.400 đồng/cổ phiếu. VGC giảm hơn 4%, xuống 44.350 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch 1,3 triệu đơn vị. Các mã PVP, TVS, GMD, TTF, HDC, LPS, PET, DXS và HTN giảm từ 3% đến 3,8%.

Trên sàn HNX, diễn biến thị trường tương đối ổn định, với chỉ số duy trì sắc xanh nhẹ khi kết phiên. HNX-Index tăng 0,18 điểm, tương đương 0,07%, lên 259,5 điểm. Sàn có 61 mã tăng và 81 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,4 triệu đơn vị, giá trị 512 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt hơn 4 triệu đơn vị, trị giá 38,3 tỷ đồng.

KSV và THD là hai cổ phiếu nổi bật trong nhóm vốn hóa lớn trên HNX khi lần lượt tăng 3,5% và 2,7%, đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. SHS, VC3 và VGS giữ sắc xanh nhẹ, trong khi VC7 tăng trần lên 7.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 6 triệu đơn vị. Ở nhóm thanh khoản cao, BVS, IDC, NVB, TNG, PVS, HUT và CEO đồng loạt giảm, dù mức giảm không lớn.

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,19 điểm, tương đương 0,15% xuống 126,09 điểm. Chỉ số có thời điểm nới rộng đà giảm trong phiên chiều, trước khi hồi phục một phần vào cuối phiên. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 46 triệu đơn vị, giá trị 947 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 23,6 triệu đơn vị, trị giá 481 tỷ đồng.

MSR là cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất trên UPCoM, đạt hơn 2,76 triệu đơn vị, đồng thời tăng 5,5% lên 67.400 đồng/cổ phiếu. DDG đứng tiếp theo với 2,2 triệu đơn vị được giao dịch, nhưng giảm sàn 12,5%, xuống 700 đồng/cổ phiếu. POS không giữ được mức giá trần nhưng vẫn tăng gần 12%, lên 16.200 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh 720.000 đơn vị.

Trong bối cảnh thị trường giao dịch khá trầm lắng, khối ngoại tiếp đà bán ròng 319 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 442 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng trên HNX, trong khi mua ròng mạnh hơn 131 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Nhìn chung, phiên 27/10 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường sau nhịp hồi phục của tuần trước. VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản chỉ tăng khiêm tốn, trong khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng trên HOSE. Diễn biến này phản ánh trạng thái giao dịch thiếu đồng thuận, khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn hỗ trợ chỉ số nhưng chưa tạo được động lực rõ nét cho toàn thị trường.