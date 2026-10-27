Chứng khoán 27/10: VIC nâng đỡ VN-Index, cổ phiếu thép và bán lẻ khởi sắc

VIC giữ nhịp tăng, cổ phiếu thép và bán lẻ khởi sắc

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch sáng 27/10/2026 với trạng thái giằng co quanh tham chiếu. Lực mua và bán tương đối cân bằng trong những phút đầu, nhưng sự phân hóa nhanh chóng xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán trưa 27/10/2026

Diễn biến 5 chỉ số thị trường so với phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/10.

Ghi chú: Số liệu ngày 27/10 cập nhật lúc 11h54, sau khi kết thúc giao dịch buổi sáng. Mức tăng, giảm được tính so với phiên đóng cửa ngày 26/10.

Nguồn: Simplize. Đồ họa: Doanh nhân & Công lý.

Đến khoảng 10h45, VN-Index tăng hơn 7 điểm, trong đó VIC là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất. Mã này tăng khoảng 2%, giúp chỉ số có thêm gần 5 điểm.

Tuy nhiên, sắc xanh của chỉ số chưa phản ánh sự cải thiện đồng đều trên thị trường. Tại thời điểm cập nhật, số cổ phiếu giảm giá gần 280 mã, cao hơn khoảng 230 mã tăng. Áp lực bán tập trung ở một số nhóm ngành, song mức độ ảnh hưởng của từng cổ phiếu lên chỉ số nhìn chung chưa lớn.

Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. TCB, VPB và HDB giao dịch trong sắc đỏ, trong khi VCB, MBB, SHB, STB, TPB và MSB tăng giá. Ở nhóm chứng khoán, SSI duy trì sắc xanh, trái ngược với diễn biến điều chỉnh của VIX, ORS và VND.

Điểm sáng đáng chú ý thuộc về nhóm thép và nguyên vật liệu. HPG, HSG, NKG và MSR đồng loạt ghi nhận diễn biến tích cực, góp phần cải thiện tâm lý giao dịch.

Cùng chiều, dòng tiền tìm đến nhóm bán lẻ và phân phối với MWG, FRT, PET, DGW và PNJ tăng giá. Diễn biến này cho thấy cơ hội phục hồi đang xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh trước đó.

Dù vậy, thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Trong nửa đầu phiên sáng, giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng thời điểm phiên trước. Trên HNX, thanh khoản đạt khoảng 160 tỷ đồng, giảm hơn 40%, trong khi thị trường UPCoM ghi nhận khoảng 375 tỷ đồng.

Phiên đầu tuần giảm hơn 10 điểm, thị trường chờ dòng tiền trở lại

Trước đó, phiên giao dịch đầu tuần ngày 26/10 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên hai sàn niêm yết.

Tại HOSE, VN-Index giảm 10,60 điểm, tương đương 0,60%, xuống 1.763,55 điểm. VN30-Index giảm 17,56 điểm, tương đương 0,92%, còn 1.889,53 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tuần 26/10 trong sắc đỏ khi nhóm ngân hàng, chứng khoán và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá. Nguồn:Vietstock Finance

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương đương 1,29%, xuống 259,32 điểm. HNX30-Index giảm 1,26 điểm, tương đương 0,28%, còn 443,26 điểm.

Ngược chiều, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm, tương đương 0,02%, lên 126,28 điểm.

Áp lực bán trong phiên đầu tuần tập trung đáng kể tại nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là ngân hàng. Nhiều mã vốn hóa lớn điều chỉnh đã kéo VN-Index đi xuống, dù GAS và VIC góp phần hạn chế mức giảm của chỉ số.

Thanh khoản cũng suy yếu. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 519 triệu cổ phiếu, giảm 19% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn đạt khoảng 13.529 tỷ đồng.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần chú ý. Trong phiên 26/10, khối ngoại bán ròng khoảng 892 tỷ đồng trên HOSE, tập trung đáng kể tại FPT.

Diễn biến điều chỉnh đầu tuần xuất hiện sau khi VN-Index tăng hơn 82 điểm trong ba phiên giao dịch từ ngày 21 đến 23/10. Áp lực chốt lời tại vùng 1.780 điểm cùng thanh khoản suy giảm khiến thị trường chưa thể duy trì đà phục hồi.

Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.750 - 1.780 điểm để kiểm định cung cầu. Vùng 1.738 - 1.740 điểm được một số đơn vị phân tích đánh giá là khu vực hỗ trợ cần theo dõi nếu áp lực điều chỉnh gia tăng.

Diễn biến sáng 27/10 cho thấy lực cầu đã trở lại ở một số nhóm cổ phiếu, nhưng sự phân hóa và thanh khoản thấp cho thấy thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận. Khả năng duy trì đà phục hồi trong phiên chiều phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của nhóm vốn hóa lớn và mức độ lan tỏa của dòng tiền.