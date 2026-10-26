Chứng khoán 26-10: VN-Index mất hơn 10 điểm, áp lực chốt lời gia tăng

Cổ phiếu ngân hàng, công nghệ chịu áp lực bán

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26-10, VN-Index giảm 10,6 điểm, tương đương 0,6%, xuống 1.763,55 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương đương 1,29%, xuống 259,32 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,02 điểm, tương đương 0,02%, lên 126,28 điểm.

Toàn thị trường có 237 mã tăng giá, 403 mã giảm giá, 865 mã đứng giá, 21 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn.

Thanh khoản trên thị trường đạt khoảng 675,46 triệu cổ phiếu, với giá trị giao dịch khoảng 14.535,59 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh đặt mua đạt 664,98 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng đặt bán đạt 748,22 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận ghi nhận 98,03 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.823,61 tỷ đồng.

Thị trường hôm nay giảm hơn 10 điểm

Nhóm tài chính ghi nhận diễn biến kém tích cực với nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá. EIB giảm 3,92%, VIX giảm 1,57%, HDB giảm 1,55%, SHB giảm 1,83%, TCB giảm 1,17%, VIB giảm 1,76% và VPB giảm 2,07%. Các mã MBB, STB, BID, CTG và VCB lần lượt giảm 1,26%, 1,31%, 1,46%, 1,13% và 1,23%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu giữ được sắc xanh hoặc đứng giá. HCM tăng 0,63%, OCB tăng 1,85%, trong khi ACB và MSB đứng giá. Tuy nhiên, số mã giảm chiếm ưu thế khiến nhóm ngân hàng chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh cho thị trường.

Tại nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 1,75%, tiếp tục tạo áp lực lên diễn biến chung. Trong nhóm công nghiệp, GEX giảm 3,32%, VSC giảm 3,97%, GEE giảm 2,9% và GMD giảm 3,15%. Chiều tăng ghi nhận VGC tăng 4,04% và VJC tăng 1,77%.

Nhóm tiêu dùng cũng phân hóa theo hướng bất lợi. MSN giảm 1,62%, MWG giảm 0,93%, trong khi HUT tăng 0,8%. PNJ và VPL đứng giá. Ở nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 0,24%, còn GVR tăng 0,94%.

Đối với nhóm năng lượng, diễn biến tích cực xuất hiện tại một số cổ phiếu như BSR tăng 1,2%, GAS tăng 2,81%, PVD tăng 0,27% và PLX tăng 0,56%. Dù vậy, PVT giảm 0,21% và PVS giảm 0,62%.

Riêng nhóm bất động sản, VIC tăng 0,21%, trái chiều với VHM giảm 0,62%, NVL giảm 0,47%, VPI giảm 1,05% và VRE giảm 2,8%. Một số mã khác như DXG giảm 3,35%, PDR giảm 3,7% và KDH giảm 2,32%.

Về giao dịch của khối ngoại, trên sàn HoSE, khối ngoại mua vào khoảng 34,28 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.191,79 tỷ đồng; trong khi bán ra khoảng 71,51 triệu cổ phiếu, với giá trị 2.082,70 tỷ đồng.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 37,24 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 890,90 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa giá trị mua và bán cho thấy áp lực rút vốn ròng của khối ngoại vẫn hiện hữu.

Xét trong 10 phiên gần nhất theo biểu đồ giao dịch, khối ngoại có nhiều phiên bán ròng với giá trị lớn. Đáng chú ý, phiên 26-10 ghi nhận mức bán ròng xấp xỉ 891 tỷ đồng, cao hơn phiên 23/10 và thuộc nhóm những phiên bán ròng mạnh trong giai đoạn được thống kê. Trước đó, khối ngoại từng mua ròng trong hai phiên 21-10 và 22-10, nhưng xu hướng này không duy trì được trong các phiên tiếp theo.

VN-Index hướng tới mốc 1.800 điểm, áp lực chốt lời gia tăng

Bước vào tuần giao dịch từ ngày 26 đến 30-10, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục duy trì tín hiệu hồi phục trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vùng 1.780–1.800 điểm được xem là ngưỡng thử thách quan trọng, quyết định liệu VN-Index có thể nối dài đà đi lên hay sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các tín hiệu kỹ thuật trên đồ thị ngày đang ủng hộ kịch bản chỉ số tiến lên kiểm tra vùng đỉnh cũ quanh 1.790–1.800 điểm. Dẫu vậy, diễn biến trên đồ thị giờ cho thấy một số chỉ báo đã đi vào vùng quá mua sau giai đoạn tăng nhanh, hàm ý khả năng thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc khi tiến sát vùng kháng cự.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng dòng tiền dịch chuyển sang nhóm ngân hàng đang góp phần củng cố đà tăng, bên cạnh ảnh hưởng tích cực từ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Tuy nhiên, động lực tăng giá chưa lan tỏa đồng đều, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

TPS cũng lưu ý, việc VN-Index tiến gần khu vực tập trung các đường trung bình động quan trọng có thể khiến áp lực chốt lời tăng lên. Vì vậy, thị trường có khả năng cần thêm thời gian tích lũy để củng cố nền giá trước khi hình thành xu hướng rõ nét hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap xác định vùng 1.790–1.800 điểm là mục tiêu kế tiếp nếu đà tăng hiện tại được duy trì. Ở chiều ngược lại, mốc 1.740 điểm được đánh giá là vùng hỗ trợ đáng chú ý đối với xu hướng ngắn hạn.

Về kịch bản vận động, VN-Index có thể tiếp tục phục hồi nếu chinh phục được ngưỡng 1.800 điểm, đi kèm thanh khoản tích cực và dòng tiền mở rộng sang nhiều nhóm ngành. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự, thị trường có thể điều chỉnh để kiểm tra lại khu vực 1.760 điểm, trước khi lùi sâu hơn về vùng hỗ trợ 1.740 điểm.