Chứng khoán 26/10: VN-Index mất 10,6 điểm, khối ngoại bán ròng gần 891 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở đầu tuần giao dịch với sắc xanh nhẹ, VN-Index có lúc vượt mốc 1.780 điểm trong phiên sáng nhờ lực kéo từ nhóm dầu khí và một số mã vốn hóa lớn. Áp lực chốt lời dâng lên ở vùng giá cao khiến VN-Index đảo chiều và chốt phiên sáng tại 1.772,78 điểm.

Sang phiên chiều, lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ. VN-Index đóng cửa tại 1.763,55 điểm, giảm 10,6 điểm, tương ứng 0,6%, cũng là mức thấp nhất trong ngày. Rổ VN30 giảm 17,56 điểm, tương ứng 0,92%, xuống 1.889,53 điểm với 22 mã giảm, 5 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,38 điểm, tương ứng 1,29%, xuống 259,32 điểm, còn UPCoM-Index nhích 0,02 điểm lên 126,28 điểm. Toàn thị trường chứng khoán ghi nhận 237 mã tăng, 403 mã giảm và 865 mã đứng giá, trong đó có 21 mã tăng trần và 18 mã giảm sàn. Riêng sàn HoSE có 106 mã tăng, 205 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Ngân hàng và chứng khoán kéo VN-Index lùi khỏi vùng 1.780 điểm

Thanh khoản thị trường chứng khoán trên sàn HoSE đạt hơn 605,2 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 13.528,8 tỷ đồng, thấp hơn 20,15% so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn vào khoảng 14.529 tỷ đồng. Dòng tiền co hẹp cho thấy nhiều nhà đầu tư chọn đứng ngoài khi VN-Index tiến sát vùng cản 1.780 đến 1.800 điểm.

Diễn biến của thị trường chứng khoán phiên 26/10 phản ánh tâm lý thận trọng sau tuần tăng mạnh trước đó. Theo Vietstock, VN-Index tăng 68,24 điểm, tương ứng 4%, trong tuần giao dịch kết thúc ngày 23/10 và đóng cửa tuần ở 1.774,15 điểm, nên lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư chứng khoán xuất hiện ngay khi VN-Index chạm vùng cản.

Ngân hàng là nhóm gây sức ép lớn nhất lên chỉ số chứng khoán chung, với tám trong mười mã tác động mạnh nhất tới VN-Index thuộc nhóm ngành tài chính ngân hàng. EIB giảm 3,92%, VPB giảm 2,07%, SHB giảm 1,83%, VIB giảm 1,76%, HDB giảm 1,55% và BID giảm 1,46%. SSB mất 4,5%, LPB lùi 2,48%, còn các mã trụ VCB, TCB, CTG, STB, MBB cùng giảm trong biên độ từ 1,13% đến 1,31%.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 26/10.

Chiều ngược lại, OCB tăng 1,85%, ACB và MSB đứng giá tham chiếu. Khối ngoại vẫn bán ròng ACB khoảng 62,5 tỷ đồng và MBB khoảng 51,5 tỷ đồng, trong khi TCB ghi nhận lực mua ròng gần 64,4 tỷ đồng từ nhà đầu tư nước ngoài. Diễn biến trái chiều trong cùng nhóm hé lộ dòng vốn ngoại đang chọn lọc từng mã thay vì rút đồng loạt.

Cổ phiếu chứng khoán đi cùng xu hướng với ngân hàng. SHS và ORS cùng giảm 3,13%, VCI giảm 2,3%, VIX giảm 1,57%, TCX giảm 1,53%, VND giảm 1,45% và SSI giảm 0,75%. HCM tăng 0,63% và CTS tăng 1,14%, hai điểm sáng hiếm hoi của nhóm công ty chứng khoán trong phiên.

Khối ngoại mua vào khoảng 34,28 triệu cổ phiếu, giá trị 1.191,8 tỷ đồng, đồng thời bán ra khoảng 71,51 triệu cổ phiếu, giá trị 2.082,7 tỷ đồng trên HoSE. Mức bán ròng trên sàn chính vì thế lên gần 891 tỷ đồng. Ngoài FPT, các mã chịu lực xả lớn gồm HDB khoảng 80 tỷ đồng và VPL khoảng 69,5 tỷ đồng, còn MSN, TCB, VIC, IDC, BSR nằm trong danh sách mua ròng nhiều nhất.

Công nghệ, bất động sản và logistics phân hóa trong phiên chốt lời

Nhóm công nghệ trên thị trường chứng khoán giảm 2,01%, mạnh nhất trong các nhóm ngành lớn. FPT giảm 1,75% và đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại với giá trị khoảng 258 tỷ đồng. Ở mảng hạ tầng viễn thông, FOX giảm 1,4% dù Viễn thông FPT vừa công bố doanh thu thuần quý III/2026 đạt 5.920 tỷ đồng, tăng 20%, lợi nhuận sau thuế 1.020 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Báo cáo quý III của FOX cũng ghi nhận biên lợi nhuận gộp giảm từ 51,1% xuống 43,4%. Một cách lý giải cho diễn biến giá là dòng tiền dành cho cổ phiếu công nghệ và hạ tầng số đang đặt trọng tâm vào biên lợi nhuận nhiều hơn tốc độ tăng doanh thu.

Nhóm bất động sản trên sàn chứng khoán giảm nhẹ 0,16% nhưng phân hóa rõ. PDR giảm 3,7%, DXG giảm 3,35%, VRE giảm 2,8%, KDH giảm 2,32%, DIG giảm 1,97%, NLG giảm 1,29%, VPI giảm 1,05%, VHM giảm 0,62% và NVL giảm 0,47%. Ở chiều tăng, VIC nhích 0,21%, CEO tăng 0,87%, IDC tăng 1,39%, SJS tăng 0,55% và HDC tăng 0,42%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu logistics và cảng biển chịu áp lực bán mạnh trong phiên. VSC giảm 3,97%, GMD giảm 3,15%, trong khi HAH tăng nhẹ 0,39% và VJC tăng 1,77%. Nhóm xây dựng hạ tầng và thiết bị điện cũng giảm sâu với GEX mất 3,32%, GEE mất 2,9% và CII mất 2,51%, riêng VGC tăng 4,04%.

Ở nhóm cổ phiếu bán lẻ và tiêu dùng trên sàn chứng khoán, MWG giảm 0,93%, MSN giảm 1,62% dù khối ngoại mua ròng mã khoảng 72 tỷ đồng. PNJ, VNM và VPL đứng giá tham chiếu. Thép đi ngang với HPG giảm nhẹ 0,24%, còn GVR tăng 0,94% và hỗ trợ nhóm nguyên vật liệu.

Nguồn finance.vietstock

Dầu khí, tiện ích và y tế giữ sắc xanh giữa áp lực bán ròng

Năng lượng là nhóm hiếm hoi đi ngược thị trường chứng khoán, với mức tăng 0,75%. GAS tăng 2,81% và là mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, tiếp theo là VJC và VIC. BSR tăng 1,2%, PLX tăng 0,56% và PVD tăng 0,27%, trong khi PVS giảm 0,62%, PVT giảm 0,21% và PGD giảm 1,5%.

Nhóm dịch vụ hạ tầng tăng 1,32%, phần lớn nhờ đà tăng của GAS, bên cạnh BWE tăng 2,3%. Y tế cùng dầu khí và gỗ thuộc nhóm ngành tăng mạnh nhất phiên, trong đó TNH tăng 6,96% và lọt vào nhóm tăng mạnh nhất sàn HoSE cùng SC5, CCI, MDG và VCA.

Ở chiều giảm, KOS mất 6,93%, SVD và LPS cùng mất 6,42%, SFI giảm 5,97% và BMC giảm 5,91%. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch đạt 175.769 hợp đồng, giá trị hơn 33.416 tỷ đồng, cho thấy kênh phái sinh vẫn duy trì nhịp giao dịch sôi động khi VN-Index rung lắc.

Phiên giao dịch chứng khoán 26/10 khép lại với hai con số đặt cạnh nhau, giá trị khớp lệnh trên HoSE giảm 20,15% trong khi khối ngoại bán ròng gần 891 tỷ đồng. Trên nền VN-Index quanh 1.763 điểm, dòng tiền nội và ngoại cùng chọn lọc theo kết quả kinh doanh quý III/2026 của từng doanh nghiệp niêm yết.