Chứng khoán 25-9: VN-Index tăng 10 điểm, VHM và nhóm ngân hàng kéo chỉ số

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 25-9 diễn biến tích cực trở lại sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó. VN-Index đóng cửa tại 1.785,11 điểm, tăng 10,02 điểm, tương đương 0,56%.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,21%) xuống 272,22 điểm và UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (-0,49%) xuống 125,21 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 693,38 triệu cổ phiếu, trong khi giá trị giao dịch đạt 16.235,54 tỷ đồng.

VHM tăng hơn 5%, nhóm ngân hàng nâng đỡ VN-Index

Động lực đáng chú ý nhất của phiên giao dịch đến từ nhóm bất động sản, ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tại nhóm bất động sản, VHM tăng 5,66%, trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực cho chỉ số. VIC tăng 0,87%, trong khi VRE tăng 1,45%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 25-9 diễn biến tích cực trở lại sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Ảnh: Tradingview

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu bất động sản vẫn chịu áp lực bán như NVL giảm 2,87%, CEO giảm 2,61%, DXG giảm 0,49% và DIG giảm 2,03%.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa nhưng sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều mã vốn hóa lớn. VPB tăng 4,07%, EIB tăng 1,21%, TCB tăng 0,91%, HDB tăng 0,54% và MBB tăng 0,25%.

Một số mã ngân hàng khác đứng giá như CTG và ACB, trong khi MSB giảm 1,4%, VCI giảm 1,49%, TPB giảm 0,68%, STB giảm 0,52%, BID giảm 0,42% và VIB giảm 0,37%.

Đáng chú ý, cổ phiếu SSB giảm 2,75%, trong khi VND giảm 1,03% và SSI giảm 0,72%.

Ở nhóm năng lượng, BSR tăng 1,33%, PVT tăng 3,59%. Trong khi đó, PVD giảm 1,91%, PVS giảm 2,17% và PLX đứng giá.

Nhóm nguyên vật liệu cũng diễn biến trái chiều. HPG giảm 0,72%, trong khi DCM tăng 0,88%, GVR tăng 0,30% và GEL tăng 0,86%. Đáng chú ý, MSR giảm 3,78%.

Tại nhóm công nghiệp, một số cổ phiếu tăng khá mạnh như GEE tăng 4,23%, HAH tăng 4,76%, VSC tăng 1,15% và VJC tăng 0,61%. Ở chiều ngược lại, GEX giảm 0,41%.

Nhóm công nghệ tiếp tục chịu áp lực khi FPT giảm 0,92%.

Ở nhóm tiêu dùng, diễn biến cũng không đồng nhất. SBT tăng 0,66%, trong khi MSN giảm 0,99%, VNM giảm 1,32% và KDC giảm 0,2%. MWG tăng 0,69%, còn FRT gần như đi ngang, giảm 0,07%.

Theo dữ liệu, toàn thị trường có 287 mã tăng giá, 363 mã giảm giá và 815 mã đứng giá. Có 48 mã tăng trần và 33 mã giảm sàn.

Như vậy, dù VN-Index tăng hơn 10 điểm, độ rộng thị trường chưa thực sự nghiêng mạnh về bên mua khi số cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn số mã tăng giá.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng

Một điểm đáng chú ý trong phiên 25-9 là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng.

Theo dữ liệu tại thời điểm cuối phiên, khối ngoại mua vào khoảng 50,87 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 61,05 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, khối ngoại mua khoảng 1.514,78 tỷ đồng và bán ra 1.768,76 tỷ đồng, tương ứng bán ròng khoảng 253,98 tỷ đồng.

SBT được khối ngoại mua ròng hơn 260 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại tập trung mua tại một số cổ phiếu như SBT, BSR, DCM, FRT và VHM. Trong đó, SBT là mã được mua ròng nổi bật nhất với khoảng 265,48 tỷ đồng, tiếp đến BSR khoảng 107,92 tỷ đồng.

Các mã được khối ngoại mua ròng đáng chú ý khác gồm DCM khoảng 45,19 tỷ đồng, VHM 40,46 tỷ đồng, FRT 35,44 tỷ đồng và GEE 20,29 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn. TCB bị bán ròng khoảng 115,08 tỷ đồng, MSB khoảng 93,44 tỷ đồng, HPG khoảng 78,56 tỷ đồng, CTG khoảng 61,86 tỷ đồng và VPB khoảng 48,34 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng gồm ACB khoảng 41,68 tỷ đồng, BID 40,58 tỷ đồng, MSN 25,14 tỷ đồng, FPT 20,99 tỷ đồng và NVL 20,56 tỷ đồng.