Chứng khoán 24-9: Một cổ phiếu 'họ' Viettel ngược dòng giữa phiên VN-Index 'bốc hơi' 26 điểm

VN-Index giảm mạnh, sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24-9, VN-Index dừng tại 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%. Đây là phiên điều chỉnh đáng chú ý sau những diễn biến tích cực của thị trường trong các phiên trước.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,68 điểm (-1,33%), xuống 272,77 điểm. UPCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,18 điểm (-0,14%), còn 125,83 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 17.968,97 tỷ đồng. Độ rộng nghiêng mạnh về bên bán với 431 mã giảm giá, trong khi chỉ có 212 mã tăng, 857 mã đứng giá. Toàn thị trường ghi nhận 23 mã tăng trần và 22 mã giảm sàn.

Thị trường hôm nay 24-9 phủ sắc đỏ. Ảnh: Vietstock

Sắc đỏ xuất hiện trên phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong nhóm bất động sản, VHM giảm 4,11%, VIC giảm 2,54%, VRE giảm 3,01%, trong khi NVL giảm 0,81% và DXG giảm 4,25%. Diễn biến tại nhóm này tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh. HDB giảm 1,25%, ACB giảm 1,83%, SSB giảm 2,44%, CTG giảm 1,79%, BID giảm 1,24%, MBB giảm 0,75%, VIB giảm 0,74%, VND giảm 1,69% và VCB giảm 0,68%. TCB giảm 0,6%, trong khi TPB giảm 0,34%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng vẫn giữ được sắc xanh. MSB tăng 0,71%, VPB tăng 0,23%. Một số mã đứng giá tham chiếu như EIB, ABB, STB và SSI.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 1,19%, trong khi GVR tăng 2,02% và MSR tăng tới 4,13%. Đây là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường trong phiên.

Nhóm năng lượng chịu áp lực bán mạnh. BSR giảm 4,15%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42%, PVT giảm 3,46% và GAS giảm 3,3%.

Ở nhóm tiêu dùng, diễn biến phân hóa rõ nét. MSN tăng 1,43%, PET tăng 1,35%, FRT tăng 1,36%, trong khi PNJ giảm tới 5,67% và MWG giảm 0,41%.

Nhóm công nghệ cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh khi FPT giảm 1,21%.

Một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng đáng chú ý gồm VTP tăng 6,8%, MSR tăng 4,13%, GVR tăng 2,02%, MSN tăng 1,43%, PET tăng 1,35%, FRT tăng 1,36% và HAH tăng 0,82%.

Theo dữ liệu giao dịch trên HoSE, nhà đầu tư nước ngoài trong phiên 24-9 mua vào khoảng 40,8 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 67,2 triệu cổ phiếu, tương ứng khối lượng bán ròng khoảng 26,42 triệu đơn vị.

Về giá trị, khối ngoại mua vào khoảng 1.338,57 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.254,57 tỷ đồng, qua đó bán ròng 916 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại tập trung bán mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng khoảng 349,09 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 176,90 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo gồm VPB bị bán ròng 113,85 tỷ đồng, HDB 99,51 tỷ đồng, ACB 92,05 tỷ đồng, CTG 89,82 tỷ đồng, TCB 76,70 tỷ đồng và HPG 61,53 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng bán ròng tại VCB khoảng 45,94 tỷ đồng, BVH 41,80 tỷ đồng, PLX 33,90 tỷ đồng, NLG 38,08 tỷ đồng, FPT 20,87 tỷ đồng, VRE 20,55 tỷ đồng và TPB 19,70 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN nổi bật với giá trị được khối ngoại mua ròng khoảng 182,24 tỷ đồng, vượt khá xa các cổ phiếu còn lại. GAS được mua ròng khoảng 26,51 tỷ đồng, STB 24,41 tỷ đồng, FRT 18,60 tỷ đồng, PVT 17,43 tỷ đồng, MSB 16,79 tỷ đồng và VCI 15,95 tỷ đồng.

VTP lội ngược dòng giữa lúc thị trường chìm trong sắc đỏ

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, HoSE: VTP) trở thành tâm điểm khi tăng trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản VTP đạt khoảng 2,59 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 134,76 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại cũng đứng về phía mua khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu VTP. Ảnh: Tradingview

Một thông tin đáng chú ý xuất hiện ngay trước thời điểm VTP tăng mạnh là kế hoạch đầu tư Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo tại Quảng Trị. Ngày 18-9, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để nghe báo cáo đề xuất dự án này.

Theo đề xuất, Viettel Post muốn tham gia đầu tư trung tâm có diện tích dự kiến khoảng 21,87 ha, đóng vai trò điều phối, tiếp nhận lượng hàng hóa phía sau Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đồng thời kết nối cửa khẩu với ICD VSICO và mạng lưới vận tải xuyên biên giới.