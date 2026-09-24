Chứng khoán 24/9: Cổ phiếu bất động sản kéo VN-Index giảm sâu

Sắc đỏ bao trùm

Phiên 24/9, VIC giảm 2,54% và VHM giảm 4,11%. Hai mã lần lượt lấy đi 9,62 điểm và 4,69 điểm của VN-Index, tổng cộng 14,31 điểm. Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giảm, trong đó DXG mất 4,25%, VRE mất 3,01% và NVL mất 0,81%.

Hai cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn tạo sức ép mạnh nhất lên VN-Index phiên 24/9. (Ảnh có sử dụng AI).

Sức ép giảm điểm lan sang các nhóm ngành khác. GAS lấy đi 1,39 điểm, BSR lấy đi 1,32 điểm và CTG lấy đi 0,89 điểm. Ở chiều ngược lại, GVR đóng góp 0,56 điểm, MSN đóng góp 0,33 điểm và VTP đóng góp 0,15 điểm, góp phần hạn chế đà giảm.

VN-Index đóng cửa tại 1.775,09 điểm, giảm 26,56 điểm (-1,47%). VN30-Index giảm 22,76 điểm xuống 1.932,15 điểm; HNX-Index giảm 3,68 điểm xuống 272,77 điểm; UPCoM-Index giảm 0,18 điểm xuống 125,83 điểm.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bản đồ thị trường Vietstock với 431 mã giảm giá và 22 mã giảm sàn, so với 212 mã tăng giá và 23 mã tăng trần.

Khối ngoại bán ròng trên cả 3 sàn

Giá trị giao dịch VN-Index phiên 24/9 khoảng 16.681 tỷ đồng, giảm 6% so với phiên trước. Giao dịch trên tất cả các sàn là 18.481,59 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 856,11 tỷ đồng trên cả 3 sàn, với giá trị mua 1.326,94 tỷ đồng và bán 2.183,05 tỷ đồng. VHM bị bán ròng 349,31 tỷ đồng, VIC 176,68 tỷ đồng; MSN được mua ròng 182,12 tỷ đồng.

Phiên giảm 24/9 diễn ra sau khi VN-Index lùi về 1.801,65 điểm trong phiên trước đó. Trong nhận định trước phiên, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) lưu ý áp lực bán gia tăng, dòng tiền suy yếu và sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. SHS giữ quan điểm trung lập, chỉ xem xét tăng tỷ trọng khi xu hướng thị trường cải thiện.

VN-Index đóng cửa ở 1.775,09 điểm, nằm trong vùng 1.770–1.790 điểm mà Công ty Chứng khoán SSI từng xác định là khu vực hỗ trợ cần theo dõi khi thị trường rung lắc. Đây là mốc tham chiếu kỹ thuật được nêu trước phiên 24/9.