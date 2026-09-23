Chứng khoán 23-9: VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại bán ròng trên 1.000 tỷ đồng

Thị trường diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index đóng cửa tại 1.801,65 điểm, giảm 15,28 điểm, tương đương 0,84%. Trong khi đó, HNX-Index giảm nhẹ 0,48 điểm (-0,17%) xuống 276,45 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,12 điểm (-0,10%) xuống 126,01 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 18.774,68 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch khoảng 741,56 triệu cổ phiếu. Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán khi có 347 mã giảm giá và 22 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 272 mã tăng giá và 20 mã tăng trần. Có 884 mã đứng giá tham chiếu.

Diễn biến thị trường hôm nay 23-9

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, nhiều mã vốn hóa lớn giảm giá

Diễn biến trên bảng điện cho thấy nhóm ngân hàng có sự phân hóa khá rõ. Ở chiều tăng, MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63%, HDB tăng 1,63%, VIB tăng 1,12%, trong khi SHB tăng 0,43%, STB tăng 0,26%, BID tăng 0,41% và EIB tăng 0,30%.

Ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh. ACB giảm 0,91%, CTG giảm 0,81%, VCB giảm 0,68%, MBB giảm 0,50%, SSB giảm 1,91%, VIX giảm 0,77% và VND giảm 0,67%.

Trong nhóm bất động sản, sắc đỏ chiếm ưu thế. VIC giảm 3,20%, VHM giảm 1,73%, NVL giảm 1,99%, trong khi VRE giảm 0,80%. Ở chiều ngược lại, VPI tăng 2,52%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh với SSI giảm 0,48%, VCI giảm 0,98%, trong khi một số mã như HCM tăng 2% và VIX giảm 0,77%. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở từng cổ phiếu thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.

Một số cổ phiếu nổi bật ở chiều tăng gồm FRT tăng 6,95%, PET tăng 6,99%, GEE tăng 6,62%, DGW tăng 3,22%, HAH tăng 1,35%, PC1 tăng 1,68%, DCM tăng 1,62%, DPM tăng 0,87% và MSR tăng 0,75%.

Trong nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 0,47%, trong khi DCM và DPM giữ được sắc xanh. Nhóm tiêu dùng cũng phân hóa với MSN giảm 0,71%, VNM giảm 1,14%, nhưng SBT tăng 0,44% và MWG tăng 0,55%.

Ở nhóm năng lượng, áp lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu như PVD giảm 0,78% và PVT giảm 4,15%, trong khi BSR giảm 0,16% và PLX giảm 0,27%.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.053 tỷ đồng

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo áp lực lên thị trường. Theo dữ liệu trên bảng theo dõi giao dịch, khối ngoại mua khoảng 40,41 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 75,36 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng gần 34,94 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 1.437,14 tỷ đồng nhưng bán ra tới 2.490,60 tỷ đồng, qua đó bán ròng 1.053,46 tỷ đồng.

Xét theo từng cổ phiếu, áp lực bán ròng tập trung đáng kể ở nhóm vốn hóa lớn. VPB bị bán ròng 282,88 tỷ đồng, cao nhất trong các mã được thể hiện trên bảng dữ liệu. Tiếp theo là ACB với 141,64 tỷ đồng, TCB 85,93 tỷ đồng, FRT 76,71 tỷ đồng, VCB 66,85 tỷ đồng, FPT 62,15 tỷ đồng, CTG 57,61 tỷ đồng, HDB 53,89 tỷ đồng và MBB 43,37 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận giá trị bán ròng đáng chú ý gồm BID 37,33 tỷ đồng, VND 31,52 tỷ đồng, HPG 25,08 tỷ đồng, PNJ 22,99 tỷ đồng, HAH 22,95 tỷ đồng, VIX 22,59 tỷ đồng và NLG 22,58 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn mua ròng tại một số mã. VIC được mua ròng 98,11 tỷ đồng, TPB 42,86 tỷ đồng, DCM 30,03 tỷ đồng và VPI 24,50 tỷ đồng. Một chứng chỉ quỹ cũng được ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 69,97 tỷ đồng.