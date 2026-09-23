Chứng khoán 23/9: TCB, HDB nâng đỡ VN-Index, khối ngoại bán ròng gần 590 tỷ đồng

Ngân hàng giữ nhịp thị trường

Thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng 23/9 với trạng thái giằng co. VN-Index có thời điểm vượt 1.822 điểm nhưng cũng lùi xuống quanh 1.812 điểm trước khi hồi phục về cuối phiên.

Sắc xanh chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu ngân hàng trong phiên sáng 23/9, nổi bật là TCB, HDB, MSB và TPB.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 2,21 điểm, tương ứng 0,12%, lên 1.819,14 điểm. Độ rộng HOSE nghiêng về phía tăng với 152 mã tăng và 125 mã giảm. VN30-Index tăng 0,30%, lên 1.971,16 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt khoảng 336 triệu cổ phiếu, giá trị 8.467 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 96,4 triệu cổ phiếu, trị giá 2.161 tỷ đồng. So với phiên sáng 22/9, tổng khối lượng tăng khoảng 55% và giá trị giao dịch tăng 50%; tuy nhiên, nếu loại phần thỏa thuận, mức cải thiện của thanh khoản không quá lớn.

Nhóm ngân hàng là tâm điểm của phiên sáng. TCB tăng 3,41%, TPB tăng 2,46%, HDB tăng 2,18%, LPB tăng 1,84%, VIB tăng khoảng 1,5% và STB tăng hơn 1%. Đáng chú ý, MSB tăng 4,44%, còn VBB tăng 4,55%.

Dòng tiền cũng tập trung mạnh vào các mã ngân hàng. TCB khớp hơn 27 triệu cổ phiếu, MSB khoảng 18,4 triệu cổ phiếu, TPB hơn 16,7 triệu cổ phiếu và HDB khoảng 14,4 triệu cổ phiếu. VIX là mã ngoài nhóm ngân hàng xuất hiện trong nhóm thanh khoản cao với gần 9,5 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn hạn chế đà tăng của chỉ số. VIC giảm 0,98%, VHM giảm 0,14%, CTG giảm 0,16% và VPB giảm 0,18%. Trong VN30, VPL giảm 1,35%, VJC giảm 1,25%.

PET, YEG tăng trần

Bên ngoài nhóm ngân hàng, dòng tiền có sự lan tỏa sang một số cổ phiếu riêng lẻ.

PET tăng kịch trần 6,99%, lên 44.400 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 1,7 triệu đơn vị. YEG cũng tăng trần lên 7.490 đồng/cổ phiếu, với hơn 1,1 triệu cổ phiếu được sang tay. Cả hai mã đều còn dư mua giá trần khi kết thúc phiên sáng.

Một số cổ phiếu khác ghi nhận mức tăng khá gồm GEE tăng 5,86%, FRT gần 3%, VPI tăng 1,51%, PC1 tăng 1,68%, GEX tăng hơn 1%. Trong 152 mã tăng trên HOSE, có 66 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, cho thấy sắc xanh không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Khối ngoại bán ròng gần 590 tỷ đồng

Điểm đáng chú ý trong phiên sáng là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Theo số liệu VnEconomy, khối ngoại bán ròng khoảng 589,5 tỷ đồng trên HOSE, cao hơn mức bán ròng 259 tỷ đồng của phiên sáng trước. ACB bị bán ròng khoảng 84,7 tỷ đồng, VPB 68,6 tỷ đồng, VHM 54,7 tỷ đồng và FPT 39,2 tỷ đồng. Ở chiều mua, VPI dẫn đầu với giá trị mua ròng khoảng 22,2 tỷ đồng.

Trên HNX, HNX-Index tăng 1,18 điểm, tương ứng 0,43%, lên 278,11 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 17,8 triệu cổ phiếu, giá trị 263 tỷ đồng. SHS khớp hơn 1,4 triệu cổ phiếu và tăng 0,7% lên 14.300 đồng; PVS khớp hơn 1 triệu cổ phiếu và đứng tại tham chiếu 33.200 đồng.

UPCoM-Index tăng 0,49 điểm, tương ứng 0,39%, lên 126,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 16,7 triệu cổ phiếu, giá trị 217 tỷ đồng. DRI dẫn đầu thanh khoản UPCoM với hơn 900.000 cổ phiếu, tăng 3,6% lên 14.400 đồng.

Như vậy, sau nhịp hồi gần 1% trong phiên 22/9, VN-Index tiếp tục giữ được sắc xanh trong sáng 23/9 nhưng chưa vượt được vùng 1.820 điểm khi một số cổ phiếu trụ chịu áp lực điều chỉnh. Điểm nổi bật của phiên là dòng tiền dịch chuyển mạnh vào nhóm ngân hàng, thanh khoản có cải thiện và độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng