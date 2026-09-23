Chứng khoán 23/9: 'Một mình' VIC thổi bay hơn 12 điểm, nỗ lực nâng đỡ của nhóm ngân hàng bất thành

Dòng tiền có sự gia tăng nhẹ với khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 741,56 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 18.774,68 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 5.517 tỷ đồng với khối lượng đạt 219,24 triệu đơn vị.

Sắc đỏ áp đảo trên diện rộng khi toàn thị trường ghi nhận 347 mã giảm giá (bao gồm 22 mã giảm sàn), 272 mã tăng giá (với 20 mã tăng trần) và 884 mã đứng giá.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay với giá trị bán ra đạt 2.338,82 tỷ đồng, áp đảo hoàn toàn so với mức mua vào 1.326,74 tỷ đồng. Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1.012 tỷ đồng.

Trên heatmap, áp lực bán lan rộng khắp các nhóm ngành, từ Bất động sản, Tiêu dùng thiết yếu, Nguyên vật liệu, Công nghệ thông tin cho đến Tiện ích và Năng lượng. Các mã lớn như VIC (-3,2%), VHM (-1,73%), MSN (-0,71%), HPG (-0,47%), FPT (-0,75%) đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Ngược lại, Tài chính là điểm sáng hiếm hoi níu giữ chỉ số nhờ sự khởi sắc của một số cổ phiếu ngân hàng như TCB (+2,63%), HDB (+1,63%), TPB (+3,51%), MSB (+4,81%). Nhóm Công nghiệp và Tiêu dùng không thiết yếu cũng có sự phân hóa đáng kể, với HAH (+1,35%), PC1 (+1,68%), MWG (+0,55%), DGW (+3,22%), FRT (+6,95%) ngược dòng thành công, trong khi GEX (-0,2%), VJC (-0,66%), PNJ (-1,4%) chịu áp lực điều chỉnh.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Bức tranh các nhóm ngành nhuốm màu ảm đạm khi áp lực phân phối lan rộng trên bảng điện. Trong số 11 nhóm ngành chính, có đến 9 nhóm chìm trong sắc đỏ, phản ánh áp lực bán trên diện rộng của thị trường. Dịch vụ truyền thông (+0,44%) và Tài chính (+0,16%) là hai bệ đỡ hiếm hoi nỗ lực lội ngược dòng duy trì được sắc xanh, dù biên độ tăng tương đối mỏng.

Sức ép lớn nhất lên thị trường xuất phát từ nhóm Bất động sản – rổ cổ phiếu chiếm 29,35% tổng vốn hóa – với mức sụt giảm sâu lên tới 2,39%. Ở chiều ngược lại, nhóm Tài chính, chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất với 32,22%, đã đóng vai trò trụ cột, ghi nhận mức tăng 0,16%.

Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm Tài chính không đủ sức lan tỏa khi hàng loạt nhóm ngành có vốn hóa trung bình lớn khác như Tiêu dùng thiết yếu, Tiện ích, Công nghiệp và Nguyên vật liệu đồng loạt lùi bước, lần lượt giảm 0,75%, 0,65%, 0,11% và 0,09%.

Ở chiều nâng đỡ chỉ số, lực cầu tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng và một vài đại diện công nghiệp, bán lẻ. TCB đóng vai trò trụ cột mạnh nhất khi đóng góp 1,30 điểm cho VN-Index, theo sau là LPB mang về 0,64 điểm.

Sắc xanh từ GEE (+0,63 điểm), HDB (+0,48 điểm), MSB (+0,45 điểm) cùng FRT (+0,37 điểm) góp phần củng cố lực đỡ, giúp tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực trên biểu đồ đạt 4,74 điểm.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Phía bên kia bảng điện, sức ép khổng lồ từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup áp đảo hoàn toàn nỗ lực phòng thủ của thị trường. Riêng VIC lao dốc mạnh, một mình lấy đi 12,29 điểm của VN-Index. Hai mã cùng họ là VHM và VPL cũng kéo lùi chỉ số lần lượt 2,03 điểm và 0,99 điểm.

Sự cộng hưởng từ nhịp điều chỉnh của các trụ cột đa ngành như VCB (-0,70 điểm), GAS (-0,60 điểm) hay MCH (-0,46 điểm) đẩy tổng mức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu giảm lên tới 18,40 điểm, trực tiếp nhấn chìm VN-Index trong sắc đỏ lúc đóng cửa.

Mở cửa phiên giao dịch, VN-Index chủ yếu giằng co quanh mốc tham chiếu 1.816,93 điểm. Lực cầu tích cực xuất hiện trong nửa đầu ngày giúp chỉ số có nhịp bứt phá lên vùng giá cao nhất, vượt ngưỡng 1.822 điểm.

Tuy nhiên, nhịp tăng này không duy trì được lâu khi áp lực cung xuất hiện, đẩy thị trường lùi về vùng giá thấp hơn trước khi kịp phục hồi nhẹ vào cuối phiên sáng.

Nguồn dữ liệu: VietStock Finance.

Bước sang phiên chiều, bức tranh thị trường chuyển biến hoàn toàn trái ngược. Áp lực bán gia tăng mạnh và dứt khoát khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất sắc xanh, xuyên thủng mốc tham chiếu 1.816,93 điểm.

Đồ thị diễn biến trong ngày cho thấy một nhịp trượt dài dốc đứng xuyên suốt buổi chiều, gần như không ghi nhận lực cầu đỡ giá đủ lớn để tạo ra các nhịp hồi phục kỹ thuật đáng kể nào.

Càng về cuối ngày, đà lao dốc càng bị nới rộng, đẩy VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất phiên ở 1.801,65 điểm, ghi nhận mức giảm sâu 15,28 điểm (-0,84%).

Đáng chú ý, thị trường có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm vốn hóa; trong khi VNMidcap (+0,45%) và VNSmallcap (+0,46%) nỗ lực ngược dòng giữ sắc xanh, thì rổ VN30 lại chịu sức ép lớn, giảm 0,53% xuống 1.954,91 điểm, trở thành tác nhân chính đè nặng lên điểm số chung.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

Triển vọng của chỉ số VN-Index ngày càng trở nên khởi sắc, tích cực hơn. Đợt sóng tăng phát triển từ mức 1,639.66 vẫn đang duy trì cấu trúc tăng giá thuyết phục.

Trong ngắn hạn, có những nhịp rung lắc dưới vai trò các sóng điều chỉnh. Hành động giá gần mới tiếp tục gợi mở khả năng sóng tăng có thể chuẩn bị quay trở lại tiến lên cao hơn. Kỳ vọng hướng đến mục tiêu ở mức 1,980.25.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.