Cổ phiếu trụ kéo VN-Index hồi phục

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới với diễn biến tích cực khi VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên 23/11/2026. Dù có thời điểm chịu áp lực bán mạnh và lùi sâu về vùng 1.670 điểm, lực cầu xuất hiện trong nửa sau phiên đã giúp chỉ số phục hồi, tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm. Trong phiên, chỉ số từng giảm xuống mức thấp nhất 1.671,72 điểm trước khi bật tăng và chạm 1.698,19 điểm. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định sau những nhịp rung lắc, dù áp lực bán vẫn xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Thanh khoản thị trường chưa có sự cải thiện tương ứng với đà tăng của chỉ số. Trên sàn HOSE, khoảng 605,47 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị 12.690 tỷ đồng, thấp hơn 17,1% so với mức bình quân 20 phiên gần nhất. Toàn sàn ghi nhận 161 mã tăng, 132 mã giảm và 111 mã đứng giá, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 23/11.

Đáng chú ý, đà phục hồi của VN-Index phụ thuộc đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC trở thành động lực chính khi đóng góp khoảng 6,06 điểm cho chỉ số, trong khi VHM đóng góp thêm 1,86 điểm và FPT hỗ trợ khoảng 0,72 điểm. Ở chiều ngược lại, TCB, GAS cùng một số cổ phiếu ngân hàng gây sức ép, khiến thị trường chưa thể vượt ngưỡng 1.700 điểm.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần theo dõi khi khối này bán ròng khoảng 407 tỷ đồng trên HOSE. Dù dòng vốn ngoại tìm đến một số cổ phiếu như POW, GMD và HVN, hoạt động bán ròng tại HDB, SSI và VIX cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện.

Ngân hàng và chứng khoán phân hóa, công nghệ trở thành điểm sáng

Ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup giữ vai trò dẫn dắt. VIC tăng 1,57% lên 245.700 đồng/cổ phiếu, trong khi VHM tăng 1,82% lên 61.500 đồng. Sắc xanh của hai mã vốn hóa lớn góp phần quan trọng giúp VN-Index duy trì đà hồi phục. Tuy nhiên, diễn biến trong ngành không hoàn toàn đồng thuận khi TCH giảm 4,32% xuống 13.300 đồng, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung vào một số doanh nghiệp nhất định.

Nhóm ngân hàng tiếp tục giao dịch giằng co khi áp lực điều chỉnh xuất hiện tại nhiều mã lớn. TCB giảm 2,12% xuống 20.750 đồng, MBB giảm 0,82% và VPB giảm 0,24%. Trong khi đó, CTG tăng 0,83%, VCB nhích 0,20% và SHB tăng 0,48%. Sự trái chiều giữa các cổ phiếu ngân hàng khiến nhóm ngành vốn có ảnh hưởng lớn đến chỉ số chưa thể tạo ra động lực tăng đồng đều.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhóm chứng khoán. SSI giảm 1,25% xuống 19.750 đồng, VND mất 1,70% và VIX giảm 0,39%. Việc nhiều cổ phiếu chứng khoán suy yếu trong bối cảnh thanh khoản thị trường dưới mức bình quân cho thấy nhà đầu tư chưa thực sự mạnh tay giải ngân vào nhóm ngành thường phản ứng nhạy với diễn biến giao dịch.

Nguồn finance.vietstock

Ngược lại, công nghệ trở thành một trong những điểm sáng đáng chú ý của phiên. FPT tăng 4,11% lên 46.850 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch khớp lệnh gần 778 tỷ đồng. Diễn biến tích cực của FPT không chỉ hỗ trợ VN-Index mà còn cho thấy dòng tiền vẫn quan tâm đến những doanh nghiệp công nghệ có nền tảng kinh doanh và triển vọng tăng trưởng riêng.

Trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng, diễn biến kém tích cực hơn khi MWG giảm 1,12% xuống 70.900 đồng, trong khi MSN mất 1,14%. Áp lực điều chỉnh tại các cổ phiếu lớn cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa rộng sang nhóm doanh nghiệp gắn với sức mua trong nước.

Nhóm điện, năng lượng và dầu khí cũng ghi nhận sự phân hóa rõ nét. POW tăng 3,01% lên 13.700 đồng/cổ phiếu và thu hút lực mua ròng từ khối ngoại, trong khi GAS lại gây áp lực lên VN-Index. Điều này phản ánh sự khác biệt trong kỳ vọng của nhà đầu tư đối với từng doanh nghiệp, thay vì một xu hướng chung của toàn ngành năng lượng.

Ở lĩnh vực vận tải và logistics, GMD được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng chú ý, trong khi HVN có đóng góp tích cực đối với chỉ số chung. Tuy nhiên, dòng tiền tại nhóm này vẫn cần được quan sát thêm trong những phiên tiếp theo để đánh giá khả năng duy trì đà phục hồi.

Đối với các ngành điện tử, viễn thông và y tế, thị trường chưa ghi nhận tín hiệu tăng đồng thuận đủ rõ để hình thành xu hướng dẫn dắt. Diễn biến từng cổ phiếu vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ thông tin riêng của doanh nghiệp cũng như sự dịch chuyển của dòng tiền ngắn hạn.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 23/11 mang đến tín hiệu tích cực khi VN-Index phục hồi mạnh từ vùng thấp nhất và tiến sát mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục bán ròng và sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng tăng bền vững.