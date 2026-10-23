Chứng khoán 23/10: VN-Index mất mốc 1.760 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái thận trọng sau hai phiên tăng mạnh. Áp lực chốt lời xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index nhanh chóng đảo chiều, dù một số nhóm ngành vẫn duy trì diễn biến tích cực.

Top 10 cổ phiếu tác động đến VN-Index

Phiên sáng 23/10/2026 | Đơn vị: Điểm

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên sáng 23/10, VN-Index có thời điểm nhích lên trên tham chiếu nhưng không giữ được đà tăng. Chỉ số sau đó lùi về vùng 1.750 - 1.760 điểm, có lúc giảm xuống gần 1.752 điểm trước khi thu hẹp mức giảm về cuối phiên.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 4,50 điểm, tương đương 0,26%, xuống 1.756,13 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 192 mã giảm, trong khi có 97 mã tăng trên HoSE.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 286,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 6.176 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 56 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 983 tỷ đồng. Thanh khoản ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng dù thị trường vừa trải qua nhịp phục hồi đáng kể.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa, dầu khí giữ sắc xanh

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa khi một số mã tăng giá nhưng nhiều cổ phiếu khác chịu áp lực điều chỉnh.

STB là điểm sáng đáng chú ý khi tăng khoảng 3,7%, lên 66.500 đồng/cổ phiếu, góp phần hỗ trợ VN-Index. VCB, LPB và SSB cũng duy trì sắc xanh với biên độ tăng khiêm tốn.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán xuất hiện tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC, VHM và HPG nằm trong nhóm tác động tiêu cực đến chỉ số, khiến nỗ lực phục hồi của thị trường gặp khó khăn.

Nhóm dầu khí ghi nhận diễn biến khả quan hơn mặt bằng chung. Các mã BSR, PVS, PVT và OIL tăng giá, trở thành những điểm sáng trong bối cảnh thị trường phân hóa.

Trái lại, nhóm công nghệ và dịch vụ truyền thông chịu sức ép điều chỉnh với các mã FPT, FOX và VGI giảm giá.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục giảm mạnh khoảng 6,7%, xuống 17.350 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 12,6 triệu đơn vị. Trong khi đó, một số mã như PET, OCB, IDI và EIB vẫn ghi nhận diễn biến tích cực.

Khối ngoại bán ròng gần 350 tỷ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang trạng thái bán ròng trong phiên sáng 23/10, với tổng giá trị khoảng 349,56 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua - bán ròng

Phiên sáng 23/10/2026

Nguồn: VietstockFinance

Áp lực bán tập trung tại ACB, với giá trị bán ròng khoảng 106,8 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN và TCB là hai mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng chú ý, với giá trị khoảng 53 - 57 tỷ đồng mỗi mã.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0,01 điểm, xuống 261,07 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 267,3 tỷ đồng.

Tại thị trường đăng ký giao dịch UPCoM, UPCoM-Index giảm 0,51 điểm, tương đương 0,40%, xuống 126,40 điểm. Giá trị khớp lệnh đạt khoảng 176,6 tỷ đồng.

VN-Index tiếp tục thử thách vùng 1.750 điểm

Diễn biến phiên sáng 23/10 cho thấy thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh trong hai phiên trước đó.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 4,50 điểm, tương đương 0,26%, xuống 1.756,13 điểm. Ảnh: Vietstock

Ngày 21/10, VN-Index tăng 46,70 điểm, lên 1.738,67 điểm. Sang phiên 22/10, chỉ số tiếp tục tăng 21,96 điểm, đạt 1.760,63 điểm. Như vậy, chỉ sau hai phiên, VN-Index đã phục hồi gần 69 điểm.

Việc chỉ số quay đầu giảm trong phiên sáng 23/10 phản ánh hoạt động chốt lời gia tăng khi thị trường tiến vào vùng điểm cao hơn. Tuy nhiên, mức giảm của VN-Index vẫn tương đối hạn chế so với biên độ tăng của hai phiên trước.

Trong ngắn hạn, vùng 1.750 điểm tiếp tục là khu vực đáng chú ý. Khả năng duy trì vùng điểm này phụ thuộc vào diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, mức độ cải thiện thanh khoản và sự lan tỏa của dòng tiền.

Bước vào phiên chiều, thị trường có thể tiếp tục biến động khi lực cầu và áp lực chốt lời giằng co. Diễn biến của nhóm ngân hàng, bất động sản và dầu khí sẽ là những yếu tố quan trọng tác động đến xu hướng VN-Index trong phần còn lại của phiên giao dịch cuối tuần.