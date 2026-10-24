Chứng khoán 23/10: Ngân hàng dẫn sóng, VN-Index vượt 1.770 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 23/10/2026 trong sắc xanh, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp của VN-Index. Động lực chính đến từ sự phục hồi của nhóm ngân hàng trong phiên chiều, cùng lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77%, lên 1.774,15 điểm. HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62%, lên 262,70 điểm. Ngược chiều, UPCoM-Index giảm 0,65 điểm, tương đương 0,51%, xuống 126,26 điểm.

VN-Index tăng phiên thứ ba, thanh khoản cải thiện

Trên sàn HoSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 777,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 16.942 tỷ đồng, tăng gần 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 2.824 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường vẫn thể hiện sự phân hóa khi HoSE ghi nhận 144 mã tăng và 156 mã giảm. Trên cả ba thị trường, số lượng cổ phiếu tăng và giảm khá cân bằng, cho thấy sự phục hồi của chỉ số chưa đồng nghĩa với việc dòng tiền lan tỏa đồng đều.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự thay đổi cung cầu trong phiên chiều. Sau khoảng thời gian giằng co và chịu áp lực chốt lời, lực mua gia tăng đã giúp nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đảo chiều.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 23/10

Giá trị khớp lệnh HoSE trong phiên chiều đạt khoảng 8.931 tỷ đồng, tăng 72% so với buổi sáng. Đây là tín hiệu cho thấy bên mua chủ động hơn sau giai đoạn giao dịch thận trọng đầu phiên.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 68,24 điểm, tương đương khoảng 4%, qua đó chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Ngân hàng dẫn dắt, bất động sản và chứng khoán phân hóa

Nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm khi thu hút khoảng 4.935,5 tỷ đồng giá trị khớp lệnh trên HoSE, chiếm gần 35% thanh khoản khớp lệnh toàn sàn.

STB tăng kịch trần 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu. ACB tăng 3,9%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 41 triệu đơn vị.

Các mã EIB tăng 5,31%, SSB tăng 3,74%, LPB tăng 3,59%, TPB tăng 1,96%, CTG tăng 1,31% và VCB tăng 0,89%. Trong khi đó, MBB giảm 0,5%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay lại nhóm ngân hàng sau nhịp điều chỉnh, đặc biệt tại các cổ phiếu có thanh khoản lớn.

Ở nhóm bất động sản, VIC tăng 1,55%, đóng cửa tại 236.500 đồng/cổ phiếu và đóng góp gần 6 điểm cho VN-Index. VHM tăng 0,47%, KDH tăng 1,34%, PDR tăng 0,83% và VPI tăng 2,87%.

Ngược lại, VRE giảm 1,19%, DXG giảm 1,42%, NVL giảm 0,93% và KBC giảm 0,37%.

Nhóm chứng khoán cũng ghi nhận sự phân hóa. VIX tăng 1,2%, ORS tăng 2,56%, trong khi SSI giảm 0,99%, TCX giảm khoảng 1% và VND đứng giá tham chiếu.

Đối với nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, FPT giảm 0,7%, đồng thời chịu áp lực bán ròng đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở lĩnh vực logistics và công nghiệp, VSC tăng 3,78%, GEX tăng 1,9% và VJC tăng 0,86%. Ngược lại, GMD giảm 0,7%.

Nhóm bán lẻ diễn biến trái chiều. MWG tăng nhẹ 0,27%, PET tăng 6,18%, trong khi FRT giảm 0,99%. Đáng chú ý, PNJ giảm 6,18%, trở thành một trong những cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất phiên.

Nguồn finance.vietstock

Đối với nhóm năng lượng và dầu khí, BSR, PVS, PVT và OIL từng ghi nhận diễn biến tích cực trong buổi sáng. Tuy nhiên, đến cuối phiên, PVS và OIL giảm nhẹ, cho thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa trong ngành.

Các nhóm điện, y tế và một số cổ phiếu viễn thông chưa ghi nhận tín hiệu đồng thuận đủ rõ để xác định là động lực chính của phiên giao dịch.

Khối ngoại bán ròng, VN-Index đối diện vùng cản 1.780 điểm

Trái với diễn biến tăng điểm của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 470 tỷ đồng trên cả ba thị trường sau hai phiên mua ròng liên tiếp.

Riêng HoSE ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 478 tỷ đồng theo một nguồn thống kê giao dịch.

ACB là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất, khoảng 470 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với khoảng 147 tỷ đồng, PNJ gần 110 tỷ đồng, STB khoảng 84 tỷ đồng và VPL gần 77 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB được mua ròng khoảng 152 tỷ đồng, MSN khoảng 92 tỷ đồng, CTG gần 62 tỷ đồng, HDB khoảng 55 tỷ đồng và VPB gần 40 tỷ đồng.

Diễn biến này phản ánh sự khác biệt giữa dòng tiền trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi lực cầu nội địa hỗ trợ thị trường phục hồi, áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Về kỹ thuật, việc VN-Index duy trì ba phiên tăng liên tiếp và vượt mốc 1.770 điểm giúp triển vọng phục hồi ngắn hạn cải thiện.

Tuy nhiên, chỉ số đang tiếp cận vùng 1.775–1.790 điểm, nơi có thể xuất hiện áp lực chốt lời sau nhịp tăng nhanh.

Trong phiên giao dịch kế tiếp, ngày 26/10, kịch bản tích cực là VN-Index giữ được vùng 1.760–1.770 điểm, đồng thời thanh khoản tiếp tục cải thiện. Khi đó, chỉ số có thể kiểm định vùng 1.790–1.800 điểm.

Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng và nhóm ngân hàng suy yếu, VN-Index có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.750–1.760 điểm. Trường hợp vùng này không được giữ vững, rủi ro điều chỉnh về khu vực 1.735–1.740 điểm cần được tính đến.

Nhìn chung, thị trường đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực hơn so với đầu tuần. Tuy nhiên, khả năng hình thành xu hướng tăng bền vững vẫn phụ thuộc vào sự duy trì của thanh khoản, mức độ lan tỏa dòng tiền và diễn biến nhóm cổ phiếu dẫn dắt.