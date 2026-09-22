Chứng khoán 22/9: VN-Index tăng hơn 17 điểm, thanh khoản xuống thấp

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 22/9 trong sắc xanh sau phiên giảm gần 16 điểm trước đó. VN-Index đóng cửa tại 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%. Trên HoSE có 163 mã tăng và 127 mã giảm.

Biến động một số cổ phiếu vốn hóa lớn khi kết phiên 22/9. Nguồn: Vietstock Finance.

Diễn biến trong ngày cho thấy thị trường có sự cải thiện rõ về điểm số. Sau khoảng 40 phút đầu phiên còn chịu sức ép, VN-Index quay đầu đi lên và kết thúc phiên sáng tại 1.809,22 điểm, tăng 9,55 điểm. Sang phiên chiều, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục được kéo lên, giúp chỉ số đóng cửa tại vùng cao nhất trong ngày.

Phiên hồi phục diễn ra một ngày sau khi VN-Index giảm 15,99 điểm xuống 1.799,67 điểm trong phiên 21/9 - ngày việc FTSE Russell chuyển thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên sang thị trường mới nổi thứ cấp chính thức có hiệu lực.

Ba cổ phiếu lớn nâng đỡ VN-Index

Đà tăng của VN-Index trong phiên 22/9 tập trung đáng kể ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VIC tăng 3,74% và là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số. Riêng VIC đóng góp hơn 14 điểm cho VN-Index. VHM tăng 1,91%, trong khi MSN tăng 3,84%. Theo thống kê cuối phiên, gần như toàn bộ mức tăng của chỉ số được tạo ra bởi ba cổ phiếu này sau khi bù trừ tác động từ các mã còn lại.

Nhóm bất động sản ghi nhận thêm VRE tăng 1,41%, VPL tăng 0,62%, PDR tăng 2,17%, HDC tăng 3,06% và KHG tăng 2,7%.

Ở nhóm tiêu dùng, ngoài MSN, VNM tăng 1,49% và SAB tăng 1,82%. Một số cổ phiếu thuộc nhóm Gelex cũng giao dịch tích cực với GEX tăng 3,17%, GEE tăng trần, GEL tăng hơn 1%.

Dòng tiền cũng xuất hiện tại một số cổ phiếu vận tải, công nghiệp và midcap. PVT tăng 4,56%, HAH tăng 2,99%, VSC tăng 2,29%, PC1 tăng 3,47%; PET và PVP đóng cửa ở giá trần.

Nhóm chứng khoán nghiêng nhẹ về phía tích cực. VPX tăng 3,77%, VIX tăng 1,95%, VCI tăng 1,24%, VND tăng 1,02%, trong khi SSI và SHS nhích nhẹ. TVS tăng trần lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa. MSB tăng 3,45%, TPB tăng 1,79%, EIB tăng 1,54%, nhưng VPB giảm 1,58%, ACB giảm 1,79%; MBB và HDB cũng đóng cửa dưới tham chiếu.

Đáng chú ý, SSB giảm sàn 6,9% xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 3,8 triệu cổ phiếu và cuối phiên còn dư bán sàn hơn 980.000 đơn vị.

VN-Index đóng cửa phiên 22/9 tại 1.816,93 điểm, tăng 17,26 điểm. Ảnh: VnEconomy.

Thanh khoản HoSE giảm 25%

Điểm đáng chú ý trong phiên hồi phục là dòng tiền vẫn ở mức thấp.

Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE đạt hơn 539,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.988,2 tỷ đồng. So với phiên 21/9, khối lượng giảm gần 18% và giá trị giao dịch giảm khoảng 25%.

Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.779 tỷ đồng. Như vậy, giá trị khớp lệnh thực tế trên HoSE chỉ quanh 10.200 tỷ đồng.

Riêng phiên chiều, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 2.997 tỷ đồng - mức dưới 3.000 tỷ đồng đầu tiên kể từ đầu tháng 3/2025. Việc điểm số tăng mạnh hơn trong khi thanh khoản giảm cho thấy sự hồi phục chủ yếu đến từ áp lực bán suy yếu và tác động của các cổ phiếu trụ, thay vì sự gia tăng mạnh của dòng tiền.

Độ rộng HoSE cuối phiên với 163 mã tăng và 127 mã giảm cũng cho thấy sắc xanh chiếm ưu thế nhưng chưa tạo ra trạng thái tăng đồng loạt.

Trong nhóm 73 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, dòng tiền tập trung đáng kể ở MSN, VHM, VIC cùng một số mã midcap như PVT, MSB, VIX, GEE, DCL, TPB và GEX.

Khối ngoại trở lại mua ròng

Sau phiên bán ròng trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng nhẹ trong ngày 22/9, với giá trị hơn 66 tỷ đồng trên thị trường. Tổng quy mô giao dịch của khối này chỉ hơn 3.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với hơn 5.000 tỷ đồng trong phiên trước.SBT dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 131 tỷ đồng. MCH được mua ròng 68 tỷ đồng, VIC khoảng 50 tỷ đồng, VNM 41 tỷ đồng và MSN 37 tỷ đồng. CTG được mua ròng khoảng 31 tỷ đồng, trong khi FPT và VPL đều ghi nhận giá trị mua ròng trên 20 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TCB bị bán ròng khoảng 87 tỷ đồng, VHM 54 tỷ đồng, VPB 50 tỷ đồng và BVH 45 tỷ đồng. VCB, PVT, STB, TCX và MBB cũng nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.

Đáng chú ý, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 259 tỷ đồng trong phiên sáng nhưng sang phiên chiều đã đảo chiều mua ròng hơn 322 tỷ đồng.

Trên HNX, HNX-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,93%, lên 276,93 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 43,1 triệu cổ phiếu, giá trị 647,8 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt thêm khoảng 105 tỷ đồng.

Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,22 điểm, tương đương 0,17%, xuống 126,13 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,1 triệu cổ phiếu, giá trị 387,2 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt khoảng 84,6 tỷ đồng.

Khép lại phiên 22/9, VN-Index đã lấy lại toàn bộ số điểm mất trong phiên đầu tuần và trở lại trên mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng; mức tăng của chỉ số cũng phụ thuộc lớn vào VIC, VHM và MSN thay vì một nhịp đi lên đồng đều trên toàn thị trường.