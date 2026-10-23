Chứng khoán 22/10: VN-Index tăng gần 22 điểm, dòng tiền phân hóa

VIC, VHM kéo chỉ số tăng, thanh khoản giảm mạnh

Phiên giao dịch ngày 22/10/2026 khép lại với diễn biến trái chiều giữa điểm số và độ rộng thị trường. VN-Index tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,63 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,59 điểm, xuống 261,08 điểm; UPCoM-Index tăng 0,67 điểm, lên 126,91 điểm.

Đà tăng nối tiếp phiên bứt phá 46,70 điểm ngày 21/10, song sức mua đã bớt sôi động. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 15.299 tỷ đồng, giảm gần 25% so với mức 20.291 tỷ đồng của phiên trước. Hơn 672 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong đó phần giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 1.999 tỷ đồng.

Trên HoSE, số cổ phiếu giảm giá tiếp tục nhiều hơn số mã tăng. Điều này cho thấy VN-Index tăng không đồng nghĩa phần lớn danh mục của nhà đầu tư cũng phục hồi. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM là động lực đáng kể, đóng góp tổng cộng gần 19 điểm, tương đương phần lớn mức tăng của chỉ số.

VIC tăng khoảng 4,16%, đóng cửa tại 232.900 đồng/cổ phiếu; VHM tăng 3,56%, đạt 64.000 đồng/cổ phiếu. VRE tăng 1,4% và VPL tăng 2,4%. Sự tập trung vào một số mã lớn khiến thị trường có khả năng dao động đáng kể nếu lực đỡ tại các cổ phiếu này suy yếu.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 22/10

Ngân hàng và chứng khoán phân hóa, dầu khí nổi bật

Trong nhóm ngân hàng, sắc đỏ xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn: LPB giảm 1,78%, SSB giảm 1,23%; VCB, TCB, MBB, BID, VIB, VPB và MSB cũng điều chỉnh dưới 1%. Ngược lại, STB tăng 1,58%, HDB tăng khoảng 1,13%, TPB tăng 0,79% và CTG nhích nhẹ. SHB đứng giá nhưng thuộc nhóm có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.

Cổ phiếu chứng khoán không còn duy trì sự đồng thuận như phiên trước. ORS tăng 6,48%, TCX tăng 2,93%, VPX tăng 2,37%; ngược lại, SSI giảm 1,23%, VIX giảm 0,79%, còn VCI, VND và HCM giao dịch dưới tham chiếu. Sự phân hóa này phản ánh việc nhà đầu tư chọn lọc doanh nghiệp thay vì mua đồng loạt theo nhóm ngành.

Dầu khí và năng lượng trở thành điểm sáng trong phiên chiều. PVD tăng 5%, BSR tăng 3,91%, PVT tăng 2,61%, PVS tăng 2,2%, PLX tăng 1,99% và GAS tăng 1,43%. Diễn biến tích cực của nhóm này góp phần hỗ trợ thị trường khi nhiều cổ phiếu tài chính suy yếu.

Ở nhóm bất động sản ngoài các mã lớn, HDC tăng 4,48%, VPI tăng 3,14%, NLG tăng 1,31%, trong khi NVL, DIG và CEO giảm nhẹ. Nhóm công nghiệp, cảng biển và logistics ghi nhận GMD tăng 4,55%, CII tăng 2,93%, VSC tăng 1,75%. Thiết bị điện có GEE tăng 2,82%, trái lại GEX giảm 0,84%.

FPT đứng giá, bán lẻ chịu áp lực; dòng tiền ngoại là điểm tựa

Nguồn finance.vietstock

Ở nhóm công nghệ, FPT kết phiên quanh tham chiếu, dù có thời điểm tăng trong buổi sáng. Cổ phiếu này đồng thời bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 264 tỷ đồng, cho thấy sự khác biệt giữa diễn biến giá và chiều giao dịch của vốn ngoại. Những cổ phiếu viễn thông, hạ tầng số và công nghệ khác chưa ghi nhận tín hiệu đồng thuận đủ rõ để khẳng định cả nhóm bước vào nhịp tăng mới.

Bán lẻ chịu sức ép với FRT giảm 4,33%, PNJ giảm 3,13%, DGW giảm 1,4% và MWG giảm 0,66%. Ngược chiều, PET tăng trên 6%. Với nhóm chăm sóc sức khỏe, nhà đầu tư có thể tiếp tục theo dõi DHG, DBD, IMP và DCL qua báo cáo tài chính quý III; dữ liệu đối chiếu chưa đủ để khẳng định xu hướng tăng, giảm đồng nhất của cả ngành trong riêng phiên này.

Khối ngoại mua ròng khoảng 340 tỷ đồng trên HoSE, phiên thứ hai liên tiếp duy trì trạng thái mua ròng. VIC được mua ròng trên 239 tỷ đồng, TCB khoảng 178 tỷ đồng, VHM hơn 160 tỷ đồng và MSN khoảng 141 tỷ đồng. Ở chiều bán, ngoài FPT, áp lực tập trung vào KDC, STB và ACB. Dòng vốn ngoại hỗ trợ một số cổ phiếu trụ, nhưng chưa đủ để cải thiện độ rộng toàn sàn.

Nhìn tổng thể, phiên 22/10 củng cố khả năng hồi phục ngắn hạn về mặt chỉ số sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, thanh khoản thấp hơn, dòng tiền lệch về các cổ phiếu vốn hóa lớn và sự phân hóa tại ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ đặt ra yêu cầu theo dõi chất lượng nhịp tăng. Khả năng thị trường duy trì đà đi lên sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự lan tỏa của lực cầu trong các phiên tiếp theo.