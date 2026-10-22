Chứng khoán 21/10: VN-Index tăng 46,70 điểm lên 1.738,67, Vingroup dẫn dắt

Cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index bứt phá cùng dòng tiền lan rộng

VN-Index tăng tốc nhờ lực kéo của cụm Vingroup, khi VIC tăng 6,99%, VHM tăng 6,92% và VRE tăng 6,85%, cả ba cùng kết phiên ở giá trần. Theo thống kê của các báo tài chính, VIC và VHM đóng góp hơn 30 điểm cho VN-Index, tương đương khoảng 64,6% mức tăng của chỉ số, nên phần lớn đà tăng của VN-Index đến từ riêng cụm Vingroup.

Độ lan tỏa của thị trường chứng khoán rộng. Trên HoSE có 246 mã tăng giá, 78 mã giảm giá và 54 mã đứng giá. Theo số liệu của các báo, có 30 trong 35 nhóm ngành tăng điểm. HNX-Index tăng 3,71 điểm, tương đương 1,44%, lên 261,67 điểm, còn UPCoM-Index tăng 1,02 điểm, tương đương 0,81%, lên 126,24 điểm.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán mạnh lên rõ rệt ngay từ đầu phiên. Giá trị khớp lệnh trên HoSE vượt 20.000 tỷ đồng, và mức tăng 2,76% của VN-Index là phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Phiên liền trước, VN-Index đóng cửa ở 1.691,97 điểm với thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên, nên sức cầu xuất hiện trong phiên 21/10 của thị trường chứng khoán tạo ra sự tương phản rõ.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 21/10

Khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng trên HoSE. Ở chiều mua ròng, TCB đứng đầu với khoảng 290 tỷ đồng, tiếp theo là MSN khoảng 145 tỷ đồng, VIC khoảng 90 tỷ đồng và VIB khoảng 52 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng FPT hơn 173 tỷ đồng, VCB khoảng 106 tỷ đồng, ACB khoảng 103 tỷ đồng, DXG hơn 61 tỷ đồng và VPB hơn 58 tỷ đồng. Danh sách cho thấy khối ngoại mua và bán đồng thời ngay trong nhóm ngân hàng, khi TCB hút tiền còn VCB, ACB và VPB chịu lực bán ròng.

Ba chỉ số của thị trường chứng khoán cùng đóng cửa trong sắc xanh. VN-Index tăng 2,76%, HNX-Index tăng 1,44% và UPCoM-Index tăng 0,81%, nên mức tăng của HoSE mạnh hơn rõ rệt so với hai sàn còn lại. Khoảng cách giữa các sàn cho thấy lực mua tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, đúng với nhóm cổ phiếu có trọng số cao trong VN-Index. VN30 cũng tăng 35,06 điểm, tương đương 1,90%, lên 1.880,57 điểm.

Bất động sản, ngân hàng và chứng khoán dẫn nhịp tăng của toàn thị trường

Nhóm bất động sản tăng 6,02%, dẫn đầu các ngành của thị trường chứng khoán, trong đó cụm Vingroup giữ vai trò chính. Dòng tiền lan sang nhiều mã khác, với DIG tăng 6,47%, PDR tăng 5,73%, VPI tăng 5,46%, CEO tăng 5,45%, TCH tăng 5,31%, KDH tăng 4,95% và DXG tăng 2,93%. Ở chiều ngược lại, KOS giảm sàn với lượng dư bán lớn.

Nhóm tài chính tăng 1,52%. Trong nhóm ngân hàng, TPB tăng 5,42%, MSB tăng 3,67%, VIB tăng 2,55%, SHB tăng 2,37%, MBB tăng 1,78%, TCB tăng 1,33% và VCB tăng 1,08%, trong khi VPB và HDB đứng giá tham chiếu. TCB vừa công bố lợi nhuận trước thuế quý III đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8%, và khối ngoại mua ròng TCB mạnh nhất toàn thị trường trong phiên.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng khá đồng đều từ mã đầu ngành đến mã vừa và nhỏ. VIX tăng 4,12%, TCX tăng 3,94%, VCI tăng 3,41%, SHS tăng 2,38%, SSI tăng 2,26%, VND tăng 2,21% và MBS tăng 1,78%, còn ORS tăng kịch biên độ. Một cách lý giải là thanh khoản tăng hơn một nửa trong một phiên đã củng cố kỳ vọng về doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán. Khi VN-Index vượt nhanh các mốc điểm, giá trị giao dịch thường là yếu tố mà thị trường chứng khoán để ý đầu tiên ở nhóm môi giới.

Bảo hiểm đi ngược chiều thị trường, khi BVH giảm 1,87% giữa lúc cả bảng điện xanh. Nhóm bảo hiểm nằm trong ba nhóm giảm mạnh nhất phiên cùng với khai khoáng và y tế.

Công nghệ, điện, logistic, bán lẻ phân hóa còn năng lượng và y tế điều chỉnh

Nguồn finance.vietstock

Nhóm công nghệ tăng 1,85% dù VN-Index tăng mạnh hơn, nhưng FPT đứng giá tham chiếu và khối ngoại bán ròng FPT hơn 173 tỷ đồng, lớn nhất trong danh sách bán ròng của phiên. FPT vừa có biên bản ghi nhớ hợp tác về lượng tử với Niels Bohr, song thông tin chưa đủ để tạo lực cầu trên bảng điện trong phiên 21/10. Với các mã viễn thông, các nguồn tham khảo chưa ghi nhận biến động nổi bật so với mặt bằng chung của thị trường chứng khoán.

Nhóm thiết bị điện nằm trong những nhóm tăng mạnh nhất phiên. GEE tăng 6,93% lên giá trần, PC1 tăng 3,23% và khối ngoại mua ròng GEE khoảng 28 tỷ đồng. Về chính sách, EVN đề xuất biểu giá điện bán lẻ năm bậc, còn POW dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 23/10, hai mốc mà giới phân tích có thể dùng làm căn cứ khi đánh giá nhóm điện trong những phiên tới.

Nhóm công nghiệp tăng 1,40% với nhiều mã logistic bứt phá. VSC tăng 6,72%, GEX tăng 4,84%, CII tăng 3,41% và HHV tăng 2,15%, còn VJC tăng nhẹ 0,47%. Về thông tin ngành, Hateco vừa ký biên bản ghi nhớ với APM Terminals về hợp tác đường sắt, một hướng đi gắn với hạ tầng vận tải và chuỗi cung ứng.

Nhóm bán lẻ phân hóa rõ trong phiên chứng khoán 21/10. FRT tăng 1,74% và MWG tăng 1,2%, trong khi PNJ giảm 2,78% và HTM giảm mạnh 13,49%. Nhóm thép cũng không đồng pha, với NKG tăng 3,57%, HSG tăng 1,86% và HPG tăng 0,24%.

Nhóm năng lượng và dầu khí là điểm yếu của bảng điện chứng khoán, và là nhóm giảm sâu nhất trong các nhóm lớn mà các báo thống kê. Chỉ số ngành giảm 1,18%, với PVP giảm 6,99%, PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09% và PVS giảm 0,63%, riêng PLX tăng nhẹ 0,14%. Nhóm y tế nằm trong ba nhóm giảm mạnh nhất, trong khi ở phiên 20/10 đây là nhóm tăng mạnh nhất thị trường với mức 4,26%. Một cách lý giải là dòng tiền chốt lời ở nhóm vừa tăng nóng để chuyển sang các cổ phiếu có độ nhạy cao hơn với đà tăng của VN-Index.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán cùng tăng giúp VN-Index có lực đỡ từ nhiều nhóm. Tuy vậy, các nhóm năng lượng, dầu khí, khai khoáng, bảo hiểm và y tế vẫn giảm điểm, nên bức tranh của thị trường chứng khoán chưa đồng thuận hoàn toàn. Chỉ số vật liệu cơ bản cũng giảm 0,13%, dù NKG và HSG tăng khá.

Phiên chứng khoán 21/10 khép lại với 246 mã tăng giá so với 78 mã giảm giá trên HoSE, trong khi nhóm năng lượng giảm 1,18% và nhóm y tế nằm trong ba nhóm giảm mạnh nhất. VN-Index dừng ở 1.738,67 điểm sau phiên tăng mạnh nhất từ ngày 8/4, cùng thanh khoản HoSE vượt 20.000 tỷ đồng.