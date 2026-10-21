Chứng khoán 21-10: VN-Index bùng nổ sắc xanh, nhóm Vingroup đồng loạt tím trần

Cổ phiếu họ Vingroup đồng loạt tăng trần

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21-10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trên cả ba sàn. VN-Index tăng 46,7 điểm, lên 1.738,67 điểm; HNX-Index tăng 3,71 điểm, tương đương 1,44%, lên 261,67 điểm. UPCoM-Index tăng 1,28 điểm, tương đương 1,02%, đạt 126,5 điểm.

Theo bảng thống kê trên thị trường, có 449 mã tăng giá, trong đó 40 mã tăng trần; 820 mã đứng giá, 207 mã giảm và 27 mã giảm sàn.

Chứng khoán hôm nay ghi nhận sắc xanh lan toả. Ảnh: Vietstock

Tại nhóm tài chính, nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán ghi nhận mức tăng đáng kể. MSB tăng 3,67%, TCB tăng 1,33%, SHB tăng 2,37%, VIB tăng 2,55%, MBB tăng 1,78%, TPB tăng 5,42% và VCB tăng 1,08%. Ở nhóm chứng khoán, VIX tăng 4,12%, TCX tăng 3,94%, VCI tăng 3,41%, SSI tăng 2,26%, SHS tăng 2,38% và VND tăng 2,21%.

Tuy nhiên, đà tăng chưa bao phủ toàn bộ nhóm ngành. Một số cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh, như BVH giảm 1,87% và VPB đứng giá.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong phiên là diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup. Các mã VHM, VIC, VRE đồng loạt tăng kịch trần.

Trong đó, VIC và VHM là hai cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn, nên diễn biến tăng mạnh của nhóm này có thể tạo lực đẩy đáng kể đối với chỉ số VN-Index.

Đáng chú ý, đà tăng của nhóm Vingroup diễn ra trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng giao dịch tích cực. KDH tăng 4,95%, CEO tăng 5,45%, TCH tăng 5,31%, DXG tăng 2,93% và DIG tăng 6,47%. NLG tăng 6,78%, trong khi PDR tăng 5,73%.

Bên cạnh nhóm Vingroup, các cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Gelex cũng thu hút sự chú ý. GEE, VSC tăng trần và GEX tăng 4,84%. Trong khi đó, VGC tăng 0,32%.

Ở nhóm công nghiệp, nhiều cổ phiếu khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực. CII tăng 3,41%, HHV tăng 2,15%, PC1 tăng 3,23% và VJC tăng 0,47%. Tuy nhiên, một số mã vẫn giảm điểm, như CDC giảm 2,21%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, diễn biến phân hóa rõ nét hơn. NKG tăng 3,57%, HSG tăng 1,86%, trong khi MSR giảm 3,53% và DCM giảm 0,15%. HPG tăng nhẹ 0,24%.

Nhóm tiêu dùng cũng có sự phân hóa. FRT tăng 1,74%, MWG tăng 1,2%, trong khi PNJ giảm 2,78% và HTM giảm 13,49%. Ở nhóm năng lượng, áp lực bán xuất hiện tại các cổ phiếu dầu khí khi PVT giảm 4,96%, BSR giảm 2,09% và PVS giảm 0,63%.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác chưa tham gia mạnh vào nhịp tăng. FPT đứng giá, trong khi MSN tăng nhẹ 0,14%.

Khối ngoại mua ròng gần 193 tỷ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE ghi nhận trạng thái mua ròng trong phiên 21-10. Khối ngoại mua vào hơn 91,7 triệu cổ phiếu, bán ra khoảng 81,17 triệu cổ phiếu, tương ứng mua ròng hơn 10,53 triệu đơn vị.

Xét về giá trị, khối ngoại mua vào khoảng 2.528,79 tỷ đồng và bán ra 2.335,86 tỷ đồng. Như vậy, giá trị mua ròng đạt khoảng 192,93 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với giá trị khoảng 289,83 tỷ đồng. Các mã được mua ròng đáng chú ý khác gồm MSN với 144,48 tỷ đồng, VIC với 90,28 tỷ đồng, VIB với 51,64 tỷ đồng, SSI với 49,7 tỷ đồng và SHB với 42,32 tỷ đồng. TPB được mua ròng khoảng 36,13 tỷ đồng, trong khi GEE ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 27,7 tỷ đồng.

Ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 173,44 tỷ đồng. VCB đứng tiếp theo với 105,76 tỷ đồng, ACB bị bán ròng 102,68 tỷ đồng, DXG bị bán ròng 61,35 tỷ đồng và VPB bị bán ròng 58,18 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể như KDC, VHM và MSB.