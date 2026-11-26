Nâng hạng mở cơ hội, nâng chuẩn thị trường

Tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” chiều 26-11, Giám đốc Chiến lược Thị trường VPBankS Trần Hoàng Sơn đưa ra 4 thông điệp về triển vọng thị trường trong năm 2027, tập trung vào bối cảnh kinh tế toàn cầu, động lực tăng trưởng trong nước, dòng vốn đầu tư và chi phí vốn.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VPBankS Nhâm Hà Hải cho biết, bước sang năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nhiều kỳ vọng mới. Ảnh: Quang Minh

Theo ông Sơn, biến động địa chính trị và xu hướng lãi suất vẫn là những yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế các khu vực. Trong bối cảnh đó, đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đầu tư cần gắn với đánh giá triển vọng kinh tế, dòng vốn, xu hướng thị trường và tình hình của từng nhóm ngành, doanh nghiệp. Ảnh: Quang Minh

Đối với Việt Nam, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được đóng góp bởi khu vực công nghiệp và dịch vụ, trong đó sản xuất và đầu tư công đóng vai trò đáng chú ý. Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi thế từ nền kinh tế trẻ, khả năng huy động nguồn vốn lớn từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư công và hoạt động xuất khẩu.

Một yếu tố khác được VPBankS đề cập là chi phí vốn. Theo ông Sơn, năm 2027 có thể có dư địa giảm chi phí vốn cho nền kinh tế nếu xu hướng giá dầu tiếp tục hạ nhiệt.

Những yếu tố này là cơ sở để nhà đầu tư theo dõi triển vọng kinh tế và diễn biến thị trường trong năm tới. Tuy nhiên, bên cạnh các động lực tăng trưởng, thị trường vẫn phải đối mặt với những thách thức từ biến động kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và sự phân hóa giữa các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc xây dựng chiến lược đầu tư cần gắn với đánh giá triển vọng kinh tế, dòng vốn, xu hướng thị trường và tình hình của từng nhóm ngành, doanh nghiệp.

Một trong những dấu mốc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam là việc FTSE Russell công bố nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Lê Thị Việt Nga, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách của ngành chứng khoán trong thời gian qua.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường đã có những bước tiến về quy mô, chất lượng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư và hạ tầng giao dịch, ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc nâng hạng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, định hướng của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là tiếp tục phát triển thị trường theo hướng minh bạch, hiệu quả, bền vững, bảo đảm an toàn hệ thống và nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Đối với nhà đầu tư, những thay đổi về khả năng tiếp cận thị trường của dòng vốn nước ngoài, chất lượng doanh nghiệp niêm yết và cơ cấu hàng hóa sẽ là những vấn đề cần theo dõi trong năm 2027.

Nhà đầu tư cần theo dõi những yếu tố nào?

Năm 2027, thị trường chứng khoán dự kiến có nhiều thay đổi về chính sách và hạ tầng. Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2027; cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến triển khai đầu năm 2027. Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ rà soát quy định về sở hữu nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm và chỉ số, phát triển ngành quỹ, thu hút thêm doanh nghiệp niêm yết, đồng thời hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, giám sát và xây dựng kho dữ liệu tập trung.

Với những thay đổi về kinh tế, dòng vốn và chính sách, năm 2027 đặt ra nhiều vấn đề cần được nhà đầu tư quan tâm khi xây dựng chiến lược.

Trước hết là diễn biến lãi suất, lạm phát và giá dầu, những yếu tố có liên quan đến chi phí vốn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, đầu tư công, FDI và hoạt động xuất khẩu cũng là những nội dung cần theo dõi khi đánh giá triển vọng kinh tế trong nước.

Tiếp theo là sự dịch chuyển của dòng vốn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau khi được nâng hạng. Những thay đổi về khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài và chất lượng doanh nghiệp sẽ là các vấn đề đáng chú ý.

Ngoài ra, việc triển khai CCP, hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, nghiên cứu sản phẩm tài chính mới và phát triển ngành quỹ cũng là những thay đổi về cơ chế, công cụ mà nhà đầu tư cần cập nhật.

Theo định hướng được lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra, thị trường thời gian tới không chỉ hướng tới tăng trưởng về quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả và khả năng huy động vốn dài hạn.

Trong khi đó, từ góc độ chiến lược thị trường, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS Nhâm Hà Hải cho biết, bước sang năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nhiều kỳ vọng mới. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cùng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Nhưng đi cùng với đó là thách thức từ biến động của kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa doanh nghiệp.

Chuyên gia VPBankS nhấn mạnh việc theo dõi đồng thời bối cảnh toàn cầu, động lực tăng trưởng trong nước, dòng vốn đầu tư và chi phí vốn. Đây là những cơ sở thông tin quan trọng để nhà đầu tư đánh giá cơ hội, rủi ro và lựa chọn chiến lược phù hợp trong năm 2027.