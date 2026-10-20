Chứng khoán 20/10: VN-Index hồi phục, cổ phiếu vàng tăng trần

Chứng khoán 20/10: VN-Index hồi phục, cổ phiếu vàng tăng trần. Ảnh minh họa do AI tạo

Thị trường chứng khoán hồi phục trong phiên giao dịch ngày 20/10 khi dòng tiền cải thiện về cuối phiên, giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 2 điểm. Nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản và tiêu dùng góp phần nâng đỡ thị trường, dù áp lực giảm tại một số mã vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng khoảng 2 điểm lên gần 1.692 điểm. HNX-Index tăng 0,05 điểm lên gần 258 điểm.

Diễn biến thị trường tích cực hơn trong phiên chiều khi nhiều nhóm cổ phiếu chuyển từ giảm sang tăng. Trong nhóm tài chính, các mã TCB, VIX, STB, MSB, TPB, SSI, SHS và VND đồng loạt lấy lại sắc xanh, góp phần hỗ trợ chỉ số.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận diễn biến khả quan hơn với VIC, VPI, VRE, CEO và TCH tăng điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu VHM giảm 4%, tạo sức ép đáng kể lên thị trường.

Ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, cổ phiếu ngành vàng PNJ tăng trần với thanh khoản đột biến, đạt hơn 16,3 triệu đơn vị. Các mã FRT, MWG, DGW, VPL và TNG cũng tăng giá tích cực trong phiên.

Ở chiều ngược lại, SBT giảm hơn 6%, trong khi thanh khoản tăng vọt lên gần 31 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với mức khoảng 1 triệu đơn vị trong các phiên gần đây.

Dòng tiền cải thiện trong phiên chiều giúp thanh khoản thị trường phục hồi. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 14.200 tỷ đồng, tương đương phiên trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán ròng, với giá trị gần 280 tỷ đồng. ACB bị bán ròng 136 tỷ đồng, VHM bị bán ròng 135 tỷ đồng và KDC bị bán ròng 100 tỷ đồng. Ngược lại, TCB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 345 tỷ đồng, trong khi HPG được mua ròng 145 tỷ đồng.

Nhìn chung, VN-Index lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu cải thiện trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm tài chính và tiêu dùng. Dù vậy, thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt so với phiên trước và hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tiếp theo.