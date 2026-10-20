Chứng khoán 20/10: VN-Index hồi nhẹ, dòng tiền vẫn dè dặt

Nhịp hồi chưa đủ sức đưa VN-Index trở lại mốc 1.700 điểm

Sau phiên giảm 16,07 điểm ngày 19/10, thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại sắc xanh trong ngày 20/10/2026 nhưng mức hồi phục tương đối khiêm tốn. Kết phiên, VN-Index đạt 1.691,97 điểm, tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%. Chỉ số VN30 tăng 6,33 điểm (0,34%) lên 1.845,51 điểm; HNX-Index nhích 0,05 điểm (0,02%) lên 257,96 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,20 điểm (0,16%) lên 125,22 điểm.

VN-Index có lúc lùi xuống 1.677,19 điểm trước khi phục hồi vào cuối phiên. Diễn biến này cho thấy lực cầu giá thấp đã xuất hiện gần khu vực hỗ trợ ngắn hạn, song chỉ số vẫn chưa lấy lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng giao dịch nghiêng về phía tăng, nhưng nhóm vốn hóa lớn không vận động đồng thuận, khiến mức tăng của chỉ số bị thu hẹp đáng kể.

Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt khoảng 574,21 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.251,58 tỷ đồng. So với phiên 19/10, khối lượng giảm khoảng 5,9%, còn giá trị giao dịch giảm gần 0,8%. Thanh khoản chưa cải thiện tương xứng với sắc xanh của chỉ số, một dấu hiệu cho thấy dòng tiền vẫn lựa chọn cổ phiếu khá thận trọng sau nhịp điều chỉnh kéo dài.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 20/10

Ngân hàng, bất động sản chịu sức ép; vật liệu và bán lẻ nổi bật

Ngân hàng tiếp tục là nhóm phân hóa mạnh. TCB tăng 2,11% lên 33.950 đồng/cổ phiếu, góp phần nâng đỡ VN-Index và nằm trong nhóm có giá trị giao dịch lớn. Ở chiều ngược lại, HDB giảm 2,86%, trong khi VCB và một số cổ phiếu ngân hàng lớn tạo sức ép lên chỉ số. Việc một mã ngân hàng tăng khá tốt không đồng nghĩa toàn ngành đã phục hồi; dòng tiền vẫn ưu tiên các cổ phiếu riêng lẻ thay vì tạo được nhịp tăng đồng loạt.

Tại nhóm bất động sản, chênh lệch diễn biến giữa các mã vốn hóa lớn là điểm nhấn. VIC tăng 0,97% lên 209.000 đồng/cổ phiếu và đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, trong khi VHM giảm 4,15% xuống 57.800 đồng/cổ phiếu, trở thành lực cản lớn nhất đối với chỉ số. KBC, BCM và một số mã khu công nghiệp tăng giá cho thấy sự phân hóa giữa bất động sản nhà ở và các doanh nghiệp có câu chuyện kinh doanh riêng.

Nhóm chứng khoán có dấu hiệu ổn định ở một số mã thanh khoản cao, với VIX tăng 0,83%, SSI tăng 0,76% và VND tăng 0,74%. Tuy nhiên, DSE giảm 6,57%, phản ánh áp lực bán chưa chấm dứt ở toàn bộ nhóm dịch vụ tài chính. Chỉ số ngành tài chính VNFIN trên HOSE giảm 0,11% trong phiên.

Nguyên vật liệu và bán lẻ là hai điểm sáng. HPG tăng 2,68% lên 21.100 đồng/cổ phiếu; GVR cùng các mã thép, phân bón như NKG, DCM, DPM ghi nhận sắc xanh. Chỉ số VNMaterials của HOSE tăng 2,35%. Ở mảng bán lẻ và tiêu dùng, PNJ tăng 6,76% lên 19.750 đồng/cổ phiếu, MWG tăng 0,94%, trong khi FRT cũng nằm trong nhóm được dòng tiền chú ý.

Công nghệ, logistics, điện và y tế phân hóa; khối ngoại bán ròng

Nguồn finance.vietstock

Dòng tiền tại nhóm công nghệ có cải thiện, thể hiện qua chỉ số VNIT tăng 0,57% trên HOSE. Các cổ phiếu công nghệ và phần mềm như FPT, ELC được chú ý; ở nhóm hạ tầng viễn thông, CTR tăng 2,21%. Dù vậy, diễn biến giữa các mã công nghệ, điện tử và viễn thông không hoàn toàn đồng nhất, vì vậy chưa đủ cơ sở khẳng định một làn sóng tăng giá trên diện rộng.

Logistics và hạ tầng giao thông ghi nhận một số mã tích cực như GMD tăng 1,85%, VSC tăng 2,28% và CII tăng 1,93%. Nhóm điện và tiện ích không vận động cùng chiều: REE tăng 1,78% nhưng POW giảm 2,04%; chỉ số tiện ích VNUTI tăng 0,62%. Ở dầu khí, PVD tăng 1,69%, PVS giữ sắc xanh, trái ngược với BSR giảm 0,52% và PLX giảm 0,14%. Nhóm y tế có TNH tăng 6,91%, trong khi chỉ số VNHEAL tăng 1,02%.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 221 tỷ đồng trên HOSE, với giá trị mua 1.998 tỷ đồng và bán 2.219 tỷ đồng. TCB và HPG là hai mã được mua ròng đáng kể, trong khi ACB, VHM và VCB chịu áp lực bán. Việc dòng vốn ngoại vẫn nghiêng về phía rút ròng khiến khả năng hình thành một nhịp hồi bền vững cần được theo dõi thêm.

Nhìn chung, phiên 20/10 mới cho thấy nỗ lực cân bằng sau nhịp giảm, chưa xác lập sự đảo chiều của xu hướng ngắn hạn. Điểm tích cực là VN-Index phục hồi từ vùng giá thấp và sắc xanh trải ra nhiều nhóm cổ phiếu. Trở ngại là thanh khoản giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng và nhóm trụ cột phân hóa. Phản ứng của chỉ số tại vùng 1.700 điểm, cùng diễn biến dòng tiền trong những phiên tới, sẽ quyết định liệu đây là khởi đầu của một nhịp hồi rõ nét hơn hay chỉ là phục hồi kỹ thuật.