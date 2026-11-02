Chứng khoán 2/11: VN-Index mất hơn 16 điểm, cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực bán

Thị trường chứng khoán mở đầu tháng 11 với áp lực bán lan rộng. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Áp lực bán lan rộng, VN-Index xuống dưới 1.730 điểm

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11 tiếp tục ghi nhận diễn biến bất lợi đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau hai phiên giảm liên tiếp cuối tháng 10, VN-Index bước vào phiên 2/11 với những nỗ lực phục hồi ngắn ngủi trước khi lực bán chiếm ưu thế.

Trong phiên sáng, chỉ số có thời điểm lên mức 1.744,35 điểm nhưng nhanh chóng đảo chiều khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến giờ nghỉ trưa, VN-Index giảm 15,70 điểm, tương đương 0,90%, xuống 1.725,92 điểm.

Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 305,39 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 6.971,51 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo, với 270 mã giảm, 49 mã tăng và 33 mã đứng giá.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại các chỉ số còn lại. VN30-Index giảm 24,39 điểm, tương đương 1,31%, xuống 1.830,65 điểm. HNX-Index mất 2,72 điểm, xuống 250,02 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,50 điểm, còn 122,23 điểm.

Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường thiếu động lực phục hồi. Trong rổ VN30, có tới 23 mã giảm giá, trong khi chỉ 6 mã tăng và một mã đứng tham chiếu.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản chính. Các cổ phiếu VCB, TCB, VPB, ACB và BID đồng loạt giảm giá, góp phần kéo chỉ số đi xuống. Áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu chứng khoán, công nghệ và bán lẻ.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu công nghệ thông tin giảm khoảng 3,43%, ngân hàng giảm 2,13%, dịch vụ tài chính giảm 1,97% và bán lẻ giảm 2,40%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là một trong số ít nhóm ngành duy trì được mức tăng. VIC và VHM đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, qua đó hạn chế phần nào tác động từ lực bán ở nhóm ngân hàng.

Thị trường cũng ghi nhận hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, với giá trị tạm tính khoảng 480 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ.

MARKET DATA / VIETNAM

Toàn cảnh chứng khoán 02/11/2026

Phiên sáng • Thị trường Việt Nam

VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp

VN-Index 1.725,92 ▼ 15,70 · -0,90% HOSE

VN30 1.830,65 ▼ 24,39 · -1,31% 30 cổ phiếu vốn hóa lớn

HNX-Index 250,02 ▼ 2,72 · -1,08% HNX

UPCoM-Index 122,23 ▼ 1,50 · -1,21% Thị trường UPCoM

HNX30 420,56 ▼ 8,15 · -1,90% Nhóm cổ phiếu HNX30

Giá trị GD HOSE 6.971,51 Tỷ đồng · 305,39 triệu cổ phiếu

8 phiên Chỉ số Nhóm ngành Dòng tiền

Nhịp VN-Index qua 8 phiên

Điểm số từ 22/10 đến sáng 02/11. Di chuột hoặc chạm vào cột để xem giá trị.

1.775 1.750 1.725 1.700

1.760,63

22/10

1.774,15

23/10

1.763,55

26/10

1.761,87

27/10

1.766,65

28/10

1.755,61

29/10

1.741,62

30/10

1.725,92

02/11 Phiên sáng

1.744,35 Cao nhất sáng 02/11 (điểm)

1.724,88 Thấp nhất sáng 02/11 (điểm)

1.731,90 Mở cửa 02/11 (điểm)

Trục dọc bắt đầu tại 1.700 điểm để làm rõ biến động ngắn hạn; chiều cao cột không biểu diễn tỷ lệ tính từ 0. Các phiên trước là điểm đóng cửa, ngày 02/11 là số liệu nghỉ trưa.

So sánh biến động các chỉ số

Mức giảm theo phần trăm so với phiên giao dịch 30/10/2026.

VN-Index

-0,90%

VN30

-1,31%

HNX-Index

-1,08%

HNX30

-1,90%

UPCoM-Index

-1,21%

Độ dài thanh biểu diễn biên độ giảm tương đối trên thang 0–2%. HNX30 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm chỉ số được so sánh.

Biến động các nhóm ngành

Hiệu suất ngành trong phiên sáng 02/11. Xanh thể hiện tăng, đỏ thể hiện giảm.

Công nghệ TT

-3,43%

Tài nguyên CB

-2,51%

Bán lẻ

-2,40%

Ngân hàng

-2,13%

Dịch vụ tài chính

-1,97%

Hóa chất

-2,21%

Bất động sản

+0,69%

Độ dài thanh thể hiện độ lớn tuyệt đối của biến động trên thang 0–3,5%. Số liệu ngành từ bộ dữ liệu thị trường Stockbiz.

Thanh khoản và độ rộng thị trường

Giao dịch tại thời điểm nghỉ trưa ngày 02/11/2026.

Giá trị GD ba thị trường 7.617,35 tỷ

Khối lượng ba thị trường 352,87 triệu

HOSE

6.971,51 tỷ

VN30

4.190,40 tỷ

HNX

385,65 tỷ

UPCoM

260,19 tỷ

Các thanh có cùng thang đo theo giá trị giao dịch HOSE. VN30 là một phần của HOSE, không cộng thêm vào tổng ba thị trường.

Độ rộng cổ phiếu trên HOSE

Tỷ trọng mã tăng, đứng giá và giảm trong nhóm 352 mã có số liệu.

Tăng: 49 mã Đứng giá: 33 mã Giảm: 270 mã

76,7% Tỷ trọng mã giảm trên HOSE

23/30 Số cổ phiếu giảm trong VN30

60,1% GTGD VN30 so với HOSE

Nguồn: Dữ liệu giao dịch HOSE, HNX, UPCoM qua bảng giá VPBankS; dữ liệu ngành Stockbiz. Tổng hợp phiên sáng 02/11/2026. Đồ họa: Nhật Minh (có sự hỗ trợ của AI)

Dòng tiền thận trọng trước những phiên giao dịch đầu tháng

Diễn biến sáng 2/11 nối dài nhịp điều chỉnh của thị trường từ những phiên cuối tháng 10.

Trước đó, VN-Index kết thúc phiên 30/10 tại 1.741,62 điểm, giảm 13,99 điểm. Tính chung tuần giao dịch cuối cùng của tháng 10, chỉ số mất khoảng 1,83%, trong khi thanh khoản bình quân suy giảm và hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp diễn.

Bước sang tháng 11, áp lực bán tập trung tại nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu dẫn dắt cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình tìm điểm cân bằng. Mặc dù nhóm bất động sản duy trì được sự phân hóa tích cực, số lượng cổ phiếu tăng giá còn hạn chế.

Một yếu tố đáng chú ý khác là giao dịch khối ngoại. Trong tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 24.000 tỷ đồng trên HOSE, tương đương khoảng 930 triệu USD. Hoạt động rút vốn kéo dài là một trong những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong tháng 11.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index đã lùi xuống dưới khu vực 1.730–1.740 điểm, vốn được nhiều công ty chứng khoán đề cập là vùng hỗ trợ ngắn hạn trước phiên giao dịch. Việc chỉ số đánh mất khu vực này khiến khả năng phục hồi phụ thuộc nhiều hơn vào lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo các báo cáo chiến lược đầu tuần, thị trường cần thêm thời gian để xác lập trạng thái cân bằng. Thanh khoản, độ rộng thị trường và diễn biến của nhóm ngân hàng tiếp tục là những chỉ báo quan trọng đối với xu hướng trong các phiên tới.

Trong ngắn hạn, khả năng VN-Index duy trì trên vùng 1.720 điểm và sự cải thiện của lực mua sẽ là những yếu tố cần quan sát. Nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, thị trường có thể còn những nhịp dao động mạnh trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.