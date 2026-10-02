Chứng khoán 2-10: Khối ngoại bán ròng hơn 3.360 tỷ đồng, chuyện gì đang xảy ra?

VN-Index mất thêm gần 12 điểm, sắc đỏ lan rộng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần 2-10 với diễn biến kém tích cực. VN-Index giảm 11,59 điểm, tương đương 0,66%, xuống 1.737,71 điểm.

Trên sàn HNX, HNX-Index cũng giảm 1,91 điểm, tương đương 0,71%, xuống 266,75 điểm. UPCoM-Index giảm 0,59 điểm, tương đương 0,47%, xuống 125,93 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 20.340 tỷ đồng. Tuy nhiên, độ rộng nghiêng mạnh về bên bán. Theo dữ liệu cuối phiên, toàn thị trường có 401 mã giảm giá, trong khi chỉ 235 mã tăng. Có 34 mã tăng trần và 35 mã giảm sàn, còn 842 mã đứng giá.

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không còn tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Trong nhóm tài chính, phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đóng cửa trong sắc đỏ. TCB giảm 2,27%, SHB giảm 1,76%, SSI giảm 2,23%, VIX giảm 2,88%, STB giảm 2,7%, VND giảm 2,92%, VCI giảm 4,36%, MBB giảm 2,3% và LPB giảm tới 4,29%.

Ở nhóm ngân hàng, VPB giảm 1,72%, BID giảm 1,83%, TPB giảm 1,65%, MSB giảm 1,06%, CTG giảm 1% và VCB giảm 0,87%. HDB là điểm sáng khi tăng 1,61%, trong khi BVH tăng 1,74%. ACB giữ giá tham chiếu.

Sức ép cũng xuất hiện tại nhóm bất động sản. VHM giảm 0,73%, trong khi một số mã vẫn duy trì được sắc xanh như VIC tăng 1,82%, NVL tăng 0,48% và VPI tăng 0,68%. Diễn biến trái chiều cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu riêng lẻ, nhưng chưa đủ để tạo lực đỡ cho toàn thị trường.

Trước đó, trong phiên sáng thị trường ghi nhận VHM, STB và TCB là những cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên VN-Index, trong khi GVR, MSN và BVH đóng góp tích cực hơn cho chỉ số.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục là cổ phiếu chịu áp lực mạnh. PNJ tiếp tục giảm sàn, trở thành một trong những cổ phiếu giảm sâu nhất trong nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm công nghiệp ghi nhận GEX giảm 3,58%, GEE giảm 4,2%, PC1 giảm 4,42% và VTP giảm 2,44%. Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, MSN giảm 0,28%, VNM giảm 2,22% và SBT giảm 1,33%.

Ở chiều tích cực, một số mã vẫn duy trì được đà tăng như VHC tăng 1,6%, ANV tăng 6,92% và DGW tăng. MSR tăng 5,6%, HDB tăng 1,61%, VIC tăng 1,82%, BVH tăng 1,74% và MWG tăng 0,83%. Tuy nhiên, các điểm sáng này không đủ tạo sự cân bằng khi nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt giảm.

Khối ngoại bán ròng hơn 3.360 tỷ đồng, tập trung áp lực tại nhóm vốn hóa lớn

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của phiên hôm nay là hoạt động bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dữ liệu cho thấy, khối ngoại mua vào khoảng 39,82 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra tới 165,51 triệu cổ phiếu. Khối lượng bán ròng lên tới khoảng 125,69 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại xả hơn 3.300 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Xét về giá trị, khối ngoại mua khoảng 1.286,5 tỷ đồng, nhưng bán ra tới 4.647,58 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 3.361,1 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, áp lực bán tiếp tục tập trung mạnh tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. PNJ đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị lên tới 1.270,39 tỷ đồng, tiếp đến là HDB với 1.034,71 tỷ đồng. VIC và TCB lần lượt bị bán ròng 188,87 tỷ đồng và 146,89 tỷ đồng. VHM cũng bị bán ròng 78,60 tỷ đồng, trong khi STB, PVT, BID và VCB lần lượt chịu áp lực bán khoảng 50,54 tỷ đồng, 43,6 tỷ đồng, 40 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FRT và DGW là những mã được mua ròng đáng chú ý, cùng quanh mức 20,8 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác như VP, LP và DGC cũng được dòng tiền ngoại mua ròng. Tuy nhiên, quy mô mua ròng tại các mã này khá nhỏ so với lực bán tập trung tại PNJ và HDB.