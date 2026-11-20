VN-Index giảm phiên thứ ba, thanh khoản khớp lệnh tiếp tục yếu

Phiên giao dịch ngày 19/11/2026 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index giảm 13,39 điểm, tương ứng 0,79%, xuống 1.689,62 điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. Chỉ số có lúc lùi về 1.683,43 điểm trước khi thu hẹp mức giảm cuối phiên. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp, đồng thời là mức đóng cửa thấp nhất kể từ cuối tháng 7/2026.

Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở vài cổ phiếu trụ. VN30-Index giảm 18,03 điểm, tương đương 1%, xuống 1.788,51 điểm; HNX-Index giảm 3,79 điểm, còn 238,94 điểm; UPCoM-Index giảm 0,76 điểm, còn 120,36 điểm. Theo thống kê SSI được báo chí dẫn lại, HOSE có 194 mã giảm, 104 mã tăng và 65 mã đứng giá. Số mã tăng giảm có thể khác giữa các hệ thống do phạm vi lọc chứng khoán, nên bài sử dụng nhất quán bộ thống kê này.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 19/11

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 15.008 tỷ đồng, thấp hơn mức 17.453 tỷ đồng của phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 9.328 tỷ đồng, giảm 16,4% so với phiên 18/11 và thấp hơn 22,1% bình quân 20 phiên. Phần giao dịch thỏa thuận khoảng 5.680 tỷ đồng cho thấy giá trị giao dịch toàn sàn không phản ánh đầy đủ sức mua bán trực tiếp trên bảng điện. Khi chỉ số giảm còn dòng tiền khớp lệnh suy yếu, khả năng hấp thụ nguồn cung vẫn là vấn đề đáng chú ý.

Khối ngoại bán ròng khoảng 995,6 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào FPT khoảng 272 tỷ đồng, ACB 102 tỷ đồng, VIX 71 tỷ đồng, VIC 58 tỷ đồng và VCB 55 tỷ đồng. Tính cả HOSE, HNX và UPCoM, thống kê của SSI ghi nhận mức bán ròng khoảng 1.101,5 tỷ đồng, có bao gồm cổ phiếu, ETF và chứng quyền. Chiều mua ròng nổi bật có SHS trên HNX, TCB, NKG và HPG. Việc phân biệt phạm vi thống kê giúp tránh nhầm lẫn giữa số liệu khối ngoại trên HOSE và toàn thị trường.

Ngân hàng, bất động sản, công nghệ gây sức ép; điện và chứng khoán phân hóa

Bất động sản là một trong những nhóm kéo giảm chỉ số mạnh nhất. VIC giảm 2,04%, lấy đi khoảng 8,1 điểm của VN-Index, tương đương hơn 60% mức giảm của chỉ số. VHM giảm 0,66%, VRE giảm 1,47%, trong khi BCM tăng khoảng 1,3%. Sự phân hóa cho thấy rủi ro ngắn hạn không phân bổ đồng đều, nhưng tỷ trọng lớn của VIC khiến nhịp điều chỉnh tại cổ phiếu này có tác động rất mạnh đến chỉ số chung.

Ngân hàng là nhóm thu hút giá trị giao dịch lớn nhưng chưa tạo được lực đỡ rõ rệt. CTG giảm 1,64%, STB giảm 1,71%, ACB giảm 0,99%, TCB giảm 0,72% và LPB giảm khoảng 2,3%. Ngược lại, NAB tăng 3,2%, BID tăng 0,49%, VIB tăng 0,37%. Tại nhóm chứng khoán, SHS tăng 1,54%, ORS tăng khoảng 1,5%, VND tăng 1,07%, VIX tăng 0,4%, trong khi SSI, HCM và VCI đứng tham chiếu. Một số mã môi giới phục hồi nhưng chưa đủ tạo chuyển biến trên toàn thị trường.

Nguồn finance.vietstock

Cổ phiếu công nghệ FPT giảm khoảng 2,7%, đồng thời bị bán ròng mạnh nhất HOSE. Áp lực này khiến nhóm phần mềm và dịch vụ điện toán suy yếu rõ rệt. Ở chiều tích cực, GEE tăng 5,13%, POW tăng khoảng 1,1%, phản ánh dòng tiền vẫn lựa chọn một số doanh nghiệp thiết bị điện và phát điện. Nhóm năng lượng, dầu khí diễn biến trái chiều khi BSR giảm khoảng 2,3%, GAS giảm khoảng 0,9% và PLX tăng nhẹ. Đây là tín hiệu phân hóa theo doanh nghiệp, không phải xu hướng tăng đồng loạt của toàn ngành.

Ở lĩnh vực vận tải và logistics, HVN tăng 4,05%, VSC và HAH ghi nhận sắc xanh nhẹ theo dữ liệu giao dịch tổng hợp. Một số cổ phiếu bán lẻ như PNJ tăng nhẹ, trong khi diễn biến chung của ngành chưa nổi bật. Các nhóm điện tử viễn thông, y tế và thiết bị y tế chưa hình thành lực dẫn dắt đủ rõ qua dữ liệu phiên được đối chiếu; không nên suy diễn rằng tất cả cổ phiếu trong những ngành này cùng tăng hoặc giảm.

Đáng chú ý, phiên 19/11 trùng ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 tháng 11, có thể gia tăng biến động ngắn hạn ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, ba phiên giảm liên tiếp, thanh khoản khớp lệnh yếu và lực bán ròng của khối ngoại cho thấy sức ép không thể giải thích chỉ bằng yếu tố đáo hạn. Việc VN-Index đóng cửa dưới 1.700 điểm đặt trọng tâm vào vùng 1.680–1.690 điểm trong phiên tới; thị trường cần sự ổn định trở lại của cổ phiếu trụ cùng độ rộng và thanh khoản cải thiện để xác nhận cân bằng.