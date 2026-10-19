Chứng khoán 19-10: VN-Index mất hơn 16 điểm, FRT hút tiền ngoại

VN-Index đảo chiều, nhóm ngân hàng và bất động sản chịu áp lực bán

Trong phiên sáng 19-10, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá, tạo tâm lý hưng phấn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi thời gian giao dịch trôi qua, đà tăng dần suy yếu, sắc đỏ xuất hiện ngày càng nhiều và chiếm ưu thế.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm. HNX-Index mất 1,22 điểm, tương đương 0,47%, lùi về 257,91 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index tăng nhẹ 0,15 điểm, tương đương 0,12%, lên 125,02 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm.

Thị trường có 285 mã giảm giá, trong đó 16 mã giảm sàn; 319 mã tăng giá, với 29 mã tăng trần. Số cổ phiếu đứng giá lên tới 894 mã, cho thấy dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn sau giai đoạn đầu phiên khởi sắc.

Tại nhóm tài chính, áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. VPB giảm 2,04%, ACB mất 1,7%, STB giảm 1,59%, VCB giảm 1,23%, SSB giảm 1,24% và MBB mất 0,76%. HDB cũng giảm 0,22%, trong khi SHB giảm 0,94%, BID giảm 0,88%, TPB giảm 0,42% và EIB giảm 0,61%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như VND tăng 1,89%, SSI tăng 1,8%, SHS tăng 1,63%, VIX tăng 1,69%, HCM tăng 1,89% và TCX tăng 0,72%. TCB tăng nhẹ 0,15%, trong khi VCI tăng 0,53% và AAS tăng 0,98%. Diễn biến trái chiều giữa các mã cho thấy sự phân hóa vẫn hiện diện ngay trong nhóm tài chính.

Nhóm bất động sản cũng chịu sức ép đáng kể từ các cổ phiếu đầu ngành. VIC giảm 3,72%, trở thành một trong những mã giảm mạnh nhất trong nhóm vốn hóa lớn; VHM mất 1,15%. NVL tăng 0,94%, DXG tăng 0,99%, KBC tăng 0,39% và VPI tăng 4,37%, nhưng chưa đủ để tạo sự đồng thuận cho toàn ngành. VRE tăng 0,88%, trong khi CEO giảm 0,91%.

Tại nhóm nguyên vật liệu, HPG giảm 1,67%, tiếp tục gây sức ép lên diễn biến chung. Trong khi đó, một số cổ phiếu công nghiệp diễn biến tích cực hơn, với GEX tăng 1,11%, CII tăng 1,17% và GEE tăng 0,61%. VJC đứng giá, còn VSC tăng 0,77%.

Ở nhóm tiêu dùng, FRT tăng 3,55%, MWG tăng 0,41% và MSN tăng 1,4%. Tuy nhiên, PNJ giảm 1,6%, MCH mất 0,14% và VNM giảm 0,52%. Nhóm công nghệ thông tin tiếp tục ghi nhận diễn biến kém tích cực khi FPT giảm 1,89%.

Trong nhóm năng lượng, nhiều cổ phiếu duy trì sắc xanh như BSR tăng 1,76%, PVT tăng 1,9%, PVS tăng 1,27% và PLX tăng 0,29%. Dù vậy, diễn biến tích cực tại một số nhóm ngành không đủ để cân bằng áp lực giảm điểm từ các cổ phiếu trụ cột.

Khối ngoại bán ròng gần 797 tỷ đồng, FRT được mua mạnh nhất

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua vào khoảng 43,68 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra gần 81,95 triệu cổ phiếu. Chênh lệch khối lượng mua và bán đạt âm hơn 38,27 triệu cổ phiếu.

Xét về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.402,12 tỷ đồng, nhưng bán ra tới 2.199,03 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bán ròng đạt khoảng 796,9 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FRT là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh với giá trị khoảng 153,15 tỷ đồng. Một số mã khác cũng được mua ròng đáng kể gồm MBB với 55,10 tỷ đồng và BVH với 38,59 tỷ đồng.

Tuy nhiên, áp lực bán ròng tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VCB dẫn đầu danh sách bán ròng với khoảng 103,65 tỷ đồng, theo sau là VHM với 102,17 tỷ đồng và ACB với 92,83 tỷ đồng. VIC cũng bị bán ròng khoảng 72,34 tỷ đồng.

Các mã khác ghi nhận giá trị bán ròng đáng chú ý gồm FPT với 41,83 tỷ đồng, CTG với 39,38 tỷ đồng, MSB với 39,28 tỷ đồng, BID với 38,05 tỷ đồng, SHB với 37,25 tỷ đồng, TCX với 36,9 tỷ đồng, VND với 36,6 tỷ đồng, VIX với 31,79 tỷ đồng và HPG với 31,52 tỷ đồng. DXG cũng bị bán ròng khoảng 28,3 tỷ đồng.