Chứng khoán 19/10: VIC kéo VN-Index xuống dưới 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần giao dịch mới bằng một phiên đảo chiều đáng chú ý. Ngày 19/10/2026, VN-Index mở cửa tại 1.721,05 điểm, cao hơn tham chiếu hơn 15 điểm, nhưng áp lực bán tăng dần khiến chỉ số trượt xuống mức thấp nhất 1.682,54 điểm. Kết phiên, VN-Index dừng ở 1.689,84 điểm, giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94% so với ngày 16/10.

Hai chỉ số khác cũng chịu sức ép: VN30-Index giảm 16,23 điểm, tương đương 0,87%, xuống 1.839,18 điểm; HNX-Index giảm 1,22 điểm, tương đương 0,47%, còn 257,91 điểm. Ngược chiều, UPCoM-Index nhích 0,15 điểm, tương đương 0,12%, lên 125,02 điểm. Việc VN-Index rơi trở lại dưới 1.700 điểm chỉ sau một phiên hồi phục cho thấy thị trường vẫn chưa có tín hiệu đảo chiều bền vững.

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo chỉ số giảm bất chấp độ rộng tích cực

Điểm đáng chú ý nhất của phiên 19/10 nằm ở sự chênh lệch giữa diễn biến chỉ số và số cổ phiếu tăng giá. Trên HOSE, có 162 mã tăng, 133 mã giảm và 109 mã đứng giá. Tuy vậy, rổ VN30 ghi nhận 18 mã giảm, 11 mã tăng và một mã đứng tham chiếu, phản ánh áp lực tập trung vào những doanh nghiệp có tỷ trọng lớn trong chỉ số.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 19/10

VIC giảm 3,72% xuống 207.000 đồng/cổ phiếu và là mã có tác động tiêu cực nhất lên VN-Index, ước lấy đi khoảng 12,8 điểm. VCB, VHM và VPB tiếp tục gây sức ép, khiến đóng góp tích cực từ BSR, VPL, MSN hay GAS không đủ đảo ngược xu hướng. Đây là lý do thị trường có nhiều cổ phiếu tăng hơn giảm nhưng VN-Index vẫn mất trên 16 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 519 triệu cổ phiếu, giá trị trên 11.200 tỷ đồng, tăng so với phiên trước. HNX ghi nhận hơn 56 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, trị giá hơn 773 tỷ đồng. Dòng tiền chưa biến mất, song thiên về chọn lọc theo từng cổ phiếu hơn là mua đồng loạt ở các nhóm vốn hóa lớn.

Bất động sản và ngân hàng chịu áp lực, chứng khoán có điểm sáng

Nhóm bất động sản có mức giảm khoảng 2,51% theo thống kê ngành, chủ yếu do các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC mất 3,72%, VHM giảm 1,15% xuống 60.300 đồng; trong khi SJS giảm 4,38% và KOS giảm 6,93%. Trái lại, dòng tiền vẫn tìm đến một số mã quy mô nhỏ hơn: VPI tăng 4,37% lên 50.200 đồng và NVL tăng 0,94% lên 10.750 đồng. Diễn biến trái chiều cho thấy không nên đồng nhất sự suy yếu của chỉ số ngành với toàn bộ doanh nghiệp bất động sản.

Ở nhóm ngân hàng, VCB giảm 1,23%, BID giảm 0,88%, CTG giảm 0,33%, MBB giảm 0,76%, còn VPB mất 2,04%, đóng cửa tại 24.000 đồng/cổ phiếu. Áp lực tại các mã ngân hàng vốn hóa lớn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số mà còn khiến tâm lý thận trọng lan rộng sang những cổ phiếu tài chính liên quan.

Ngược lại, cổ phiếu công ty chứng khoán giữ được sắc xanh: SSI tăng 1,80% lên 19.800 đồng, VIX tăng 1,69% lên 12.050 đồng, VND tăng 1,89% lên 13.500 đồng và SHS tăng 1,63% lên 12.500 đồng. Diễn biến này cho thấy vẫn tồn tại dòng tiền kỳ vọng vào sự cải thiện hoạt động thị trường, dù mức tăng ở nhiều mã đã thu hẹp so với thời điểm hưng phấn trong buổi sáng.

Công nghệ giảm; bán lẻ, logistics, năng lượng và y tế phân hóa

Nguồn finance.vietstock

Nhóm công nghệ thông tin giảm khoảng 1,79%. FPT mất 1,89% xuống 57.100 đồng, ELC giảm 1,30% còn 11.350 đồng. Trong mảng viễn thông, CTR giảm nhẹ 0,29% còn 67.800 đồng, trong khi VGI trên UPCoM giảm 0,39% còn 76.300 đồng. Sắc đỏ tại các mã tiêu biểu cho thấy nhóm công nghệ chưa tạo được lực đỡ đủ lớn cho thị trường trong phiên này.

Bán lẻ và phân phối công nghệ là điểm sáng tương đối. FRT tăng 3,55% lên 146.000 đồng và được khối ngoại mua ròng đáng kể; MWG tăng 0,41% lên 74.200 đồng, còn DGW tăng 2,13% lên 45.450 đồng. Ở nhóm cảng biển và logistics, HAH tăng 0,41%, VSC tăng 0,77%, trong khi GMD đứng giá ở mức 54.000 đồng. Mức tăng vừa phải cho thấy cầu nâng đỡ cục bộ, chưa phải xu hướng tăng đồng loạt toàn ngành.

Các doanh nghiệp liên quan đến điện và năng lượng cũng có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung. POW tăng 0,41%, REE tăng 0,22%, BSR tăng 1,76%, PVS tăng 1,27% và PLX tăng 0,29%. Trong lĩnh vực y tế, TNH tăng kịch trần 6,94% lên 7.240 đồng, còn cổ phiếu dược DCL tăng 4,00% lên 52.000 đồng. Tuy nhiên, thanh khoản và quy mô vốn hóa của các mã này khác nhau đáng kể, vì vậy không thể từ một vài cổ phiếu tăng giá suy ra toàn ngành đang bứt phá.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là lực cản. Khối này bán ròng hơn 799 tỷ đồng trên HOSE và khoảng 46 tỷ đồng trên HNX. Riêng tại HOSE, VCB bị bán ròng khoảng 103,66 tỷ đồng, VHM khoảng 101,47 tỷ đồng, ACB khoảng 92,83 tỷ đồng và VJC khoảng 72,25 tỷ đồng. Ngược lại, FRT được mua ròng khoảng 151 tỷ đồng, MBB hơn 55 tỷ đồng và SSI gần 25 tỷ đồng.

Phiên 19/10 vì thế phản ánh một thị trường phân hóa sâu: các mã trụ kéo chỉ số lùi bước, nhưng cơ hội giao dịch vẫn xuất hiện tại chứng khoán, bán lẻ, năng lượng, logistics và y tế. Trong những phiên tới, khả năng giữ vùng 1.680 điểm, diễn biến của VIC cùng nhóm ngân hàng và cường độ bán ròng của khối ngoại sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá liệu VN-Index có sớm trở lại trên mốc 1.700 điểm hay không.