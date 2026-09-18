Chứng khoán 18/9: VN-Index đảo chiều cuối phiên, hơn 10.500 tỷ đồng dồn vào ATC

Bảng điện thị trường chứng khoán sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9/2026. VN-Index đóng cửa tại 1.815,66 điểm, giảm 7,11 điểm. Ảnh: SSI iBoard.

Biến động mạnh đến phút cuối

Thị trường chứng khoán ngày 18/9 trải qua một phiên biến động mạnh, đặc biệt trong những phút cuối.

VN-Index mở cửa tích cực và duy trì sắc xanh trong phần lớn phiên giao dịch. Có thời điểm chỉ số lên 1.841,20 điểm, tăng hơn 18 điểm so với tham chiếu. Sắc xanh khi đó xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó nhóm chứng khoán và một phần cổ phiếu ngân hàng giao dịch khá sôi động.

Sang phiên chiều, đà tăng dần thu hẹp. Trước khi bước vào đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, VN-Index vẫn quanh vùng 1.829 điểm và cao hơn tham chiếu hơn 6 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong ATC khiến nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá. Chỉ trong đợt giao dịch cuối ngày, VN-Index mất hơn 13 điểm so với thời điểm trước ATC.

Kết phiên, VN-Index giảm 7,11 điểm, tương đương 0,39%, xuống 1.815,66 điểm. VN30-Index giảm 10,84 điểm, tương đương 0,55%, còn 1.964,17 điểm.

Dù VN-Index giảm, độ rộng HoSE vẫn nghiêng về phía tăng với 185 mã tăng, 130 mã giảm và 67 mã đứng giá. Chỉ số VNMIDCAP tăng 0,79%, trong khi VNSMALLCAP tăng 0,41%. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm tập trung đáng kể tại nhóm vốn hóa lớn hơn là lan rộng trên toàn thị trường.

Hơn 10.500 tỷ đồng giao dịch trong ATC

Thanh khoản là điểm nổi bật của phiên 18/9. Theo dữ liệu tổng hợp, riêng đợt ATC trên HoSE ghi nhận hơn 10.500 tỷ đồng giao dịch. Tổng giá trị giao dịch cả phiên trên HoSE đạt 25.925,98 tỷ đồng, tăng khoảng 44% so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh đạt hơn 22.000 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu là giao dịch thỏa thuận.

Tính cả HoSE, HNX và UPCoM, tổng giá trị giao dịch trong ngày đạt khoảng 27.162 tỷ đồng, với gần 1 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng.

SHB tiếp tục là một trong những cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường với hơn 51,6 triệu cổ phiếu được khớp. VPB cũng ghi nhận hơn 49 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Phiên 18/9 đồng thời diễn ra trong thời điểm nhiều quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục trước khi việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ ngày 21/9. Hoạt động cơ cấu danh mục góp phần khiến khối lượng giao dịch tập trung mạnh vào ATC.

CHỨNG KHOÁN CHỐT PHIÊN 18/9/2026

HoSE 185 mã tăng 130 mã giảm - 67 mã đứng giá

Khối ngoại Mua ròng ~1.224 tỷ đồng Riêng HoSE khoảng 1.262 tỷ đồng

ATC Hơn 10.500 tỷ đồng Giao dịch tập trung cuối phiên

* Giá trị giao dịch trên HoSE. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM khoảng 27.162 tỷ đồng.

Cập nhật: Chốt phiên ngày 18/9/2026

Ngân hàng kéo chỉ số xuống, chứng khoán giữ sắc xanh

Áp lực giảm tập trung rõ tại một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn.

CTG giảm 3,66%, TCB giảm 3,22%, MBB giảm 3,16%, VPB giảm 2,66%, BID giảm 2,59% và ACB giảm 3,95%. Riêng sáu cổ phiếu ngân hàng CTG, TCB, BID, MBB, VPB và ACB lấy đi tổng cộng khoảng 8,6 điểm của VN-Index.

Ngoài ngân hàng, VPL giảm hơn 5%, FPT giảm 3,5% xuống 71.700 đồng/cổ phiếu, qua đó gây thêm sức ép lên nhóm vốn hóa lớn. Các mã gây ảnh hưởng giảm đáng kể lên VN-Index gồm CTG, VPL và TCB.

Ở chiều ngược lại, STB tăng khoảng 2,6%, SSB tăng khoảng 2,8%, SHB tăng 1,7%.

Nhóm chứng khoán có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung. VCK tăng 3,3%, VCI tăng 3,25%, VND tăng 2,7%, VIX tăng 2,33% và SSI tăng 1,18%.

Nhóm bất động sản phân hóa. NVL tăng 2,4%, KDH và TCH cùng tăng 1,28%, DIG tăng gần 1%; trong khi VHM giảm 0,42%, VRE giảm 1,16% và DXG giảm 1,85%.

Khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý khác của phiên 18/9 là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

Khối ngoại mua ròng khoảng 1.224 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HoSE, giá trị mua ròng đạt khoảng 1.262 tỷ đồng.

HPG được mua ròng khoảng 251 tỷ đồng, PNJ khoảng 247 tỷ đồng, SHB khoảng 221 tỷ đồng, STB khoảng 202 tỷ đồng và NVL khoảng 201 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC bị bán ròng khoảng 320 tỷ đồng; tiếp theo là TCB khoảng 200 tỷ đồng, CTG 163 tỷ đồng, VPB 119 tỷ đồng và MBB 104 tỷ đồng.

HNX và UPCoM ngược dòng

Trong khi VN-Index đóng cửa giảm, hai chỉ số trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn duy trì sắc xanh.

HNX-Index tăng 1,39 điểm, tương đương 0,51%, lên 275,29 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 42,5 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 583,8 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng 0,24 điểm, tương đương 0,19%, lên 126,40 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 69,7 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 651,9 tỷ đồng.

Nhìn lại toàn bộ phiên 18/9, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở mức giảm 7,11 điểm của VN-Index. Chỉ số đã đi từ mức tăng hơn 18 điểm xuống đóng cửa trong sắc đỏ; hơn 10.500 tỷ đồng giao dịch dồn vào ATC, trong khi số cổ phiếu tăng trên HoSE vẫn vượt số giảm và khối ngoại mua ròng mạnh.

Diễn biến này tạo nên sự tương phản rõ giữa điểm số VN-Index và trạng thái của phần còn lại của thị trường trong phiên cuối tuần.