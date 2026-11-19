Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2026, VN-Index giảm 23,71 điểm, tương đương 1,37%, xuống 1.703,01 điểm. VN30-Index mất 30,59 điểm, về 1.806,54 điểm, giảm 1,67%. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,87 điểm xuống 242,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,38 điểm về 121,12 điểm.

Thị trường khởi đầu phiên trong sắc đỏ, có thời điểm hồi phục nhẹ nhờ lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, khi bước sang phiên chiều, áp lực bán ở nhiều cổ phiếu lớn tăng nhanh khiến VN-Index đánh mất các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Trong giai đoạn khớp lệnh định kỳ đóng cửa, chỉ số từng hiển thị mức giảm sâu hơn đáng kể, trước khi kết phiên ở 1.703,01 điểm.

Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt khoảng 771,78 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 17.453,84 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với phiên trước. Thanh khoản tăng trong một phiên giảm sâu là tín hiệu đáng chú ý bởi lượng cổ phiếu được chuyển nhượng lớn hơn nhưng chưa đi kèm sự phục hồi của giá.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 18/11

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những tâm điểm giảm giá. LPB mất 4,63%, SHB giảm 3,24%, VPB giảm 2,78%, VCB và STB cùng giảm khoảng 2,5%. BID giảm 1,94%, TCB giảm 1,89%, CTG giảm 1,45% và MBB giảm 0,79%. Ngược chiều, MSB tăng khoảng 0,92%, tạo ra sự phân hóa hiếm hoi trong nhóm.

Ở nhóm bất động sản, VIC giảm 1,21% và VHM giảm 1,62%, trong khi NVL lùi khoảng 0,48%. Ngược chiều, KDH tăng 3,19%, trở thành một trong những điểm sáng của phiên. Nhóm chứng khoán cũng chịu sức ép khi SSI, VCI, VND và VIX cùng giảm giá.

Cổ phiếu công nghệ FPT giảm 3,2%, đóng cửa tại 46.950 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu phần mềm như ELC và CMT cũng nằm trong nhóm giảm. Trong lĩnh vực viễn thông, VGI giảm 3,77%, còn FOX giảm khoảng 0,93%.

Ở nhóm logistics và hạ tầng vận tải, GMD, VSC cùng giảm, VTP chịu áp lực mạnh với mức giảm 5,75%. Diễn biến này cho thấy xu hướng bán không chỉ giới hạn ở các ngành tài chính mà còn lan sang những lĩnh vực sản xuất, công nghệ và dịch vụ.

Dòng tiền phân hóa, chưa đủ tạo lực đỡ

Nhóm bán lẻ giảm 0,68%, với MWG và PNJ nằm trong số các mã suy yếu. Trái lại, FRT tăng khoảng 1,78%, thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn mặt bằng chung. Trong lĩnh vực điện và tiện ích, POW góp mặt trong nhóm cổ phiếu hỗ trợ chỉ số, nhưng chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa đủ lớn.

Nguồn finance.vietstock

Áp lực bán cũng xuất hiện ở các cổ phiếu thiết bị điện và công nghiệp như GEX, GEE và VGC. Các mã dầu khí và năng lượng gồm BSR, PLX, PVS, PVD và PVT chịu sức ép, khiến nhóm năng lượng giảm 1,79%. Trong khi đó, nhóm y tế chưa hình thành được động lực dẫn dắt rõ ràng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT bị bán ròng khoảng 225 tỷ đồng, VIC khoảng 186 tỷ đồng, MBB gần 88 tỷ đồng và VCB khoảng 75 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, KDH được mua ròng hơn 41 tỷ đồng, FRT khoảng 22 tỷ đồng và BSR khoảng 21 tỷ đồng.

Phiên 18/11 để lại ba tín hiệu đáng chú ý: chỉ số đóng cửa sát mốc tâm lý 1.700 điểm, thanh khoản tăng cùng đà giảm và độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía cổ phiếu mất giá. Những mã tăng như KDH, FRT, SAB hay MSB chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điều thị trường cần trong những phiên kế tiếp không đơn thuần là một nhịp hồi kỹ thuật của VN-Index mà là sự cải thiện đồng thời của độ rộng, lực cầu khớp lệnh và khả năng giữ giá ở nhóm ngân hàng, bất động sản và công nghệ.