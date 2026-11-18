Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 17/11/2026 trong sắc đỏ khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Những nỗ lực phục hồi trong phiên không đủ giúp VN-Index lấy lại mốc tham chiếu, trong khi dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,17 điểm, tương đương 0,59%, xuống 1.726,72 điểm. HNX-Index giảm 6,31 điểm, tương đương 2,48%, còn 248,60 điểm. Trái ngược với diễn biến của hai sàn niêm yết, UPCoM-Index tăng 0,37 điểm, lên 122,50 điểm. Chỉ số VN30 giảm 7,12 điểm, xuống 1.837,13 điểm.

Diễn biến giao dịch cho thấy bên bán sớm chiếm ưu thế. VN-Index có thời điểm lùi về khu vực 1.715 điểm, mất hơn 21 điểm so với phiên trước, trước khi lực cầu tại vùng giá thấp giúp chỉ số thu hẹp mức giảm. Tuy nhiên, sự phục hồi chủ yếu mang tính cục bộ và chưa tạo được sự đồng thuận giữa các cổ phiếu dẫn dắt.

Thanh khoản trên HOSE đạt khoảng 636 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 14.961 tỷ đồng, tăng gần 26% so với phiên trước. Dù vậy, khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn khoảng 25% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa thực sự trở lại mạnh mẽ.

Ngân hàng và dầu khí gây sức ép, bất động sản tiếp tục phân hóa

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 17/11.

Nhóm ngân hàng trở thành một trong những lực cản lớn đối với thị trường khi nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá. VCB giảm 2,07%, BID giảm 2,05%, CTG giảm 0,8% và TCB giảm 0,7%. Mức giảm tại VCB và BID tạo áp lực đáng kể lên VN-Index do tỷ trọng của hai mã trong rổ chỉ số.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ cổ phiếu ngân hàng đều suy yếu. STB tăng 1,12%, MSB tăng 0,62% và HDB tăng 0,45%. Sự trái chiều này phản ánh dòng tiền đang lựa chọn từng doanh nghiệp thay vì dịch chuyển đồng loạt vào nhóm tài chính ngân hàng.

Áp lực bán còn thể hiện rõ hơn ở nhóm dầu khí và năng lượng truyền thống. PVT giảm 5,26%, BSR giảm 4,72%, GAS giảm 3,71%, PLX giảm 3,51%, PVS giảm 3,14% và PVD giảm 2,11%. Đáng chú ý, BSR và GAS nằm trong số những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung.

Diễn biến giảm sâu của nhóm dầu khí cho thấy sức ép điều chỉnh không chỉ xuất hiện ở các cổ phiếu đầu cơ mà còn lan sang những doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn. Tuy vậy, biến động giá cổ phiếu trong một phiên chưa đủ cơ sở để kết luận triển vọng kinh doanh của toàn ngành đã xấu đi.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán có sự phục hồi chọn lọc. CTS tăng 2,22%, SHS tăng 1,54%, VCI tăng 0,52% và VIX tăng 0,39%. Hai cổ phiếu SSI và HCM đứng tại mức tham chiếu. Mặc dù xuất hiện lực cầu ở một số mã, mức tăng nhìn chung chưa đủ lớn để trở thành động lực dẫn dắt thị trường.

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 1,12%, VRE giảm khoảng 1,65%, NLG giảm 1,86%, trong khi VIC đứng giá. Ngược lại, KDH tăng 3,64%, CEO tăng khoảng 2,7% và DXG tăng khoảng 1,8%. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn quan tâm tới những cổ phiếu có câu chuyện riêng, song chưa hình thành xu hướng tăng đồng đều trong ngành.

Nhóm xây dựng và hạ tầng ghi nhận một số điểm sáng như CII tăng 1,12%, VCG tăng 0,67% và CTD tăng 0,28%. Trong bối cảnh nhiều ngành giảm giá, lực cầu xuất hiện ở các cổ phiếu này phần nào giúp hạn chế đà suy yếu của thị trường.

Cổ phiếu điện giữ sắc xanh, khối ngoại tiếp tục tạo áp lực

Nguồn finance.vietstock.

Khác với dầu khí, một số cổ phiếu ngành điện và năng lượng có diễn biến tích cực. POW tăng 3,11%, trong khi HDG tăng 3,66%. Đây là hai trong số những mã thu hút sự chú ý khi thị trường chung điều chỉnh. Sự khác biệt giữa cổ phiếu sản xuất điện và nhóm khai thác, lọc hóa dầu cho thấy dòng tiền đang phân hóa ngay trong lĩnh vực năng lượng.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 1,82%, xuống 48.500 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán tại mã này đáng chú ý khi FPT vừa là đại diện lớn của ngành công nghệ thông tin vừa nằm trong nhóm cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất phiên.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng diễn biến chọn lọc. MSN tăng 0,28%, lên 71.700 đồng/cổ phiếu, đồng thời dẫn đầu danh sách được khối ngoại mua ròng. Trong khi đó, nhóm điện tử, viễn thông và y tế chưa xuất hiện tín hiệu tăng đồng thuận đủ rõ để bù đắp sức ép từ các cổ phiếu dẫn dắt.

Đối với nhóm vận tải và logistics, PVT giảm 5,26%, cho thấy áp lực bán ảnh hưởng cả những doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi vận chuyển năng lượng. Tuy nhiên, không nên sử dụng biến động của một cổ phiếu vận tải dầu khí để đại diện cho toàn bộ lĩnh vực logistics, bao gồm cả cảng biển, kho vận và vận chuyển hàng hóa.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố gây sức ép. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 359,5 tỷ đồng, tập trung tại FPT với gần 147 tỷ đồng, VCB khoảng 102 tỷ đồng và MBB khoảng 65 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng gần 147 tỷ đồng, tiếp đến là POW khoảng 54 tỷ đồng và HPG khoảng 51 tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến thanh khoản tăng trong một phiên giảm điểm chưa thể được xem là tín hiệu tích cực. Khi lượng giao dịch gia tăng nhưng phần lớn cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, thị trường vẫn cần thêm thời gian để hấp thụ áp lực cung.

Về mặt kỹ thuật, khu vực 1.720–1.725 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ gần của VN-Index, trong khi mốc 1.700 điểm tiếp tục là vùng cần theo dõi nếu lực bán gia tăng. Ở chiều ngược lại, khu vực 1.740–1.750 điểm là vùng cản mà chỉ số cần vượt qua để cải thiện triển vọng ngắn hạn.

Nhìn chung, phiên 17/11 phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền khi các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa tìm được sự đồng thuận. Những điểm sáng tại nhóm điện, chứng khoán và bất động sản giúp thị trường tránh một phiên giảm sâu hơn, nhưng chưa đủ xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.