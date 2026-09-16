Chứng khoán 16/9: VN-Index giữ sắc xanh, BSR dẫn đầu thanh khoản

Bảng điện thị trường chứng khoán sáng 16/9, ghi nhận lúc khoảng 11h20, trước thời điểm kết thúc phiên sáng.

au phiên tăng hơn 22 điểm ngày 15/9, thị trường bước vào phiên sáng 16/9 với trạng thái thận trọng. VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu, sắc xanh chiếm ưu thế trong nửa đầu phiên nhưng áp lực bán tăng dần về cuối buổi sáng.

Kết phiên sáng, VN-Index tăng 1,89 điểm, tương đương 0,1%, lên 1.813,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm với 116 mã tăng và 184 mã giảm.

Thanh khoản trên HOSE giảm so với phiên sáng trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 231 triệu cổ phiếu, giá trị 5.908 tỷ đồng, lần lượt giảm khoảng 8% về khối lượng và 3% về giá trị. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 58,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.279 tỷ đồng.

BSR hút tiền, dầu khí chiếm tâm điểm

Điểm đáng chú ý nhất của phiên sáng là sự tập trung của dòng tiền vào nhóm dầu khí.

BSR tăng 2,46%, lên 31.200 đồng/cổ phiếu, với hơn 9 triệu cổ phiếu được sang tay - mức thanh khoản cao nhất trên HOSE trong buổi sáng. PLX cũng ghi nhận hơn 8 triệu cổ phiếu khớp lệnh, trong khi PVD đạt gần 7 triệu đơn vị.

Diễn biến này giúp nhóm dầu khí tiếp tục duy trì vai trò nổi bật sau phiên tăng mạnh ngày 15/9. Trên HNX, PVS cũng dẫn đầu thanh khoản với khoảng 3,5 triệu cổ phiếu, tăng 1,75% lên 34.800 đồng. PVC tăng 2,27% lên 13.500 đồng, khớp hơn 1,1 triệu cổ phiếu.

Trong rổ VN30, GVR là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 4,2%, lên 32.250 đồng. SSB tăng 3,11% lên 21.550 đồng; BSR tăng 2,46% và STB tăng 1,05%.

Ở chiều ngược lại, FPT giảm 1,38% xuống 71.700 đồng; LPB giảm 1,26%, trong khi CTG, HDB và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác chịu áp lực điều chỉnh.

HNX giảm nhẹ, UPCoM giữ sắc xanh

Trên HNX, HNX-Index giảm 0,41 điểm, tương đương 0,15%, xuống 273,72 điểm. Toàn thị trường có 46 mã tăng và 64 mã giảm.

Khối lượng giao dịch đạt khoảng 23,5 triệu cổ phiếu, giá trị 402,5 tỷ đồng. So với phiên sáng 15/9, thanh khoản HNX tăng mạnh, khoảng 54% về khối lượng và 79% về giá trị.

Trái chiều HNX, thị trường đăng ký giao dịch UPCoM duy trì sắc xanh. UPCoM-Index tăng 0,28 điểm, tương đương 0,22%, lên 125,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 23,6 triệu cổ phiếu, giá trị 573,3 tỷ đồng.

OIL là cổ phiếu nổi bật trên UPCoM khi tăng 4,14% lên 15.100 đồng, dẫn đầu thanh khoản với khoảng 3,9 triệu cổ phiếu. DRI tăng 4,93% lên 14.900 đồng và khớp hơn 1 triệu đơn vị.

Nhìn chung, phiên sáng 16/9 cho thấy thị trường đang trong trạng thái phân hóa sau nhịp hồi phục mạnh. VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhưng thanh khoản trên HOSE giảm, trong khi dòng tiền không lan tỏa rộng mà tập trung đáng kể vào nhóm dầu khí, với BSR là mã nổi bật nhất về thanh khoản.