Chứng khoán 16/10: VN-Index hồi phục, thanh khoản vẫn suy yếu

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực hơn sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp. VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, đóng cửa tại 1.705,91 điểm. Tuy nhiên, sự phục hồi của chỉ số chưa đi kèm cải thiện về thanh khoản, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng trước những biến động của thị trường.

Theo số liệu tổng hợp giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), chỉ số VN30 tăng 11,70 điểm, tương đương 0,63%, lên 1.855,41 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ 0,06%, xuống 259,13 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,58%, đạt 124,87 điểm.

Lấy lại mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp

Trong phiên cuối tuần, VN-Index dao động từ 1.696,71 đến 1.713,57 điểm. Có thời điểm chỉ số lùi xuống dưới mốc tâm lý 1.700 điểm, trước khi lực cầu tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường lấy lại sắc xanh. Diễn biến cho thấy bên mua đã cải thiện vị thế, nhưng mức tăng chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững.

Giá trị giao dịch tính theo chỉ số VN-Index trên HOSE đạt 10.996,28 tỷ đồng, giảm khoảng 26,9% so với mức 15.043,47 tỷ đồng của phiên 15/10. Theo thống kê giao dịch toàn sàn HOSE, tổng giá trị đạt khoảng 11.044 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh chiếm khoảng 9.966 tỷ đồng. Việc chỉ số tăng trong lúc thanh khoản suy giảm cho thấy hoạt động bán ra đã chậm lại, nhưng lực mua mới vẫn chưa thực sự mạnh.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng giá. Trong rổ VN30, có 22 cổ phiếu tăng, 4 mã giảm và 4 mã đứng giá. SHB dẫn đầu HOSE về khối lượng giao dịch với khoảng 52,4 triệu cổ phiếu; tiếp theo là VIX với 28,3 triệu đơn vị, HDB với 26,8 triệu đơn vị, VPB với 21,2 triệu đơn vị và TPB với 19,8 triệu đơn vị.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 16/10

Đáng chú ý, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với mức tăng 3,57%, lên 61.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đóng góp khoảng 3,6 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,38%, xuống 215.000 đồng/cổ phiếu và lấy đi khoảng 4,8 điểm. Sự trái chiều giữa hai mã vốn hóa lớn khiến nhịp hồi vẫn có những thời điểm giằng co đáng kể.

Ngân hàng và VHM nâng đỡ, các nhóm ngành phân hóa mạnh

Nhóm ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong phiên tăng điểm. CTG tăng 2,68% lên 30.600 đồng/cổ phiếu; BID tăng 2,26% lên 33.950 đồng; SHB tăng 2,40% lên 10.650 đồng và TPB tăng 2,13% lên 12.000 đồng. TCB tăng 0,91%, VCB tăng 0,71%, trong khi MBB giảm nhẹ 0,25% và HDB đứng tham chiếu. Chỉ số ngành tài chính VNFIN của HOSE tăng 0,59%, phản ánh sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng lớn.

Ở nhóm bất động sản, ngoài VHM, một số mã ghi nhận biên độ tăng khá như KDH tăng 3,66% và SJS tăng 6,33%. Tuy vậy, VIC giảm 1,38%, VPI giảm 2,63% và DXG giảm 0,98% khiến bức tranh chung thiếu đồng thuận. Chỉ số ngành bất động sản VNREAL giảm 0,09%, cho thấy lực kéo tại VHM chưa đủ đại diện cho toàn bộ nhóm ngành.

Cổ phiếu chứng khoán cũng phân hóa. CTS tăng 3,18%, BSI tăng 3,15%, SSI tăng 1,04% và VIX tăng 0,85%. Trái lại, HCM giảm 1,04%, DSE giảm 2,82%, trong khi VND không thay đổi so với tham chiếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền lựa chọn từng cổ phiếu thay vì tăng đồng loạt trong bối cảnh giá trị giao dịch toàn thị trường còn thấp.

Đối với lĩnh vực công nghệ, FPT nhích 0,34%, đóng cửa tại 58.200 đồng/cổ phiếu, còn CMG tăng 2,60%, lên 19.750 đồng. Chỉ số VNIT của HOSE tăng 0,29%. Ở nhóm điện tử, hạ tầng và viễn thông, GEE tăng 0,76%, VGI tăng khoảng 0,53% và FOX tăng 0,18%, trong khi CTR giảm 0,15%, phản ánh diễn biến không đồng đều giữa các doanh nghiệp.

Nhóm logistics và vận tải ghi nhận GMD tăng 1,89%, lên 54.000 đồng/cổ phiếu; PVT đứng giá tại 23.650 đồng, còn SCS giảm nhẹ 0,12%. Trong lĩnh vực bán lẻ, MWG tăng 1,51%, PNJ tăng 3,30% và FRT giữ giá tham chiếu, trong khi DGW giảm 1,22%. Sự phân hóa thể hiện rõ khi nhóm cổ phiếu phục vụ tiêu dùng không cùng chuyển động trong một phiên hồi phục chung.

Ở nhóm điện, năng lượng, PLX giảm 1,41% và GAS giảm 0,13%; POW cùng NT2 đóng cửa ở mức tham chiếu, trong khi BSR tăng 0,53%. Chỉ số ngành năng lượng VNENE giảm 0,06%, còn chỉ số tiện ích VNUTI nhích 0,13%. Ngược lại, lĩnh vực y tế nổi bật với chỉ số VNHEAL tăng 2,63%; riêng cổ phiếu DCL tăng 6,84%, lên 50.000 đồng, trong khi IMP đứng giá tại 36.600 đồng.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại bán ròng, nhịp hồi cần thêm sự xác nhận

Dù chỉ số đảo chiều tăng điểm, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng trên HOSE. Số liệu tổng hợp chính thức cho thấy khối này mua vào khoảng 1.308 tỷ đồng và bán ra khoảng 1.842 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng 534 tỷ đồng. Xét theo ước tính giá trị ròng từng mã tại thời điểm đóng cửa, áp lực bán tập trung ở HDB khoảng 182 tỷ đồng, VIC khoảng 69 tỷ đồng và FRT khoảng 63 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT được mua ròng ước khoảng 48 tỷ đồng, CTG khoảng 42 tỷ đồng, MBB gần 33 tỷ đồng và SSI gần 31 tỷ đồng. Hoạt động mua ròng ở một số mã công nghệ và ngân hàng là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ bù đắp áp lực bán ròng chung của khối ngoại.

Nhìn từ góc độ kỹ thuật, VN-Index đã bảo vệ được vùng 1.700 điểm trong phiên cuối tuần, nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình 10 phiên. Vì vậy, mức tăng ngày 16/10 mới phù hợp để xem là nhịp hồi sau đợt điều chỉnh, hơn là dấu hiệu chắc chắn về sự đảo chiều. Thanh khoản tiếp tục là chỉ báo cần theo dõi để đánh giá mức độ tham gia của dòng tiền.

Trong các phiên kế tiếp, khả năng duy trì vùng 1.700 điểm, diễn biến của nhóm ngân hàng và bất động sản, xu hướng giao dịch khối ngoại cùng kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp niêm yết sẽ là những yếu tố quan trọng. Một nhịp phục hồi có cơ sở vững hơn cần sự lan tỏa giữa nhiều nhóm ngành và giá trị giao dịch cải thiện; ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục thấp, nguy cơ thị trường quay lại kiểm định vùng hỗ trợ vẫn hiện hữu.