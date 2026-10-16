Chứng khoán 16-10: KOS giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, nhà đầu tư không dễ thoát hàng

Chứng khoán 16-10: VN-Index tăng hơn 7 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-10, VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.705,91 điểm. Trên sàn HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0,16 điểm, xuống 259,13 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,72 điểm, tương đương 0,58%, lên 124,87 điểm.

Thị trường ghi nhận 368 mã tăng giá và 243 mã giảm giá, trong khi có 874 mã đứng giá. Ngoài ra, thị trường có 37 mã tăng trần và 20 mã giảm sàn.

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận giá trị giao dịch 11.605,17 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 55,28 triệu cổ phiếu, với giá trị 1.112,64 tỷ đồng.

Chứng khoán hôm nay ghi nhận sắc xanh. Ảnh: Vietstock

Ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. CTG tăng 2,68%, SHB tăng 2,4%, TPB tăng 2,13%, BID tăng 2,26% và LPB tăng 2,15%. SSI tăng 1,04%, MSB tăng 1,02%, TCB tăng 0,91%, VIX tăng 0,85% và VCB tăng 0,71%.

Một số mã khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như VIB tăng 0,36%, VPB tăng 0,2% và VCI tăng 0,53%. Ở chiều ngược lại, MBB giảm 0,25%, EIB giảm 0,61% và HCM giảm 1,04%. Các mã HDB, ACB, STB và VND đứng giá.

Nhóm bất động sản có sự phân hóa rõ nét. VHM tăng 3,57%, trở thành một trong những cổ phiếu tăng nổi bật trong nhóm vốn hóa lớn. KDH tăng 3,66%, VRE tăng 1,11% và VC3 tăng 0,43%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 1,38%, NVL giảm 0,47%, DXG giảm 0,98%, VPI giảm 2,63% và PDR giảm 0,88%.

Tại nhóm năng lượng, BSR tăng 0,53%, trong khi PLX giảm 1,41%. PVT đứng giá. Nhóm nguyên vật liệu cũng ghi nhận diễn biến trái chiều khi HPG tăng 0,72%, GMD tăng 1,89% và VSC tăng 0,78%, còn MSR giảm 1,67%.

Ở nhóm tiêu dùng, MWG tăng 1,51%, PNJ tăng 3,3% và MSN tăng 1,42%. VNM tăng 1,05%, trong khi DGW giảm 1,22%. Nhóm công nghệ ghi nhận FPT tăng 0,34%.

Khối ngoại bán ròng hơn 535 tỷ đồng

Theo dữ liệu trên bảng giao dịch, khối ngoại mua vào 43,8 triệu cổ phiếu và bán ra 71,32 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng khoảng 27,52 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.300,7 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.835,83 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bán ròng đạt 535,13 tỷ đồng.

Ngoài ra, VCI bị bán ròng 37,86 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 36,06 tỷ đồng, GEX bị bán ròng 32,72 tỷ đồng, PLX bị bán ròng 31,1 tỷ đồng và VND bị bán ròng 30,12 tỷ đồng. KDH cũng ghi nhận giá trị bán ròng 29,16 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FPT dẫn đầu với giá trị 47,96 tỷ đồng. CTG được mua ròng 41 tỷ đồng, MBB đạt 32,51 tỷ đồng và SSI đạt 30,57 tỷ đồng. TCB được mua ròng 26,84 tỷ đồng, trong khi MSN và PNJ lần lượt ghi nhận giá trị mua ròng 15,74 tỷ đồng và 14,80 tỷ đồng.

KOS giảm sàn 20 phiên liên tiếp, giảm hơn 80% thị giá, nhà đầu tư còn cơ hội nào?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-10, KOS đóng cửa tại 7.220 đồng/cổ phiếu, giảm 540 đồng, tương đương 6,96% so với phiên trước. Đây là phiên giảm sàn thứ 20 liên tiếp của cổ phiếu này, theo dữ liệu giao dịch trong giai đoạn từ ngày 21-9 đến ngày 16-10.

Chuỗi giảm giá kéo dài khiến thị giá KOS mất hơn 80% trong một tháng, theo thống kê trên bảng dữ liệu giao dịch được cung cấp. Riêng trong 5 phiên từ ngày 12-10 đến 16-10, cổ phiếu giảm từ 10.350 đồng xuống 7.220 đồng, tương đương 30,24%.

Diễn biến cổ phiếu KOS. Ảnh: Fireant

Đáng chú ý, đà giảm không đi kèm thanh khoản đủ lớn để nhà đầu tư dễ dàng thoát hàng. Trong phiên 16/10, khối lượng giao dịch KOS chỉ đạt 19.800 cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 25.420 cổ phiếu/ngày trong một tuần và rất thấp so với bình quân 171.923 cổ phiếu/ngày trong một tháng.

Theo thông tin thị trường hôm nay 16-10, lượng cổ phiếu chờ bán tại giá sàn trong phiên sáng vượt 91 triệu đơn vị, tương đương khoảng 42% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Sự chênh lệch lớn giữa lượng cung muốn bán và khối lượng giao dịch thực tế cho thấy áp lực thoát hàng đang rất lớn, đồng thời khiến việc bán cổ phiếu trở nên khó khăn.

Diễn biến này cũng khiến mức giảm của KOS trở nên đặc biệt đáng chú ý khi so sánh với vùng giá cao nhất 52 tuần là 39.350 đồng/cổ phiếu vào ngày 7-11-2025. Tại mức giá 7.220 đồng, cổ phiếu đã giảm khoảng 81,7% so với mốc đỉnh này.

Áp lực bán còn liên quan đến hoạt động giải chấp cổ phiếu của các cổ đông và tổ chức có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp. Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn từ ngày 9-10 đến 15-10, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy bị bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ khoảng 4,605% xuống 4,26%.

Trước đó, Kosy đã nhiều lần giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn liên tiếp. Doanh nghiệp cho biết áp lực bán giải chấp và việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với KOS là những yếu tố làm gia tăng nguồn cung trên thị trường. Đồng thời, công ty cho biết hoạt động đầu tư, phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo vẫn được triển khai theo kế hoạch, không ghi nhận biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Một thông tin đáng chú ý xuất hiện giữa chuỗi giảm giá là bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15-10 đến 13-11-2026. Trước giao dịch, bà Yến sở hữu 32.130 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ. Nếu mua thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 3,71%