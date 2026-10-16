Chứng khoán 15/10: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10/2026, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.698,35 điểm. Đây là phiên giảm thứ bảy liên tiếp của chỉ số, đồng thời đánh dấu việc đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Chỉ số VN30 giảm 8,73 điểm, còn 1.843,71 điểm; HNX-Index giảm 5,87 điểm, xuống 259,29 điểm. Ngược chiều, UPCoM-Index tăng 0,21 điểm, lên 124,15 điểm.

Thanh khoản trên sàn TP.HCM đạt 684,78 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 15.043,47 tỷ đồng. Riêng giá trị khớp lệnh vượt 14.017 tỷ đồng, với khối lượng gần 636 triệu cổ phiếu, tăng khoảng 42,4% so với phiên trước. Việc thanh khoản tăng trong khi chỉ số tiếp tục suy yếu cho thấy lực bán vẫn được hấp thụ một phần nhưng chưa đủ để đảo chiều xu hướng.

Điểm đáng chú ý là diễn biến giá cổ phiếu không xấu đồng đều. Trên HOSE có 164 mã tăng, 153 mã giảm và 51 mã đứng giá. VNMidcap tăng 0,84%, VNSmallcap tăng 0,21%, trái ngược với mức giảm 0,47% của VN30. Sự chênh lệch này cho thấy áp lực điểm số chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, còn dòng tiền vẫn tìm cơ hội ở nhóm vừa và nhỏ.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 15/10

Cổ phiếu trụ gây sức ép, nhóm tài chính trở thành điểm tựa

Bất động sản và năng lượng là hai tâm điểm điều chỉnh. VHM giảm 3,44%, BSR giảm 6,31%, GAS mất 3,05%. Riêng VIC và VHM được ghi nhận lấy đi tổng cộng khoảng 11,42 điểm của VN-Index, lớn hơn mức giảm ròng của cả chỉ số, cho thấy mức độ bù đắp đáng kể từ các cổ phiếu tăng giá. Trong nhóm dầu khí, PVS giảm 4,24%, PVT giảm 4,25%, PLX giảm 1,93%; nhóm điện có POW giảm 2,01% và PGV giảm 0,96%.

Tuy nhiên, bất động sản cũng xuất hiện các mã đi ngược xu hướng. DXG tăng 2,50%, CEO tăng 2,80%, TCH tăng 1,83% và DIG tăng 1,05%. Điều này phản ánh sự phân hóa theo từng doanh nghiệp, thay vì một đợt bán tháo trên toàn bộ nhóm địa ốc. Các mã vốn hóa lớn vẫn có khả năng quyết định nhịp biến động của chỉ số trong ngắn hạn.

Ngân hàng là nhóm hỗ trợ đáng chú ý khi MBB tăng 2,84%, cùng sắc xanh tại CTG, VCB, VPB và một số ngân hàng khác. Trái lại, STB, TCB, HDB và LPB chịu áp lực giảm. Việc nhiều mã ngân hàng hồi phục nhưng một số cổ phiếu lớn tiếp tục suy yếu cho thấy dòng tiền đang lựa chọn điểm đến thay vì quay lại toàn ngành.

Nhóm chứng khoán có phiên giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung. BSI tăng 6,95%, tiến sát mức tăng trần của HOSE; VND tăng 1,92%, trong khi SSI, HCM, VIX, VCI và một số mã môi giới khác cũng khởi sắc. Thanh khoản cổ phiếu SHB, VIX, MBB, NVL và SSI thuộc nhóm dẫn đầu sàn. Dòng tiền tìm đến cổ phiếu dịch vụ tài chính cho thấy nhu cầu giao dịch ngắn hạn chưa biến mất dù chỉ số đang trải qua chuỗi điều chỉnh.

Ở lĩnh vực công nghệ, FPT tăng 1,58%, đóng cửa tại 58.000 đồng/cổ phiếu. Chỉ số VNIT của HOSE tăng 1,40%, đối lập với VNENE giảm 3,93% và VNREAL giảm 0,60%. Diễn biến này phần nào phản ánh kỳ vọng chọn lọc của nhà đầu tư với nhóm công nghệ, nhưng một phiên tăng riêng lẻ chưa đủ xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Bán lẻ, logistics và y tế phân hóa; khối ngoại tiếp tục bán ròng

Nguồn finance.vietstock

Đối với nhóm bán lẻ, MWG giảm 0,95%, trong khi FRT nhích 0,28%. Các cổ phiếu phân phối và tiêu dùng khác cũng có diễn biến trái chiều, cho thấy thị trường đang phân biệt giữa kỳ vọng phục hồi sức mua và triển vọng lợi nhuận của từng doanh nghiệp. Dữ liệu giá trong một phiên chưa thể thay thế cho việc đánh giá kết quả kinh doanh quý III khi doanh nghiệp công bố.

Ở nhóm cảng biển và logistics, VSC tăng 0,78%, đóng cửa 12.900 đồng/cổ phiếu; GMD đứng giá 53.000 đồng; HAH giảm 0,31%, còn 48.200 đồng. PVT, doanh nghiệp vận tải dầu khí, giảm mạnh 4,25% trong xu thế suy yếu của nhóm năng lượng. Sự khác biệt này cho thấy không nên đánh đồng toàn bộ cổ phiếu vận tải với diễn biến riêng của dầu khí.

Lĩnh vực điện tử viễn thông và y tế ghi nhận một số điểm sáng quy mô nhỏ. FOX tăng 0,90% trên UPCoM, trong khi cổ phiếu dược DBD tăng 0,55% và DHG tăng 0,11%. Chỉ số nhóm chăm sóc sức khỏe VNHEAL trên HOSE tăng 0,89%, nhưng giá trị giao dịch của rổ này chỉ khoảng 30,52 tỷ đồng. Vì vậy, biến động tích cực ở nhóm y tế cần được nhìn nhận trong tương quan với mức thanh khoản còn hạn chế.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 686 tỷ đồng trên HOSE; tính trên cả ba sàn, giá trị bán ròng hơn 713 tỷ đồng. Lực bán tập trung vào VIC khoảng 134 tỷ đồng, STB khoảng 131 tỷ đồng và TCB gần 96 tỷ đồng. Chiều mua nổi bật có MBB hơn 101 tỷ đồng, VPB gần 53 tỷ đồng và PVT khoảng 50 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép với nhóm cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong chỉ số.

Phiên 15/10 đồng thời trùng ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 10/2026. Yếu tố này có thể khiến biến động tại một số thời điểm giao dịch nhạy cảm hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để quy toàn bộ đà giảm của thị trường cho hoạt động đáo hạn.

Nhìn chung, VN-Index mất mốc 1.700 điểm không đồng nghĩa với việc mọi nhóm cổ phiếu cùng suy yếu. Sự hồi phục của ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đang phần nào bù đắp cho sức ép từ các mã lớn trong bất động sản, dầu khí. Tuy vậy, khối ngoại duy trì bán ròng và thanh khoản tăng trong phiên giảm là những dấu hiệu cần thận trọng. Khả năng lấy lại 1.700 điểm sẽ phụ thuộc trước hết vào diễn biến cổ phiếu trụ và độ lan tỏa của dòng tiền trong các phiên tới.