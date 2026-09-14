Chứng khoán 14/9: Áp lực bán lan rộng

HNX-Index giảm 0,74 điểm, tương đương 0,27%, xuống 271,94 điểm; UPCoM-Index giảm 0,92 điểm, tương ứng 0,73%, còn 125,63 điểm.

Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 20.618,09 tỷ đồng với khối lượng 885,37 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa thuận đạt 163,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 4.186,16 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng khá rõ về phía giảm khi có 435 mã mất giá và 20 mã giảm sàn, trong khi có 187 mã tăng và 16 mã tăng trần; 889 mã đứng giá.

Khối lượng đặt mua đạt 780,42 triệu cổ phiếu, cao hơn nhẹ so với 773,33 triệu cổ phiếu đặt bán. Khối ngoại mua vào 2.948,68 tỷ đồng và bán ra 2.140,05 tỷ đồng, tương ứng mua ròng khoảng 808,63 tỷ đồng trong phiên.

Nhóm tài chính tiếp tục phân hóa mạnh. SSB tăng 6,83%, VPB tăng 0,93%, TCB tăng 0,79%, VCB tăng 0,52%, TCX tăng 0,26%, trong khi VIX giảm 4,91%, SHB giảm 1,30%, STB giảm 1,16%, VND giảm 3,63%, VCI giảm 2,24%, EIB giảm 4,76%, VCK giảm 2,07%, SHS giảm 2,10%, LPB giảm 1,50%, CTG giảm 0,33% và MBB giảm 0,25%. SSI và HDB đứng giá.

Bất động sản cũng chịu áp lực rõ rệt. VIC giảm 0,78%, VHM giảm 0,42%, NVL giảm 2,05%, KDH giảm 3,68%, trong khi VPI tăng 1,17% và VRE tăng 0,59%. Một số mã khác tăng giảm đan xen, nhưng xu hướng chung của nhóm vẫn nghiêng về phía tiêu cực.

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trong phiên 14/09. Dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất 1,80%, tiếp đến Công nghiệp giảm 1,63%, Nguyên vật liệu giảm 1,24%, Bất động sản giảm 0,68%, Công nghệ thông tin giảm 0,46%, Tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,38% và Chăm sóc sức khỏe giảm 0,33%. Tài chính gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,09%, còn Tiêu dùng thiết yếu giảm nhẹ 0,07%.

Ở chiều ngược lại, Năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất với 2,19%, trong khi Tiện ích tăng 1,28%. Bên trong nhóm Tài chính, tổ chức tín dụng tăng 0,08%, nhưng dịch vụ tài chính giảm 1,52% và bảo hiểm giảm 3,05%.

Công nghiệp chịu sức ép từ vận tải giảm 1,26% và hàng hóa công nghiệp giảm 2,42%, cho thấy áp lực bán tập trung khá rõ ở các nhánh chính của nhóm.

Sự phân hóa tiếp tục thể hiện ở Tiêu dùng không thiết yếu khi thương mại hàng không thiết yếu giảm 1,97%, trong khi dịch vụ tiêu dùng tăng 1,90%. Bất động sản giảm 0,68%, Nguyên vật liệu giảm 1,24% và Dịch vụ truyền thông giảm 1,86% ở nhóm cấp 2.

Năng lượng và Tiện ích vì vậy trở thành hai khu vực hiếm hoi giữ được sắc xanh, phần nào cân bằng áp lực giảm lan rộng ở các nhóm còn lại.

Ở chiều tác động lên VN-Index, lực nâng chủ yếu đến từ GAS, BSR và SSB. GAS đóng góp 1,46 điểm, BSR 1,03 điểm và SSB 0,96 điểm. VPL hỗ trợ 0,68 điểm, BVH 0,66 điểm, VCB 0,53 điểm, VPB 0,42 điểm, TCB 0,37 điểm, SAB 0,25 điểm và BID 0,23 điểm. Tổng mức đóng góp của nhóm cổ phiếu tích cực đạt khoảng 6,58 điểm.

Ở chiều ngược lại, VIC là mã gây sức ép lớn nhất khi lấy đi 3,05 điểm của VN-Index, tiếp đến HPG 0,69 điểm, DMX 0,61 điểm, GEE 0,54 điểm và VHM 0,52 điểm. MWG làm giảm 0,45 điểm, LPB 0,43 điểm, GEX 0,42 điểm, HVN 0,38 điểm và STB 0,35 điểm. Tổng mức kéo giảm của nhóm cổ phiếu tiêu cực đạt khoảng 7,44 điểm, cao hơn lực nâng 6,58 điểm, qua đó khiến VN-Index khép phiên giảm 6,98 điểm.

VN-Index khép lại phiên 14/09 tại 1.788,23 điểm, giảm 6,98 điểm, tương ứng 0,39%. Trong buổi sáng, chỉ số biến động khá mạnh khi có thời điểm vượt lên vùng 1.797–1.798 điểm, nhưng sau đó nhanh chóng chịu áp lực bán và lùi về quanh 1.781–1.782 điểm. Từ vùng thấp này, lực cầu xuất hiện giúp VN-Index hồi trở lại vùng 1.794–1.796 điểm trước giờ nghỉ trưa.

Sang phiên chiều, chỉ số một lần nữa tiến sát khu vực tham chiếu 1.795,21 điểm nhưng không giữ được đà hồi. Áp lực bán gia tăng từ khoảng giữa phiên chiều, kéo VN-Index giảm nhanh xuống vùng 1.777–1.778 điểm. Sau đó thị trường có nhịp phục hồi, nhưng tiếp tục rung lắc mạnh và thêm một lần lùi về quanh 1.779–1.780 điểm.

Về cuối phiên, lực cầu giúp chỉ số hồi trở lại vùng 1.788 điểm và đóng cửa tại 1.788,23 điểm. Xét toàn phiên, VN-Index trải qua nhiều nhịp đảo chiều với biên độ khá lớn, hai lần phục hồi lên gần tham chiếu nhưng đều không duy trì được.

Dù đã thu hẹp đáng kể mức giảm từ vùng thấp nhất trong phiên, chỉ số vẫn kết ngày dưới tham chiếu, cho thấy áp lực bán tiếp tục hiện diện rõ khi thị trường tiến lên các vùng giá cao hơn.

Nhận định kỹ thuật VNINDEX

VN-Index sau một giai đoạn điều chỉnh và củng cố đã từng bước hình thành trở lại cấu trúc tăng giá. Diễn biến gần đây cho thấy áp lực điều chỉnh đã phần nào được hấp thụ, trong khi chỉ số bắt đầu thiết lập lại các nhịp tăng có tính liên tục hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, VN-Index đang xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng bước vào một nhịp sóng tăng mới, thay vì chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Nếu xung lực tăng tiếp tục được duy trì, chỉ số có thể hướng lên các vùng giá cao hơn và lần lượt kiểm định vùng kháng cự Fibonacci từ 1.876,03 đến 1.981,71 điểm.

Đây là khu vực có thể xuất hiện áp lực cung mạnh hơn, vì vậy phản ứng của chỉ số tại vùng này sẽ là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới. Một nhịp tăng bền vững sẽ cần đi kèm với việc duy trì cấu trúc giá tích cực và hạn chế xuất hiện các pha đảo chiều mạnh ngay sau khi tiếp cận kháng cự.

Ở chiều ngược lại, kịch bản lý tưởng là VN-Index tiếp tục duy trì trên mốc 1.715,91 điểm. Đây là ngưỡng quan trọng để cấu trúc tăng hiện tại còn hiệu lực.

Chừng nào chỉ số vẫn giữ được vùng này, xu hướng tăng vẫn được ưu tiên và các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể được xem là những pha rung lắc trong xu hướng chính. Ngược lại, nếu mốc 1.715,91 điểm bị xuyên thủng rõ ràng, cấu trúc tăng hiện tại sẽ cần được đánh giá lại.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất phân tích kỹ thuật và tham khảo tại thời điểm được đề cập; không phải là khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu.

Dữ liệu thị trường có thể thay đổi sau thời điểm ghi nhận. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm yếu tố quản trị rủi ro, diễn biến thị trường chung và tình hình tài chính cá nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.