Chứng khoán 14/10: VN-Index giảm phiên thứ sáu, VHM mất hơn 5%

Nhóm Vingroup tạo sức ép lớn lên chỉ số

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/10/2026 với diễn biến trái chiều giữa các chỉ số. VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm, nối dài chuỗi điều chỉnh lên sáu phiên liên tiếp. Trái lại, HNX-Index tăng 0,91 điểm, tương đương 0,34%, lên 265,16 điểm; UPCoM-Index tăng 0,09 điểm, tương đương 0,07%, lên 123,94 điểm. VN30-Index mất 8,55 điểm, tương đương 0,46%, đóng cửa tại 1.852,44 điểm.

Trong phiên, VN-Index có thời điểm xuống dưới 1.700 điểm trước khi hồi nhẹ về cuối phiên. Thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 584 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch hơn 13.700 tỷ đồng. Mức giao dịch này chưa cho thấy dòng tiền sẵn sàng tham gia mạnh, dù đã xuất hiện lực cầu đỡ giá tại một số cổ phiếu. Độ rộng HoSE nghiêng về bên bán, với 128 mã tăng, 163 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Diễn biến đáng chú ý nhất nằm ở nhóm bất động sản vốn hóa lớn. VHM giảm 5,28%, đóng cửa ở 61.000 đồng/cổ phiếu, trong đó lực bán tăng mạnh vào phiên chiều. VIC giảm 1,62%, VPL mất 3,31% và VRE giảm 1,54%. Bốn mã này lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index, cho thấy mức giảm của chỉ số chịu ảnh hưởng đặc biệt lớn từ một nhóm cổ phiếu trụ.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 14/10. Ảnh MBS

Ở phần còn lại của bất động sản, áp lực điều chỉnh tiếp tục hiện diện tại NVL, giảm 3,59%, và NLG, giảm khoảng 2%. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, nhưng mức độ suy yếu không đồng đều. Nhà đầu tư cần phân biệt biến động do ảnh hưởng của cổ phiếu vốn hóa lớn với sức khỏe giá của toàn bộ thị trường.

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa rõ rệt. MBB tăng 1,57%, MSB tăng 1,03%, CTG tăng 0,51%, HDB tăng 0,43% và TCB nhích 0,15%. Ngược lại, SSB giảm 4,28%, LPB mất 3,05%, STB giảm 1,52% và SHB giảm 1,44%. Sự đối lập giữa các mã cho thấy dòng tiền ưu tiên từng doanh nghiệp hơn là mua đồng loạt cả ngành.

Cổ phiếu chứng khoán có tín hiệu giữ nhịp tốt hơn chỉ số chung, nhưng chưa tạo được xu hướng rõ rệt. VCI tăng 1,36%, SHS tăng 1,71% trên HNX, trong khi SSI và VIX đứng tham chiếu. Diễn biến này phản ánh sự chờ đợi của nhà đầu tư khi thanh khoản thị trường vẫn thấp so với những giai đoạn sôi động.

Công nghệ, logistics có điểm sáng, khối ngoại vẫn bán ròng

Công nghệ thông tin ghi nhận lực cầu trở lại ở FPT. Cổ phiếu này tăng 1,42% lên 57.100 đồng, góp phần nâng đỡ VN-Index sau nhiều phiên chịu sức ép. Tuy nhiên, lĩnh vực viễn thông chưa đồng thuận khi VGI giảm 1,81%. Ở mảng thiết bị điện, điện tử, GEE giảm 6,04%, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu tại một số doanh nghiệp công nghiệp.

Nguồn finance.vietstock

Nhóm logistics cũng không biến động cùng chiều: GMD tăng 0,95%, HAH tăng 1,47%, trong khi VSC giảm 0,78% và PVT giảm 0,40%. Với nhóm điện và năng lượng, POW giảm 0,80%, REE giảm 0,88%, BSR mất 0,66%, còn GAS nhích 0,13%. Sự phân hóa này đặt trọng tâm vào diễn biến từng mã, thay vì suy luận xu hướng của cả ngành từ một cổ phiếu đại diện.

Bán lẻ tiếp tục chịu áp lực khi MWG giảm 1,74%, FRT mất 2,23%, PNJ giảm khoảng 2,86% và DGW mất 0,98%. Ngược lại, các mã thép ghi nhận mức tăng nổi bật với HPG tăng 1,71%, HSG tăng 4,48% và NKG tăng 6,82%. Ở nhóm chăm sóc sức khỏe, DHG tăng nhẹ 0,11%, nhưng thanh khoản thấp, chưa đủ phản ánh một sự chuyển hướng dòng tiền rõ rệt.

Dòng vốn nước ngoài tiếp tục là yếu tố kém tích cực. Khối ngoại bán ròng khoảng 782 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó riêng HoSE khoảng 772 tỷ đồng. VIC và VHM lần lượt bị bán ròng khoảng 153 tỷ đồng và 152 tỷ đồng; FRT bị bán ròng khoảng 94 tỷ đồng. Ngược chiều, MBB được mua ròng hơn 100 tỷ đồng, bên cạnh STB và HPG.

Nhìn tổng thể, phiên 14/10 cho thấy chỉ số chịu sức ép tập trung ở các mã vốn hóa lớn, trong khi lực cầu chọn lọc đã xuất hiện ở ngân hàng, công nghệ, thép và một số doanh nghiệp logistics. Tuy nhiên, sáu phiên giảm liên tiếp, thanh khoản chưa cải thiện rõ và trạng thái bán ròng của khối ngoại khiến rủi ro ngắn hạn chưa được giải tỏa. Phản ứng của VN-Index quanh mốc 1.700 điểm sẽ là tín hiệu quan trọng trong phiên kế tiếp.