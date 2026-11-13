Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Phiên giao dịch ngày 13/11/2026 khép lại với sắc xanh mong manh của VN-Index, trái ngược với diễn biến kém tích cực trên phần lớn bảng điện. Lực cầu xuất hiện về cuối phiên giúp chỉ số thoát giảm, song sự cải thiện tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt về độ rộng thị trường.

VN-Index đóng cửa tại 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm, tương đương 0,01%. HNX-Index giảm 1,64 điểm xuống 254,98 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,14 điểm, đạt 121,39 điểm. VN30-Index tăng 5,48 điểm lên 1.844,91 điểm, dù rổ này chỉ có 6 mã tăng, 15 mã giảm và 9 mã đứng giá. Trên HoSE, số mã giảm lên tới 192, cao hơn nhiều so với 108 mã tăng.

Ngân hàng nâng đỡ chỉ số, dòng tiền vẫn thận trọng

Đầu phiên, VN-Index mở cửa dưới tham chiếu và có lúc lùi về 1.724,03 điểm. Chỉ số nhiều lần hồi phục nhưng chịu áp lực bán khi tiến sát vùng 1.737 điểm. Đến đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, sức cầu tại các mã trụ giúp thị trường đảo chiều tăng nhẹ. Nhịp hồi cuối ngày vì thế mang nhiều dấu ấn của hoạt động nâng đỡ chỉ số hơn là một đợt tăng đồng thuận.

Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 453 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 9.772 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, giá trị giao dịch toàn sàn đạt khoảng 15.137,8 tỷ đồng. Khoảng cách lớn giữa hai chỉ tiêu cho thấy tổng giá trị giao dịch không thể được dùng thay cho dòng tiền khớp lệnh khi đánh giá sức mua trên thị trường.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 13/11

Ngân hàng là điểm tựa đáng kể, nhưng biến động giữa các cổ phiếu rất khác nhau. STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, MSB tăng 1,55%, VPB tăng 0,91% và HDB tăng 0,44%. Ở chiều ngược lại, BID giảm 0,78%, SHB giảm 0,91%, TPB giảm 1,15%, LPB giảm 0,41% và MBB giảm 0,26%. Diễn biến này phản ánh dòng tiền lựa chọn từng doanh nghiệp, thay vì mua đồng loạt cả nhóm ngân hàng.

STB đóng góp khoảng 0,89 điểm cho VN-Index, TCB góp 0,65 điểm, VJC góp 0,46 điểm và VPB góp 0,41 điểm. Trong khi đó, BID, VNM, GAS và DMX là những mã gây sức ép giảm đáng kể. Việc chỉ vài cổ phiếu có thể bù đắp phần lớn áp lực bán trên thị trường là tín hiệu cần thận trọng khi diễn giải mức tăng 0,01% của chỉ số.

Nhóm chứng khoán chưa theo kịp nhịp hồi. SHS giảm 1,49%, MBS giảm 1,23%, HCM và VCK cùng giảm 1,08%, SSI giảm 0,25%; ngược lại, VPX tăng 2,17% còn VIX đứng giá. Khi thanh khoản khớp lệnh chưa cải thiện và cổ phiếu môi giới phân hóa theo hướng tiêu cực, kỳ vọng về một đợt hồi phục mạnh của toàn thị trường vẫn thiếu sự xác nhận.

Nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 320 tỷ đồng trên HoSE; tính cả ba sàn, giá trị mua ròng khoảng 301 tỷ đồng. VIX được mua ròng hơn 308 tỷ đồng, tiếp đến là POW hơn 86 tỷ đồng, VJC gần 58 tỷ đồng và HDB gần 58 tỷ đồng. Trái lại, FPT bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng, GMD hơn 56 tỷ đồng và BID hơn 37 tỷ đồng. Vì dòng vốn mua tập trung mạnh ở VIX, chưa thể xem đây là sự trở lại đồng đều của khối ngoại ở tất cả nhóm ngành.

Bất động sản, công nghệ và năng lượng phân hóa rõ nét

Bất động sản tiếp tục cho thấy sự giằng co. VIC, VHM, NVL và DXG đóng cửa tại tham chiếu, trong khi NLG tăng 2,88%, KDH tăng 0,96% và TAL tăng 4,80%. Ngược lại, PDR giảm 2,54%, DIG giảm 2,39%, CEO giảm 2,44%; riêng TIG giảm 10% trên HNX. Sự đối lập giữa các mã cho thấy lực cầu đang tìm kiếm cơ hội ở một số cổ phiếu, nhưng chưa đủ sức kéo cả ngành thoát khỏi trạng thái phân hóa.

Ở nhóm công nghệ, FPT tăng 1,11% và đóng góp tích cực cho VN-Index dù bị khối ngoại bán ròng mạnh. Cùng chiều, một số cổ phiếu viễn thông như FOX tăng 1,29%, VGI tăng 0,96% và FOC tăng 0,87%. Ngược lại, các mã phần mềm và dịch vụ công nghệ như ELC, ITD, HPT ghi nhận diễn biến giảm. Vì vậy, sắc xanh của FPT không có nghĩa toàn bộ nhóm công nghệ thông tin đều tăng giá.

Nguồn finance.vietstock

Logistics có điểm sáng ở GMD, tăng 2,42% lên 55.000 đồng/cổ phiếu, dù cổ phiếu này bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 56 tỷ đồng. TMS tăng 6,86% nhưng SFI giảm 6,85%, cho thấy sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Ở vận tải hàng không, VJC tăng 2,12% và HVN tăng 0,91%. Các mã xây dựng, hạ tầng lại kém tích cực hơn, với VCG giảm 2,89%, CII giảm 2,82% và GEX giảm 2,05%, dù CTD tăng 3,40%.

Nhóm bán lẻ và phân phối hàng điện tử cũng không có xu hướng thống nhất. MWG đứng giá ở 73.000 đồng/cổ phiếu; FRT và PET giảm, trong khi DGW tăng. DMX giảm 1,18% và tạo sức ép nhất định lên VN-Index. Ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, VNM mất 1,11% còn MSN giữ giá tham chiếu. Diễn biến trên cho thấy thị trường chưa hình thành làn sóng mua lan rộng ở các cổ phiếu gắn với tiêu dùng nội địa.

Trong nhóm điện, POW nổi bật khi tăng 3,57% lên 13.050 đồng/cổ phiếu với hơn 18,5 triệu cổ phiếu được giao dịch, đồng thời thu hút lực mua ròng đáng kể từ khối ngoại. Trái lại, GEE giảm 0,97% và GEX giảm 2,05%. Xét rộng hơn ở lĩnh vực năng lượng và dầu khí, GAS giảm 0,68%, BSR giảm 0,59%, PLX giảm 0,30% và PVD giảm 0,91%; một số mã như PVS, PVT vẫn tăng. Sự đối lập giữa POW và các cổ phiếu dầu khí cho thấy không nên gộp toàn bộ nhóm điện, tiện ích và dầu khí vào một diễn biến chung.

Nhóm y tế, dược phẩm có giao dịch không đồng đều và thanh khoản thấp ở một số mã. DBD tăng 1,95%, trong khi DHG giảm 0,93%, IMP giảm 2,11% và DMC giảm 4,26%. Đáng lưu ý, khối lượng giao dịch ghi nhận của một số mã như IMP, DMC chỉ ở mức rất nhỏ; biến động tỷ lệ phần trăm vì vậy không đủ để kết luận toàn ngành dược đang chịu làn sóng bán mạnh.

Nhìn chung, VN-Index vẫn tăng khoảng 0,55% trong tuần 9–13/11 khi so với mức đóng cửa 1.725,36 điểm của ngày 6/11, nhưng nhịp hồi cuối tuần thiếu sự đồng thuận của độ rộng và thanh khoản. Vùng 1.724–1.725 điểm từng thu hút lực cầu trong phiên 13/11, còn khu vực quanh 1.737 điểm là ngưỡng chỉ số chưa vượt qua bền vững trong ngày. Đây mới là các mốc quan sát ngắn hạn, không phải ranh giới chắc chắn cho xu hướng.

Trong những phiên tới, yếu tố cần theo dõi không chỉ là VN-Index có vượt 1.737 điểm hay không, mà còn là số cổ phiếu tăng có mở rộng, thanh khoản khớp lệnh có phục hồi và dòng tiền có lan từ ngân hàng sang chứng khoán, bất động sản, công nghệ, bán lẻ và sản xuất hay không. Nếu chỉ số tiếp tục tăng nhờ một vài mã trụ trong khi phần lớn cổ phiếu suy yếu, rủi ro rung lắc vẫn hiện hữu. Ngược lại, sự cải thiện đồng thời của giá, độ rộng và thanh khoản sẽ tạo cơ sở đáng tin cậy hơn cho một nhịp phục hồi tiếp diễn.