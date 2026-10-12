Chứng khoán 12-10: Ngôi sao xanh gọi tên cổ phiếu thép

VN-Index mất hơn 14 điểm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-10, VN-Index giảm 14,11 điểm, tương đương 0,81%, xuống 1.720,98 điểm. Trái chiều, HNX-Index tăng 3,09 điểm, tương đương 1,18%, lên 264,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,49 điểm, tương đương 0,39%, lên 124,73 điểm.

Toàn thị trường có 24 mã tăng trần, 337 mã tăng giá, 862 mã đứng giá, 302 mã giảm giá và 21 mã giảm sàn.

Thị trường chứng khoán tiếp tục phiên giảm mạnh vào đầu tuần

Ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu tăng giá và góp phần hạn chế đà giảm của thị trường. SHB tăng 4%, VPB tăng 2,52%, ACB tăng 1,49%, TCB tăng 0,77%, MBB tăng 0,52%, VIX tăng 0,43%, VIB tăng 0,37% và CTG tăng 0,34%. HDB tăng 0,89%, trong khi SSI tăng 0,26% và HCM tăng 0,22%.

Tuy nhiên, sắc xanh không bao phủ toàn bộ nhóm tài chính. SSB giảm 3,27%, LPB giảm 1,11%, MSB giảm 0,68%, STB giảm 0,59%, VCI giảm 0,54% và VND giảm 0,38%. Một số cổ phiếu khác như BID giảm 0,15%, BVH giảm 0,26% và NVB giảm 3,51%.

Nhóm bất động sản là một trong những điểm gây sức ép đáng chú ý lên thị trường. VIC giảm 2,88%, VHM giảm 3,18%, trong khi VRE giảm 1,73%, VGC giảm 1,71%, VPI giảm 1,62% và KBC giảm 0,39%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn tăng giá. NVL tăng 1,83%, DXG tăng 1,54%, CEO tăng 0,57%, DIG tăng 0,64% và KDH tăng 2,24%.

Trong nhóm nguyên vật liệu, HPG tăng 2,99%, HSG tăng 3,54% và NKG tăng 6,89%. Đây là những cổ phiếu nổi bật ở chiều tăng giá. Ngược lại, GVR giảm 1,37%, DCM giảm 3,16% và DPM giảm 1,37%.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. CII tăng 2,93%, VCG tăng 2,93%, VEA tăng 2,15% và HHV tăng 2,85%. Trong khi đó, GEX giảm 0,67%, GMD giảm 1,64%, HAH giảm 2,78% và VSC giảm 1,52%.

Tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, PNJ giảm mạnh 6,92%, MWG giảm 0,4% và FRT giảm 0,07%. Một số cổ phiếu khác như DGW giảm 0,63%, VPL giảm 2,23% và HUT giảm 0,81%.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH giảm 0,35% và HAG giảm 1,37%. Chiều ngược lại, VNM tăng 1,21%, cho thấy diễn biến phân hóa ngay trong nhóm cổ phiếu cùng ngành.

Nhóm công nghệ thông tin tiếp tục chịu áp lực khi FPT giảm 1,38%. Đây cũng là một trong những mã giảm đáng chú ý trên thị trường.

Tại nhóm năng lượng, sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều cổ phiếu lớn. BSR giảm 1,45%, PVD giảm 1,65%, PLX giảm 3,08%, PVS giảm 1,18%, PVP giảm 1,24% và PVT giảm 0,2%.

Khối ngoại bán ròng hơn 582 tỷ đồng

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý trong phiên 12-10. Theo số liệu thống kê trên bảng giao dịch HoSE, khối ngoại mua vào hơn 50,78 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 67,85 triệu cổ phiếu. Khối lượng bán ròng đạt khoảng 17,07 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.245,51 tỷ đồng, trong khi bán ra khoảng 1.828,13 tỷ đồng. Như vậy, giá trị bán ròng đạt 582,62 tỷ đồng.

Trên bản đồ giao dịch theo giá trị, HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nổi bật, với giá trị khoảng 129,16 tỷ đồng. Một số mã khác cũng ghi nhận giá trị mua ròng đáng chú ý gồm HDB khoảng 31 tỷ đồng, NVL khoảng 18 tỷ đồng và VIB khoảng 16 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, TCB dẫn đầu với giá trị khoảng 115,46 tỷ đồng, tiếp theo là PNJ với 105,07 tỷ đồng. FPT bị bán ròng khoảng 91,37 tỷ đồng, VIX khoảng 60,59 tỷ đồng và VIC khoảng 45,82 tỷ đồng.

Ngoài ra, SSI bị bán ròng khoảng 42,94 tỷ đồng, ACB khoảng 41,12 tỷ đồng, GMD khoảng 36,40 tỷ đồng và FUESSVFL khoảng 32,28 tỷ đồng. Một số mã khác như SHB, VRE và TCH cũng nằm trong danh sách bị bán ròng.

Đáng chú ý, HPG vừa là cổ phiếu tăng giá mạnh trong phiên, vừa nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng nổi bật. Ngược lại, PNJ giảm sâu và đồng thời ghi nhận giá trị bán ròng lớn từ nhà đầu tư nước ngoài.

Nhận định về xu hướng tuần này, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng sideway down trong biên độ 1.700-1.760 điểm, dòng tiền sẽ còn phân hóa mạnh. Nhóm trụ chưa tìm lại được lực kéo khi Vingroup đã chững lại, còn ngân hàng chịu áp lực bán từ chính khối ngoại. Chuỗi bán ròng này khó dừng sớm khi lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao và biên bản họp Fed cho thấy nhiều thành viên chưa loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Điểm sáng là nền vĩ mô trong nước vẫn rất vững với GDP quý III tăng 9,95%. Cùng với mùa KQKD quý III sẽ sớm công bố trong vài tuần nữa, đây sẽ là chất xúc tác để dòng tiền tập trung vào từng doanh nghiệp có câu chuyện riêng thay vì nâng đỡ cả thị trường. Mặc dù vậy, rủi ro lớn nhất tiếp tục là mặt bằng lãi suất trong nước neo cao kèm áp lực lạm phát khi chi phí xăng dầu tăng mạnh có thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của toàn thị trường. "Nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp kéo ngắn của thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững, đồng thời chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức phòng thủ", ông Phong nói.