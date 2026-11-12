Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Tăng điểm nhưng độ rộng thị trường chưa theo kịp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11/2026, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương ứng 0,22%, lên 1.746,90 điểm. Chỉ số có thời điểm tiến tới 1.751,57 điểm rồi lùi về 1.734,25 điểm trước khi hồi phục cuối ngày. Sau mức tăng 28,75 điểm của phiên 10/11, nhịp đi lên hôm nay cho thấy thị trường chưa đánh mất đà hồi phục, nhưng áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ hơn.

Trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 13.844 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với phiên trước; trong đó giá trị khớp lệnh khoảng 9.946 tỷ đồng. Theo thống kê của Báo Nhân Dân, có 136 mã tăng, 157 mã giảm và 76 mã đứng giá trên sàn. Đáng chú ý, VN30-Index giảm 5,66 điểm, tương ứng 0,30%, xuống 1.855,27 điểm, trái chiều với VN-Index. HNX-Index giảm 0,53 điểm xuống 255,73 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,16 điểm lên 121,57 điểm.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 11/11

Sắc xanh của chỉ số phần lớn nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC tăng 1,32%, VHM tăng 0,81%; VCB và BID cũng góp phần nâng đỡ. Trái lại, những mã như VPB, STB, MCH và VNM tạo sức ép lên chỉ số. Việc chỉ số tăng trong khi số mã giảm chiếm ưu thế cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa rộng và nhà đầu tư vẫn chọn lọc cơ hội.

Khối ngoại mua ròng hơn 52 tỷ đồng trên cả ba sàn, đánh dấu phiên mua ròng thứ hai liên tiếp nhưng quy mô khá nhỏ. Lực mua tập trung vào VIC khoảng 138,77 tỷ đồng, POW 78,07 tỷ đồng và VHM 46,95 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng khoảng 48,32 tỷ đồng, bên cạnh NVL, ACB, MBB và STB. Đây là số liệu giao dịch của khối ngoại, không đồng nghĩa với mức biến động giá của từng cổ phiếu.

Ngân hàng, bất động sản phân hóa; nhóm điện và logistics có điểm sáng

Nhóm ngân hàng duy trì trạng thái phân hóa. TPB tăng 3,15%, SHB tăng 2,29%, BID tăng 0,78% và VCB tăng 0,74%, trong khi STB giảm 1,72%, VPB giảm 1,11%, TCB giảm 0,68%, ACB giảm 0,48% và CTG giảm 0,31%. Sự đối lập giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng mua đồng loạt nhóm ngân hàng, dù đây vẫn là ngành có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Nguồn finance.vietstock

Ở nhóm bất động sản, VIC và VHM giữ vai trò trụ đỡ nhưng không đại diện cho toàn ngành. NLG tăng 1,7% theo thống kê của VNDIRECT, trong khi NVL giảm 2,76%, KDH giảm 2,52%, DIG giảm 1,41% và DXG giảm 0,88%. Cổ phiếu chứng khoán cũng thiếu đồng thuận: VCI tăng 1%, nhưng HCM giảm 1,07%, VIX giảm 0,75%, SHS giảm 0,73% và SSI giảm 0,48%. Diễn biến này phù hợp với bức tranh thanh khoản đi xuống sau phiên phục hồi mạnh.

Các lĩnh vực khác xuất hiện sự phân hóa tương tự. Nhóm tiện ích dẫn đầu mức tăng ngành khoảng 1,3% theo VNDIRECT; cổ phiếu điện POW hút dòng vốn ngoại. Ở nhóm năng lượng và dầu khí, PLX, PVS, OIL, PVT hiện diện trong nhóm tăng giá, trong khi BSR và PVD giảm. Ngành logistics ghi nhận VSC tăng 1,85%. Bán lẻ không đồng đều khi FRT tăng nhưng MWG, DGW và PNJ giảm; nhóm công nghệ tăng nhẹ trên bình diện ngành song FPT chịu áp lực bán ròng từ nước ngoài.

Đối với điện tử, viễn thông và y tế, số liệu đối chiếu trong các bản tin cuối phiên chưa đủ để khẳng định một xu hướng chung hoặc công bố tỷ lệ tăng giảm chính xác cho từng mã. Vì vậy, không nên suy diễn rằng toàn bộ các ngành này đồng loạt tăng theo VN-Index. Nhìn tổng thể, tín hiệu đáng chú ý nhất của phiên 11/11 không phải mức tăng 3,83 điểm, mà là khoảng cách giữa sức mạnh của vài cổ phiếu trụ với sự dè dặt của phần còn lại thị trường. Dòng tiền cần cải thiện cả về thanh khoản và độ rộng để nhịp hồi trở nên bền vững hơn.