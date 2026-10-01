Chứng khoán 1-10: VN-Index mất hơn 19 điểm, STB giảm 5%

Sắc đỏ bao trùm nhóm vốn hóa lớn

Phiên giao dịch ngày 1-10 diễn ra với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index đóng cửa tại 1.749,3 điểm, giảm 19,32 điểm, tương đương 1,09%. HNX-Index giảm 2,98 điểm (-1,10%) xuống 268,66 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,21 điểm (+0,17%) lên 126,52 điểm.

Toàn thị trường có 344 mã giảm giá, trong khi 258 mã tăng giá, 901 mã đứng giá, cùng 20 mã tăng trần và 23 mã giảm sàn.

Thị trường hôm nay tiếp tục giảm mạnh.

Trên HoSE, áp lực giảm thể hiện rõ ở nhóm tài chính. Trong nhóm ngân hàng, STB giảm 5%, LPB giảm 4,55%, EIB giảm 2,64%, BID giảm 1,39%, VND giảm 1,08%, HCM giảm 1,05%, SHB giảm 0,87%, VCB giảm 0,69%, MB giảm 0,51% và VPB giảm 0,43%.

Một số cổ phiếu ngân hàng vẫn tăng giá, trong đó HDB tăng 1,82%, TCB tăng 1,38%, SHS tăng 2,31%, VIB tăng 0,37% và CTG tăng 0,17%. ACB và MSB đứng giá tham chiếu.

Đáng chú ý, TCB và STB có diễn biến trái chiều khá rõ. TCB tăng 1,38%, trong khi STB giảm tới 5% và nằm trong nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất phiên.

Ở nhóm bất động sản, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. VIC giảm 3,47%, VHM giảm 0,15%, VRE giảm 0,82%, trong khi NLG tăng 0,46% và NVL tăng 1,96%.

Một số cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ hơn ghi nhận mức biến động đáng chú ý, song xu hướng chung của nhóm vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Ở nhóm nguyên vật liệu, MSR là điểm sáng nổi bật khi tăng 5,4%. Trong khi đó, HPG giảm 0,5%, GVR giảm 1,65%, GEL giảm 4,5% và một số cổ phiếu trong nhóm cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm năng lượng có diễn biến tương đối tích cực. PLX tăng 2,95%, PVS tăng 1,49%, PVD tăng 0,27%, trong khi BSR giảm 0,16% và PVT giảm 0,21%.

Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MSN tăng 2,75%, HAG tăng 4,61%, trong khi SBT giảm 0,66% và VNM giảm 1,35%.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận diễn biến phân hóa. MWG tăng 0,28%, còn FRT giảm 0,27%. Đáng chú ý, PNJ giảm 6,95%, thuộc nhóm cổ phiếu giảm mạnh trong phiên.

Tại nhóm công nghiệp, GEX giảm 1,45%, VJC giảm 1,82%, GEE giảm 5,55%, trong khi GMD tăng 0,51%, VTP tăng 1,53% và CII tăng 0,82%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 0,48%.

Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Dữ liệu giao dịch nước ngoài cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 1-10.

Trên thị trường, khối ngoại mua vào 1.611,85 tỷ đồng, trong khi bán 1.675,32 tỷ đồng, qua đó bán ròng 63,47 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền ngoại phân hóa khá mạnh giữa các cổ phiếu.

Ở chiều mua ròng, STB dẫn đầu với giá trị khoảng 170,72 tỷ đồng, tiếp đến là VHM 61,26 tỷ đồng, HDB 61,02 tỷ đồng, MSN 50,60 tỷ đồng, PNJ 51,19 tỷ đồng, FRT 39,93 tỷ đồng, VIB 39,73 tỷ đồng, FPT 35,66 tỷ đồng, GMD 30,42 tỷ đồng và VPІ khoảng 20,56 tỷ đồng.

Ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại TCB với 86,08 tỷ đồng, MSB 69,33 tỷ đồng, VNМ 46,98 tỷ đồng, PNJ 41 tỷ đồng, STB 35,96 tỷ đồng, GEE 31,06 tỷ đồng, BSR 25,26 tỷ đồng, GEX 22,56 tỷ đồng, VND 20,38 tỷ đồng, BID 19,45 tỷ đồng và BAF 19,21 tỷ đồng.

HNX sẽ hoàn tất chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết sang HoSE trong tháng 12-2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kế hoạch và các mốc thời gian cụ thể để thực hiện việc chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Động thái này nằm trong kế hoạch tái cơ cấu các thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định mới của Bộ Tài chính. Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 139/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc tổ chức lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Theo kế hoạch được VNX công bố, quá trình chuyển cổ phiếu từ HNX sang HoSE sẽ được thực hiện vào cuối tháng 12-2026.

Cụ thể, ngày 23-12-2026 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng đối với toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX thuộc diện chuyển sang HoSE.

Sau đó, trong hai ngày 24 và 25-12-2026, các cổ phiếu nằm trong diện chuyển sàn sẽ tạm ngừng giao dịch. Việc giao dịch trên HoSE cũng như các sản phẩm, thị trường khác do HNX tổ chức vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đến ngày 28-12-2026, các cổ phiếu được chuyển từ HNX sang HoSE sẽ chính thức có phiên giao dịch đầu tiên tại HoSE. Từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tập trung giao dịch tại HoSE theo phương án sắp xếp mới.

Việc chuyển sàn được thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết. Theo đó, các doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán, thành viên thị trường và nhà đầu tư cần chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quá trình chuyển giao diễn ra theo đúng kế hoạch.