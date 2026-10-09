Chứng khoán 09/10: VN-Index giảm gần 4 điểm, tiền vẫn tìm cơ hội

Dòng tiền bắt đáy giữ VN-Index trên 1.730 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần 09/10/2026 trong trạng thái giằng co. VN-Index giảm 3,88 điểm, tương đương 0,22%, xuống 1.735,09 điểm. HNX-Index tăng 5,38 điểm lên 261,60 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,97 điểm còn 124,24 điểm.

Trên HoSE, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 175 mã giảm, 130 mã tăng và 63 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 911 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 27.543 tỷ đồng.

Diễn biến trong ngày cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. VN-Index có thời điểm lùi xuống 1.724,17 điểm khi áp lực bán gia tăng, sau đó hồi lên vùng cao nhất 1.744,89 điểm nhờ lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, chỉ số không giữ được nhịp hồi và đóng cửa dưới 1.740 điểm, cho thấy cung cổ phiếu vẫn còn lớn ở vùng giá cao.

Nhóm vốn hóa lớn phân hóa mạnh. HDB là mã hỗ trợ tích cực nhất khi tăng 3,94%, bên cạnh VPB tăng 1,49%, TCB tăng 1,41% và CTG tăng 1,03%. Ngược lại, VIC giảm 1,10%, FPT giảm 3,02%, BSR giảm 2,97% và GAS suy yếu, qua đó hạn chế đáng kể nỗ lực hồi phục của VN-Index.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 09/10

Điểm đáng chú ý nhất của phiên là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng gần 9.736 tỷ đồng trên HoSE, nhưng phần lớn giá trị này đến từ giao dịch thỏa thuận tại MCH, với hơn 64,2 triệu cổ phiếu được sang tay ở mức 150.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng hơn 9.641 tỷ đồng. Vì vậy, con số bán ròng tổng thể cần được nhìn nhận thận trọng, bởi áp lực bán khớp lệnh trên diện rộng không lớn tương ứng với quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Ngoài MCH, HDB và FPT nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ròng đáng kể, trong khi VHM, SHB, NVL, TCB và CTG ghi nhận lực mua ròng. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chọn lọc theo từng mã thay vì rút khỏi thị trường một cách đồng loạt.

Phân hóa mạnh giữa ngân hàng, bất động sản và công nghệ

Nhóm ngân hàng trở thành điểm tựa quan trọng trong phiên chiều. HDB tăng 3,94%, TCB tăng 1,41%, VPB tăng 1,49%, CTG tăng 1,03%, MBB tăng 0,79% và VCB tăng nhẹ 0,18%. Ở chiều ngược lại, SHB giảm 0,50%, MSB giảm 1,02%, còn STB và BID đóng cửa quanh tham chiếu. Sự hồi phục của một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm so với đáy trong ngày.

Bất động sản cũng xuất hiện lực cầu rõ hơn. NVL tăng trần 6,83%, CEO tăng 4,04%, TCH tăng 2,38%, PDR tăng 1,80%, DXG tăng 1,46%, KDH tăng 1,13% và VHM tăng 0,46%. Trái lại, VIC giảm 1,10% và tiếp tục là lực cản đáng kể đối với chỉ số chung.

Ở nhóm chứng khoán, dòng tiền quay lại một số mã có độ nhạy cao. VIX tăng 3,10%, SHS tăng 0,86%, VND tăng 0,76%, trong khi SSI giảm 0,26% và VCI đứng giá. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn sẵn sàng tìm kiếm cơ hội ở nhóm hưởng lợi trực tiếp từ thanh khoản thị trường, dù xu hướng chung chưa thực sự ổn định.

Nguồn finance.vietstock

Nhóm công nghệ và điện tử viễn thông kém tích cực hơn. FPT giảm 3,02% với khối lượng giao dịch hơn 10,8 triệu cổ phiếu. Trên UPCoM, FOX giảm 2,41% và VGI giảm 2,29%. Áp lực ở các mã công nghệ lớn khiến nhóm này trở thành một trong những lực kéo giảm đáng chú ý của phiên.

Nhóm logistics diễn biến trái chiều. GMD giảm 1,66%, HAH giảm 2,90%, trong khi VSC tăng 1,15%. Đây là trạng thái phân hóa khá rõ, cho thấy dòng tiền chưa hình thành xu hướng đồng thuận trong nhóm vận tải và khai thác cảng.

Bán lẻ tiếp tục phân hóa. PNJ tăng trần 6,85%, trong khi MWG giảm 0,66%, FRT giảm 1,26% và DGW giảm 1,05%. Ở nhóm điện, POW giảm 0,40%, REE giảm 1,10%, còn NT2 đứng giá. Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực khi BSR giảm 2,97%, PLX giảm 0,66% và PVS giảm 0,88%.

Trong nhóm y tế, một số mã đi ngược thị trường. IMP tăng 2,07%, còn TNH tăng 5,35%. Tuy nhiên, thanh khoản tại nhiều cổ phiếu y tế vẫn ở mức thấp, vì vậy mức tăng giá chưa phản ánh sự lan tỏa mạnh của dòng tiền toàn ngành.

Về kỹ thuật, việc VN-Index hồi phục từ vùng 1.724 điểm nhưng không duy trì được trên 1.740 điểm cho thấy thị trường vẫn trong quá trình dò đáy ngắn hạn. Vùng 1.720–1.725 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.745–1.750 điểm là vùng cần vượt qua để cải thiện tâm lý. Nếu áp lực bán gia tăng và chỉ số xuyên thủng vùng 1.715 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ tăng lên.

Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược phù hợp là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi nhanh trong phiên. Dòng tiền có thể tiếp tục luân chuyển giữa ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và một số cổ phiếu bán lẻ, y tế có câu chuyện riêng; trong khi nhóm công nghệ, viễn thông và logistics cần thêm tín hiệu cân bằng trước khi xác nhận nhịp hồi bền vững.