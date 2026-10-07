Chứng khoán 07/10: VN-Index giảm 5,69 điểm, dòng tiền phân hóa

VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản thu hẹp

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 07/10 trong trạng thái giằng co. VN-Index đóng cửa tại 1.753,39 điểm, giảm 5,69 điểm, tương ứng 0,32%. Trong phiên, chỉ số dao động trong vùng 1.743,24-1.760,54 điểm. Lực cầu xuất hiện khi VN-Index lùi về vùng thấp, song chưa đủ mạnh để giúp thị trường duy trì nhịp hồi đến cuối phiên.

Ở các chỉ số còn lại, VN30 giảm 0,24% xuống 1.894,20 điểm; HNX-Index giảm 2,15% xuống 259,82 điểm; UPCoM-Index gần như đi ngang khi giảm 0,03% xuống 125,19 điểm. Diễn biến cho thấy áp lực điều chỉnh không diễn ra đồng đều mà tập trung nhiều hơn ở nhóm vốn hóa lớn và một số cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó.

Sức ép đáng kể lên VN-Index đến từ nhóm bất động sản vốn hóa cao. VIC giảm 0,86%, VHM giảm 1,45% và VRE giảm 1,05%, trong đó VIC và VHM lấy đi xấp xỉ 5 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, GVR tăng 3,66%, MSN tăng trên 4%, BSR tăng 0,96% cùng một số mã ngân hàng, bán lẻ và logistics giúp thu hẹp mức giảm chung.

Khối lượng giao dịch trên VN-Index đạt khoảng 588,61 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 15,08 nghìn tỷ đồng. So với phiên 06/10, khối lượng giảm khoảng 28,6% và giá trị giao dịch giảm gần 23%.

Chỉ số giảm trong bối cảnh thanh khoản co lại cho thấy áp lực bán chưa mở rộng thành trạng thái bán tháo, nhưng dòng tiền vẫn thận trọng khi VN-Index tiếp cận vùng 1.760 điểm.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 07/10

Ngân hàng phân hóa, bán lẻ và logistics nổi bật

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa. VPB tăng 1,29% lên 23.500 đồng/cổ phiếu, VIB tăng 2,96% lên 13.900 đồng/cổ phiếu và đóng góp tích cực cho thị trường. Ngược lại, STB giảm 1,48%, trong khi một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn chịu áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Dòng tiền vì vậy vẫn có xu hướng lựa chọn từng mã thay vì lan tỏa trên toàn ngành.

Nhóm chứng khoán kém tích cực hơn khi thanh khoản chung suy giảm. TCX giảm 2,27%, FTS giảm 3,22%; một số mã có độ nhạy cao với dòng tiền thị trường cũng chịu áp lực điều chỉnh. Trong bối cảnh giá trị giao dịch hạ nhiệt, nhóm chứng khoán khó tạo nhịp tăng đồng thuận nếu thanh khoản chưa sớm cải thiện.

Bán lẻ và logistics là những điểm sáng đáng chú ý. MWG tăng 2,53% lên 76.900 đồng/cổ phiếu, FRT tăng 3,79% lên 150.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, PNJ giảm 6,20%, khiến bức tranh nhóm tiêu dùng - bán lẻ tiếp tục phân hóa mạnh.

Ở nhóm logistics, GMD tăng 4,23% lên 54.200 đồng/cổ phiếu, VOS tăng kịch trần 6,96%, cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng.

Ở nhóm công nghệ và điện tử viễn thông, FPT giảm 1,16% xuống 59.700 đồng/cổ phiếu, ELC giảm 3,45%. Nhóm điện cũng chưa tạo được lực dẫn dắt khi POW giảm 0,40%, PC1 giảm 0,51% và GAS giảm 0,76%.

Nhóm y tế ổn định hơn, với DHG gần như đi ngang, trong khi DBD và IMP giảm nhẹ. Sự phân hóa giữa các ngành cho thấy thị trường đang chuyển từ giao dịch theo chỉ số sang lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền giá và kỳ vọng kết quả kinh doanh.

Nguồn finance.vietstock

Khối ngoại gây sức ép, vùng 1.740 điểm cần theo dõi

Khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tâm lý thị trường khi bán ròng khoảng 901 tỷ đồng trên HOSE. PNJ là mã bị bán ròng mạnh, bên cạnh TCB, HDB và FPT.

Ở chiều mua, MSN, BSR, VIB và FRT nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đáng chú ý. Dòng vốn ngoại vì vậy vẫn có thể tạo biến động cục bộ tại các cổ phiếu vốn hóa lớn trong những phiên tới.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn đang trong giai đoạn cân bằng sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 9. Chỉ số đứng trên đường trung bình 5 phiên nhưng vẫn thấp hơn các đường trung bình ngắn hạn dài hơn, cho thấy xu hướng hồi phục chưa được xác nhận rõ.

Vùng 1.740-1.745 điểm, tương ứng khu vực đáy trong phiên 07/10, tiếp tục là hỗ trợ gần cần theo dõi. Nếu vùng 1.740 điểm được giữ vững, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và thử thách trở lại khu vực 1.760-1.765 điểm.

Ngược lại, nếu chỉ số xuyên thủng 1.740 điểm cùng thanh khoản tăng, rủi ro lùi về vùng 1.730-1.735 điểm sẽ gia tăng. Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm ngân hàng, bất động sản vốn hóa lớn và hoạt động mua bán của khối ngoại sẽ quyết định khả năng thị trường thoát khỏi trạng thái giằng co hiện nay.