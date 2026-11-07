Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên cuối tuần ngày 6/11/2026 trong trạng thái điều chỉnh sau hai phiên hồi phục. VN-Index giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.725,36 điểm. Chỉ số VN30 giảm 18,84 điểm (1,01%), còn 1.846,39 điểm. Trái chiều, HNX-Index tăng 0,12 điểm (0,05%) lên 256,73 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,73 điểm (0,60%) xuống 121,75 điểm.

Áp lực cung xuất hiện ngay đầu phiên, từng kéo VN-Index xuống quanh 1.713 điểm. Lực cầu ở vùng giá thấp giúp chỉ số thu hẹp đà giảm trong phiên chiều nhưng không đủ duy trì nhịp hồi. Độ rộng trên HoSE nghiêng rõ về phía bán với 212 mã giảm, 101 mã tăng và 55 mã đứng giá; rổ VN30 có 19 mã giảm, 10 mã tăng và một mã tham chiếu. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi của hai phiên trước chưa chuyển thành sức mạnh lan tỏa trên toàn thị trường.

Cổ phiếu trụ giảm sâu, chứng khoán ngược dòng

Nhóm bất động sản là lực cản lớn đối với chỉ số. VIC giảm 1,47%, VHM mất 1,90%, VRE giảm 1,86%; riêng VIC và VHM khiến VN-Index mất gần 8 điểm theo thống kê tác động vốn hóa. Tuy nhiên, nhóm ngành này không đồng loạt đi xuống: KDH tăng 5,23% lên 15.100 đồng/cổ phiếu, TCH tăng 3,85%, NLG tăng 2,91%, DXG tăng 2,33% và CEO tăng 1,65%. Sự phân hóa giữa các cổ phiếu trụ và mã vốn hóa vừa cho thấy dòng tiền đang chọn lọc hơn là rút khỏi toàn bộ ngành.

Ở nhóm tài chính - ngân hàng, mức giảm của nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục gây sức ép. VCB giảm 1,11%, TCB giảm 1,37%, MBB giảm 1,28%, LPB giảm 2,61% và SSB giảm 2,31%. Ngược lại, STB tăng 1,16%, CTG tăng khoảng 0,79%, VPB tăng khoảng 0,68% và SHB nhích 0,47%. Theo thống kê nhóm ngành của Báo Nhân Dân, chỉ số cổ phiếu ngân hàng giảm khoảng 0,57%, phản ánh diễn biến suy yếu là chủ đạo dù vẫn xuất hiện những điểm đỡ riêng lẻ.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 6/11

Điểm sáng nổi bật nhất thuộc về cổ phiếu chứng khoán. VND tăng 5,28% lên 14.950 đồng, khớp hơn 40,4 triệu cổ phiếu; VIX tăng 1,91% lên 13.350 đồng với gần 93,9 triệu đơn vị khớp lệnh, cao nhất HoSE. BVS tăng 4,04%, CTS tăng khoảng 2,41%, SHS tăng 1,50% và MBS tăng 1,25%. Trong khi đó, HCM giảm khoảng 1,88% và SSI đứng tham chiếu. Mức tăng khoảng 0,48% của nhóm chứng khoán là ngoại lệ đáng chú ý khi các nhóm lớn khác chịu áp lực điều chỉnh.

Công nghệ thông tin giảm sâu nhất trong các nhóm ngành theo phân loại của Vietstock, với mức giảm khoảng 3,66%. FPT mất 3,97%, về 50.800 đồng/cổ phiếu; CMG giảm 2,22%, ELC giảm 3,65%. Ở mảng viễn thông và dịch vụ truyền thông, VGI giảm 2,38%, FOX giảm 2,54% và CTR giảm 2,68%. Đà giảm đồng thời của doanh nghiệp phần mềm, hạ tầng viễn thông cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên cuối tuần.

Nhóm bán lẻ cũng suy yếu, với mức giảm ngành khoảng 1,31%. MWG mất 1,73%, trong khi FRT, DGW và PNJ nằm trong nhóm chịu áp lực bán theo thống kê ngành. Áp lực không chỉ giới hạn ở tiêu dùng: HPG giảm 1,40%, GVR giảm 2,82%, cho thấy cả nhóm nguyên vật liệu vẫn thiếu động lực hỗ trợ chỉ số.

Ở logistics và vận tải, diễn biến tiếp tục phân hóa. GMD nhích khoảng 0,38% nhưng VSC giảm khoảng 1,5%, HAH giảm gần 1,7% và VTP mất khoảng 2,5% theo dữ liệu giá phiên 6/11. Nhóm điện và hạ tầng năng lượng cũng không đồng thuận: REE tăng khoảng 2,28%, trong khi POW giảm khoảng 1,20% và GEE giảm khoảng 3,39%. Các mức biến động trái chiều cho thấy khó sử dụng diễn biến của một cổ phiếu để đại diện cho toàn ngành.

Với dầu khí, chỉ số nhóm năng lượng giảm khoảng 0,75%. BSR, PLX, PVS, PVD và PVT nằm trong số các mã giảm; riêng BSR mất khoảng 0,94% và PLX giảm khoảng 1,04%. Nhóm y tế, dược phẩm có sự phân hóa ở một số mã như DHG, IMP và DBD nhưng không nằm trong các tâm điểm giao dịch lớn nhất phiên. Vì vậy, việc đánh giá các nhóm này cần đặt trong bối cảnh thanh khoản và kết quả kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.

Thanh khoản tăng, khối ngoại quay lại nhưng nhịp hồi chưa bền

Thanh khoản là tín hiệu cần theo dõi sát. HoSE ghi nhận hơn 984,18 triệu cổ phiếu được giao dịch, tổng giá trị khoảng 18.799 tỷ đồng, tăng gần 19% về giá trị so với phiên 5/11. Giá trị khớp lệnh riêng HoSE đạt hơn 15.152 tỷ đồng. Khi thanh khoản tăng trong một phiên giảm có độ rộng tiêu cực, chưa thể coi đó là dấu hiệu xác nhận dòng tiền mua chủ động trở lại; lượng cổ phiếu được chuyển nhượng lớn cũng phản ánh áp lực bán đáng kể.

Nguồn finance.vietstock

Điểm tích cực là nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 435 tỷ đồng trên cả ba sàn sau chuỗi 10 phiên bán ròng. Khối ngoại mua ròng mạnh KDH khoảng 171 tỷ đồng, VND 99,4 tỷ đồng, VIX 93,4 tỷ đồng, MSN 85,8 tỷ đồng và VIC 75,1 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng khoảng 151,4 tỷ đồng, VCB 110,8 tỷ đồng và MBB 43,7 tỷ đồng. Việc mua ròng tập trung vào một số mã bất động sản và chứng khoán chưa đủ để phủ nhận sức ép ở nhóm vốn hóa lớn.

Xét trên bình diện tuần giao dịch 2-6/11, VN-Index giảm tổng cộng 16,26 điểm, tương đương 0,93%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Hai phiên tăng mạnh giữa tuần cho thấy vẫn hiện diện nhu cầu mua ở vùng giá thấp, nhưng phiên 6/11 bộc lộ hạn chế của nhịp phục hồi: sự đóng góp của cổ phiếu trụ chưa ổn định, độ rộng tiêu cực và lực bán tăng khi thị trường tiến gần vùng kháng cự.

Trong các phiên tiếp theo, vùng quanh 1.700-1.720 điểm có thể được quan sát như khu vực hỗ trợ gần, còn vùng 1.740-1.750 điểm là thử thách đối với khả năng hồi phục. Đây là các mốc tham chiếu kỹ thuật, không phải ngưỡng chắc chắn. Khả năng cải thiện sẽ cần thêm sự xác nhận từ độ rộng, thanh khoản đi kèm các phiên tăng và mức độ đồng thuận ở nhóm ngân hàng, bất động sản, công nghệ. Với diễn biến hiện tại, lựa chọn cổ phiếu dựa trên chất lượng hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro phù hợp hơn việc suy diễn xu hướng từ một phiên mua ròng của khối ngoại.