Chứng khoán 06/10: VN-Index đảo chiều tăng gần 6 điểm cuối phiên

VN-Index giữ lại mốc 1.750 điểm nhờ bluechip đảo chiều

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 06/10 trải qua một phiên biến động mạnh theo kiểu “rút chân”. Sau nhịp hồi của phiên đầu tuần, áp lực bán nhanh chóng quay lại trong buổi sáng và kéo VN-Index xuống dưới tham chiếu. Sang đầu phiên chiều, chỉ số có thời điểm lùi về 1.734,94 điểm, tương đương giảm hơn 18 điểm so với phiên trước, trước khi lực cầu gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp thị trường đảo chiều vào cuối ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759,08 điểm. VN30-Index tăng 4,36 điểm, tương đương 0,23%, lên 1.898,82 điểm. Trái lại, HNX-Index giảm 4,09 điểm, tương đương 1,52%, xuống 265,53 điểm; UPCoM-Index cũng giảm về 125,23 điểm. Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số cho thấy nhịp hồi vẫn tập trung chủ yếu ở một số cổ phiếu trụ trên HoSE, chưa tạo được trạng thái đồng thuận trên toàn thị trường.

Độ rộng HoSE tiếp tục nghiêng về phía bán với 127 mã tăng và 177 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 824,5 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 19.579 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 179 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5.100 tỷ đồng. So với phiên trước, dòng tiền có cải thiện nhưng chưa đủ mạnh để tạo cảm giác bứt phá, nhất là khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 6/10

Điểm tích cực nhất đến từ nhóm VN30 khi 17 mã đóng cửa tăng giá. VPL tăng 4,3%, trong khi LPB, VNM, MWG, BSR và TCX tăng khoảng 2% đến gần 3%. VHM cũng tăng 1,02%, góp phần hỗ trợ chỉ số. Ở chiều ngược lại, SSB giảm 3,7%, FPT giảm 2,4%; TCB, STB, SHB và ACB vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Điều này khiến mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái phân hóa bên dưới.

Ngân hàng, chứng khoán và năng lượng hồi phục chọn lọc

Nhóm tài chính có sự hồi phục rõ hơn vào cuối phiên nhưng mức độ lan tỏa vẫn chưa đồng đều. Trong nhóm ngân hàng, MSB tăng 3,6%, MBB tăng 0,26%, trong khi SHB giảm 0,9%, TCB giảm 0,15% và ACB giảm 1,9%. Cổ phiếu ngân hàng vì vậy vẫn chưa hình thành vai trò dẫn dắt đồng thuận, dù một số mã riêng lẻ thu hút được dòng tiền tốt.

Cổ phiếu chứng khoán cải thiện đáng kể hơn trong phiên chiều. VCI tăng 4,3%, VND tăng 3,75%, SHS tăng 1,57% và SSI tăng 0,51%. Việc nhóm chứng khoán hồi phục cùng thanh khoản thị trường nhích lên là tín hiệu tích cực, nhưng để xu hướng bền hơn, giá trị khớp lệnh cần tiếp tục cải thiện trong các phiên kế tiếp thay vì chỉ tăng nhờ giao dịch thỏa thuận.

Bất động sản và hạ tầng cũng xuất hiện một số điểm sáng. VHM giữ sắc xanh, DIG tăng khoảng 3% đến gần 4%, CII tăng 5,1%. Tuy nhiên, KOS tiếp tục giảm sàn và dư bán lớn, cho thấy rủi ro ở một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn rất cao. Sự phân hóa này phù hợp với trạng thái chung của thị trường: dòng tiền đang chọn mã thay vì mua theo cả nhóm ngành.

Nhóm dầu khí và năng lượng là một trong những khu vực giao dịch tích cực hơn. BSR tăng 2,3%, PVS tăng 1,51%, PVD tăng 4,2% và PLX tăng 1,97%. Trái lại, một số cổ phiếu điện vẫn chịu áp lực, trong đó POW giảm 1,58% và REE giảm khoảng 2,6%. Như vậy, dòng tiền ưu tiên các mã gắn với dầu khí hơn là lan tỏa sang toàn bộ nhóm điện và tiện ích.

Công nghệ, viễn thông và y tế còn chịu áp lực

Nguồn finance.vietstock

Công nghệ và điện tử viễn thông là nhóm kém tích cực trong phiên 06/10. FPT giảm 2,42%, CMG giảm 2,86%, GEE giảm khoảng 1,4%. Ở nhóm viễn thông, VGI giảm khoảng 2% và FOX giảm hơn 2%. Trong bối cảnh VN-Index tăng điểm nhờ bluechip, việc các cổ phiếu công nghệ lớn vẫn suy yếu cho thấy dòng tiền chưa quay lại rõ rệt với nhóm tăng trưởng này.

Bán lẻ tiếp tục phân hóa mạnh. MWG tăng 2,15%, DGW tăng 0,74%, trong khi PNJ giảm sàn 6,93% xuống 20.150 đồng/cổ phiếu với thanh khoản lớn và lượng dư bán cuối phiên cao. Diễn biến của PNJ là yếu tố riêng biệt khiến nhóm bán lẻ tiêu dùng không thể hiện được sự đồng thuận dù MWG và DGW giữ sắc xanh.

Logistics và vận tải duy trì trạng thái chọn lọc. GMD dao động quanh tham chiếu, trong khi một số mã vận tải dầu khí như PVP tăng mạnh. Với nhóm y tế, diễn biến tương đối trầm lắng: DHG giảm nhẹ, IMP lùi khoảng 0,8%, cho thấy dòng tiền phòng thủ chưa thực sự chuyển mạnh sang dược phẩm trong phiên thị trường biến động.

Khối ngoại tiếp tục là biến số cần theo dõi khi áp lực bán ròng duy trì ở mức cao, tập trung tại HDB, VJC và PNJ. Ở chiều mua, dòng tiền nước ngoài hướng đến GMD, VPL, HPG, SHB, VND và VIC. Việc khối ngoại vẫn bán mạnh trong lúc VN-Index hồi cuối phiên cho thấy lực cầu trong nước đang phải hấp thụ lượng cung đáng kể.

Tín hiệu đáng chú ý sau phiên 06/10 là khả năng hồi phục của chỉ số tại vùng 1.735 điểm và việc VN-Index đóng cửa trở lại trên 1.750 điểm. Tuy vậy, thị trường chưa thể xác nhận tạo đáy ngắn hạn khi độ rộng còn yếu, nhóm công nghệ và một phần ngân hàng chưa đồng thuận, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Nhịp hồi hiện tại vì vậy vẫn cần thêm sự xác nhận từ thanh khoản và sự lan tỏa của dòng tiền trong các phiên tiếp theo.