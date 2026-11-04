Chứng khoán 03/11: VN-Index mất mốc 1.700 điểm, dòng tiền phân hóa

Phiên giao dịch ngày 03/11/2026 khép lại với diễn biến trái chiều giữa chỉ số và phần lớn cổ phiếu. VN-Index giảm 11,10 điểm, tương đương 0,65%, xuống 1.699,62 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp và đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Trái lại, VN30-Index tăng 2,19 điểm (+0,12%) lên 1.815,60 điểm; HNX-Index tăng 0,87 điểm (+0,35%) lên 251,42 điểm và UPCoM-Index tăng 0,10 điểm (+0,08%) lên 122,05 điểm.

Sau giai đoạn giằng co trong buổi sáng, lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng về chiều. Riêng VIC giảm 3,31%, xuống 234.000 đồng/cổ phiếu và ước tính kéo VN-Index giảm khoảng 12,8 điểm, lớn hơn mức giảm ròng của toàn chỉ số. Điều này lý giải nghịch lý: thị trường có nhiều mã tăng hơn mã giảm, nhưng VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.

Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 624,37 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 12.939,63 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh hơn 10.474 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh thấp hơn khoảng 17% so với bình quân 20 phiên cho thấy lực cầu chưa thật sự quyết liệt. Khối ngoại bán ròng khoảng 500 tỷ đồng trên HoSE; tính trên cả ba sàn, mức bán ròng hơn 497 tỷ đồng.

Ngân hàng, chứng khoán phục hồi nhưng bất động sản còn gây sức ép

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 3/11

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực hơn phiên đầu tuần nhưng vẫn phân hóa. OCB tăng 4,43% lên 10.600 đồng/cổ phiếu; MSB tăng 2,86%, STB tăng 2,30%, CTG tăng 1,01% và MBB tăng 0,80%. Chiều ngược lại, VPB giảm 1,62%, BID giảm 0,94% và VCB giảm 0,19%. Diễn biến này cho thấy lực cầu trở lại một số cổ phiếu ngân hàng, song chưa tạo được sự đồng thuận ở các mã vốn hóa lớn.

Ở nhóm chứng khoán, SSI tăng 1,59% lên 19.150 đồng/cổ phiếu, VCI tăng 2,71% lên 18.950 đồng/cổ phiếu; HCM và một số cổ phiếu cùng ngành đóng cửa trên tham chiếu. Sắc xanh xuất hiện bất chấp thanh khoản chung suy yếu, nhưng một phiên hồi phục chưa đủ xác nhận xu hướng tăng bền vững của nhóm môi giới.

Bất động sản là lực cản đáng kể của chỉ số. Ngoài VIC, VHM giảm 0,16%; KOS mất 6,45% và CRE giảm 6,90%. Dù VRE, KBC, DXG và một số mã khác phục hồi, phần lớn sức ép vẫn tập trung ở các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến VN-Index. Nhóm bảo hiểm cũng chịu áp lực khi BVH giảm 5,88%, góp phần khiến đà tăng ở ngân hàng và chứng khoán không đủ kéo chỉ số lên trên tham chiếu.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, MBB bị bán ròng khoảng 255 tỷ đồng, VCB khoảng 219 tỷ đồng và VIC khoảng 114 tỷ đồng. Ngược lại, HPG được mua ròng khoảng 227 tỷ đồng, SHB khoảng 125 tỷ đồng và VHM khoảng 119 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại vì vậy cũng phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Thép nổi bật, công nghệ, bán lẻ, logistics và năng lượng đi theo từng mã

Nguồn finance.vietstock

Điểm sáng rõ nhất thuộc về nhóm vật liệu. HPG tăng 4,17% lên 21.250 đồng/cổ phiếu, với hơn 32,47 triệu cổ phiếu khớp lệnh; HSG và NKG cùng tăng trên 3%. Dòng tiền tìm đến nhóm thép, xây dựng và một số cổ phiếu nguyên vật liệu cho thấy hoạt động chọn lọc cơ hội đã xuất hiện sau nhịp bán mạnh, thay vì rút khỏi toàn bộ thị trường.

Trong nhóm công nghệ và điện tử - viễn thông, FPT tăng 0,40% lên 50.400 đồng/cổ phiếu, trong khi ITD giảm 6,92%. Ở nhóm hạ tầng viễn thông, VGI tăng 0,82% lên 74.000 đồng/cổ phiếu, còn CTR giảm nhẹ 0,15%. Những biến động trái chiều cho thấy không thể xem toàn bộ nhóm công nghệ hoặc viễn thông là một xu hướng thống nhất.

Bán lẻ tiếp tục chọn lọc: MWG giảm 0,14% xuống 72.300 đồng/cổ phiếu và PNJ giảm 5,45%, trong khi DGW thuộc nhóm tăng giá. Ở logistics và vận tải, HAH giảm 4,25%; GMD chịu áp lực bán ròng của khối ngoại khoảng 74 tỷ đồng, còn TMS tăng 5,84%. Nhóm y tế cũng chưa cho thấy sự đồng thuận, với DBD giảm 0,88%; thanh khoản thấp của một số mã dược phẩm khiến mức biến động cần được đọc thận trọng.

Nhóm điện và năng lượng xuất hiện thêm các nhịp giảm: POW giảm 0,41% xuống 12.000 đồng/cổ phiếu, REE giảm 0,22%, trong khi VCP tăng mạnh 8,70% trên HNX. Ở dầu khí, BSR giảm 2,95% và GAS, PVD chịu sức ép. Những diễn biến này đặt nhóm điện, dầu khí trước yêu cầu phân biệt triển vọng kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp với tâm lý giao dịch chung trong phiên.

Nhìn tổng thể, VN-Index mất mốc 1.700 điểm nhưng độ rộng thị trường đã bớt tiêu cực so với ngày 02/11. Việc nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép cải thiện là tín hiệu cần theo dõi; tuy nhiên, thanh khoản giảm và áp lực tại cổ phiếu trụ cho thấy thị trường chưa xác nhận một nhịp đảo chiều ngắn hạn.