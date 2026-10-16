Chung khảo 'Trường học hạnh phúc 2026': Những câu chuyện nhỏ, nhiều thông điệp lớn

Trải qua vòng Sơ khảo với quy trình chấm thi nghiêm túc, hơn 200 tác phẩm nổi bật được lựa chọn từ hàng nghìn bài dự thi đến từ hơn 1.000 cơ sở giáo dục trên cả nước đã bước vào vòng Chung khảo. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng về trường học hạnh phúc, từ những câu chuyện giản dị trong lớp học đến tình cảm dành cho thầy cô, bạn bè và những người âm thầm góp phần làm nên môi trường học đường.

Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” mùa 2 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, hướng tới khuyến khích học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng chia sẻ cảm nhận, câu chuyện, sáng kiến về trường học hạnh phúc. Qua đó, cuộc thi góp phần lan tỏa môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, yêu thương, phát triển toàn diện và có cơ hội bày tỏ tiếng nói của mình.

Hội đồng Chung khảo cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026” mùa 2. (Ảnh: Minh Hằng)

Để học sinh trở thành trung tâm của trường học hạnh phúc

Theo Nhà báo Bùi Văn Khương, Tổng biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, trường học hạnh phúc là diễn đàn để học sinh, thầy cô và phụ huynh chia sẻ những câu chuyện tích cực, trải nghiệm giàu cảm xúc và cách làm thiết thực trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc. Những câu chuyện chân thực từ đời sống học đường được lắng nghe, lan tỏa, đồng thời gợi mở thêm ý tưởng để các cơ sở giáo dục hoàn thiện môi trường học tập.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy những giá trị nhân văn trong giáo dục, tôn vinh sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo và lan tỏa những hành động đẹp trong trường học. Mỗi câu chuyện, mỗi góc nhìn được chia sẻ sẽ góp phần nuôi dưỡng sự thấu hiểu, yêu thương và tôn trọng giữa thầy cô, học sinh, phụ huynh, từ đó chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn,thân thiện, nơi mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

Vòng chung khảo diễn ra ngày 16/10 với sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nhà thơ Nguyễn Thành Phong, Nhà thơ Bảo Ngọc, Nhà văn Di Li, Nhà văn Hoàng Anh Tú. (Ảnh: Minh Hằng)

Tại vòng Chung khảo, nhà thơ Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026" đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi, cho rằng giáo dục trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục lý tưởng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai đất nước.

Điểm đáng chú ý, theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, là cuộc thi tạo không gian để chính trẻ em nói lên suy nghĩ, mong muốn và khát vọng của mình về ngôi trường đang theo học. Thay vì chỉ nhìn nhận trường học qua góc nhìn của người lớn, các bài dự thi giúp thầy cô, phụ huynh và cộng đồng hiểu rõ hơn điều trẻ em thực sự quan tâm.

Không chỉ là sân chơi viết lách, cuộc thi “Trường học hạnh phúc 2026” còn mở ra không gian để học sinh bày tỏ suy nghĩ, gửi gắm mong muốn về ngôi trường các em mơ ước. (Ảnh: Minh Hằng)

“Qua các tác phẩm, tôi thấy rất thú vị, cảm động và chân thật”, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo chia sẻ. Theo ông, thông qua những nhân vật cụ thể và câu chuyện gần gũi, học sinh đã thể hiện được vẻ đẹp của ngôi trường mình đang học.

Bên cạnh những bài văn, nhiều em lựa chọn hình thức ghi chép hoặc sáng tác thơ, cho thấy sự đa dạng trong cách biểu đạt cảm xúc. Theo ông, khi trẻ được khuyến khích bày tỏ suy nghĩ bằng chính trải nghiệm của mình, những mong muốn về một môi trường học tập tốt đẹp sẽ trở nên cụ thể, gần gũi hơn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa mong muốn những sân chơi đề cao tiếng nói trẻ em, lấy các em làm trung tâm sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong tương lai. (Ảnh: Minh Hằng)

Hạnh phúc bắt đầu từ việc trẻ được lắng nghe và thấu hiểu

Nhà thơ Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, thành viên Hội đồng Chung khảo cho biết, khi đọc các bài dự thi, bà nhận thấy cách học sinh định nghĩa về hạnh phúc khá gần với những nhu cầu căn bản của trẻ: được chia sẻ, lắng nghe và ghi nhận những điều mình làm.

Nhà thơ Bảo Ngọc cho rằng cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để học sinh thể hiện cảm xúc mà còn góp phần xây dựng không gian tích cực, nơi trẻ được phát triển và phát huy giá trị của bản thân. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường hạnh phúc có thêm điều kiện hình thành những giá trị tốt đẹp, từ đó đóng góp tích cực cho xã hội.

“Khi cùng con tìm kiếm và kể lại những câu chuyện về hạnh phúc ở trường, phụ huynh có cơ hội hiểu hơn về thế giới của trẻ, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng, hỗ trợ con trưởng thành”, nhà thơ Bảo Ngọc nhấn mạnh vai trò đồng hành của cha mẹ, bởi gia đình và nhà trường là hai môi trường quan trọng, cùng tạo điểm tựa để trẻ tự tin phát triển. Khi cả hai cùng hướng tới mục tiêu tôn trọng, yêu thương và khích lệ trẻ, những giá trị của trường học hạnh phúc sẽ có điều kiện lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Các thành viên Ban Giám khảo Chung khảo tập trung nghiên cứu, đánh giá những tác phẩm xuất sắc tại vòng chung khảo. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Những câu chuyện nhỏ làm nên giá trị của mỗi ngôi trường

Là một trong hai Đại sứ “Trường học hạnh phúc 2026”, Nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân cho biết cô bất ngờ trước chiều sâu trong các bài văn, bài thơ của học sinh. Những ngôn từ hồn nhiên, trong sáng đưa cô trở lại với ký ức tuổi thơ, đồng thời giúp hình dung rõ hơn về môi trường học tập qua góc nhìn của các em.

“Tôi ấn tượng với những bài viết khai thác nhiều góc nhìn khác nhau, trong đó có tác phẩm dành sự quan tâm đến bác bảo vệ, người đánh trống trường, cô lao công và những người âm thầm đóng góp cho hoạt động thường ngày của nhà trường”, Hoa hậu Ngọc Hân bày tỏ, đồng thời cho rằng cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh phát triển khả năng viết lách mà còn rèn luyện khả năng quan sát, giúp các em tinh tế hơn khi nhận ra những câu chuyện nhỏ trong đời sống học đường.

Những chi tiết tưởng chừng bình dị ấy cho thấy học sinh có thể cảm nhận hạnh phúc từ những điều gần gũi nhất, không chỉ qua bài giảng hay thành tích học tập mà còn từ sự quan tâm, sẻ chia của những người xung quanh.

Hoa hậu Ngọc Hân ấn tượng trước những bài văn, bài thơ hồn nhiên, giàu cảm xúc của học sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Minh Hằng)

Hoa hậu Ngọc Hân nhấn mạnh, mỗi học sinh tham gia cuộc thi đều đã có một trải nghiệm đáng quý khi mạnh dạn viết ra suy nghĩ của mình và gửi gắm vào một sân chơi chung. Dù đạt giải hay không, việc các em biết quan sát, trân trọng những điều tốt đẹp và bày tỏ cảm xúc đã là một điều rất đáng trân trọng. Cô mong các em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với ngôi trường đang học, đồng thời phát triển khả năng quan sát, diễn đạt và sự đồng cảm với mọi người.

Với những câu chuyện được kể bằng trải nghiệm thật của học sinh, cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026” không chỉ tôn vinh các tác phẩm nổi bật mà còn mở ra cơ hội để người lớn nhìn lại môi trường giáo dục từ góc nhìn của trẻ. Qua đó, những điều làm nên hạnh phúc học đường được nhận diện rõ hơn, bắt đầu từ sự lắng nghe, tôn trọng và quan tâm đến từng học sinh.

Một số hình ảnh tại vòng Chung khảo cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026":

Cuộc thi “Trường học hạnh phúc 2026” góp phần lan tỏa tiếng nói trẻ em, khuyến khích sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Mỗi bài dự thi là một câu chuyện riêng, phản ánh suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của học sinh về môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Nhà văn Hoàng Anh Tú trao đổi cùng các thành viên giám khảo nhằm lựa chọn những tác phẩm nổi bật, giàu cảm xúc và có thông điệp ý nghĩa về trường học hạnh phúc. (Ảnh: Quỳnh Dương)

Nhà văn Di Li: Các tác phẩm dự thi mang đến nhiều góc nhìn chân thực về tình cảm thầy trò, tình bạn và những điều bình dị trong đời sống học đường. (Ảnh: Quỳnh Dương)