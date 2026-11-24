Thí sinh biểu diễn tại vòng chung khảo. Ảnh: NGỌC HÀ

Với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”, cuộc thi năm nay thu hút gần 500 thí sinh đăng ký ở cả 3 miền. Qua vòng sơ khảo bằng hồ sơ và video, các thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung khảo tại 3 khu vực, lần lượt tổ chức tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh.

Tại vòng chung khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tiếng Trung. Hội đồng giám khảo chấm điểm theo 5 tiêu chí trên thang 100 điểm, gồm: kỹ thuật thanh nhạc, phát âm tiếng Trung, biểu diễn sân khấu, hình ảnh cá nhân và sáng tạo. Trong đó, kỹ thuật thanh nhạc và phát âm tiếng Trung chiếm 65 điểm.

Từ vòng chung khảo 3 miền, 15 thí sinh sẽ được chọn vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra ngày 8/12 tại Hà Nội.

Cuộc thi tạo cơ hội để những người yêu âm nhạc thể hiện giọng hát, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung và tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc; đồng thời phát hiện các giọng hát triển vọng, tăng cường sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.