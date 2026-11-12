Chung khảo Hội thi 'Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng'

Các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Oai tặng hoa các đội tham gia vòng Chung khảo Hội thi. Ảnh: Mai Quý.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai cho biết, Hội thi “Mặt trận Tổ quốc Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số cộng đồng” được tổ chức nhằm tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của mỗi khu dân cư trong tham gia chuyển đổi số.

Các đội tham gia phần thi “Khởi nguồn số”. Ảnh: Mai Quý

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 13 đội thi đến từ các Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã. Qua vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng Chung khảo.

Tại vòng Chung khảo, các đội thi trải qua 3 phần thi mang tên “Khởi nguồn số”, “Hiểu số - Hành động số” và “Lan tỏa sắc màu số”.

Các đội tham gia phần thi“Hiểu số - Hành động số”. Ảnh: Mai Quý

Ở phần thi “Khởi nguồn số”, các đội đã mang đến những màn giới thiệu sinh động, giàu bản sắc, khắc họa nét đặc trưng của từng khu dân cư, đồng thời truyền tải những thông điệp ý nghĩa về vai trò của MTTQ trong kết nối cộng đồng, đồng hành cùng nhân dân trên hành trình chuyển đổi số.

Các đội tham gia phần thi “Lan tỏa sắc màu số”. Ảnh: Mai Quý

Với phần thi “Hiểu số - Hành động số”, không khí Hội thi trở nên sôi nổi, hào hứng khi các đội trực tiếp trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên sân khấu. Những kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số và cách xử lý tình huống thực tế được thể hiện qua sự nhanh nhạy, tự tin và khả năng phối hợp của các thành viên. Đây cũng là dịp kiểm tra, củng cố kiến thức, giúp cán bộ Mặt trận nâng cao năng lực hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao giải Nhất cho đội thi Ban Công tác Mặt trận thôn Châu Thành. Ảnh: Mai Quý

Đặc biệt, phần thi “Lan tỏa sắc màu số” đã trở thành điểm nhấn nổi bật, mang đến nhiều cảm xúc và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Xuất phát từ những câu chuyện, tình huống gần gũi trong đời sống khu dân cư, các đội đã khéo léo xây dựng tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch ngắn và các hình thức sân khấu hóa sáng tạo để truyền tải thông điệp về chuyển đổi số cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thanh Oai chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi. Ảnh: Mai Quý

Qua từng phần thể hiện, những nội dung tưởng chừng khô khan như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong đời sống, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ hay nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng... đã được chuyển tải một cách tự nhiên, dễ hiểu, hấp dẫn và giàu tính tuyên truyền.

Không chỉ thể hiện kiến thức, các đội thi còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và vai trò của cán bộ Mặt trận ở cơ sở – những người trực tiếp đến với từng hộ dân, lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Kết thúc vòng Chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 1 giải dành cho tác phẩm dự thi có lượt tương tác cao nhất.