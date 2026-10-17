Chung khảo Hội diễn văn nghệ quần chúng phường Đông Ngạc, Hà Nội lần thứ I, năm 2026

Một tiết mục của Tổ dân phố Văn Hội tại chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Chương trình diễn ra tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Đông Ngạc, trong không khí sôi nổi, phấn khởi kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Trước đó, qua vòng sơ khảo tổ chức tại 5 cụm, với sự tham gia của 35 đội thi, Ban tổ chức đã lựa chọn 5 đội xuất sắc vào vòng Chung khảo, gồm: Tổ dân phố Văn Hội, Tổ dân phố Đại Đồng, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường tiểu học Đông Ngạc A và Tổ dân phố Phú Minh.

Tại đêm Chung khảo, các đội mang đến 10 tiết mục ca múa nhạc, mỗi đội 2 tiết mục, trong đó có tiết mục đồng ca là bắt buộc có chỉ huy và có tối thiểu 35 diễn viên trở lên biểu diễn; các tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về thể loại, giàu cảm xúc và có tính nghệ thuật.

Nội dung chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội; tôn vinh truyền thống cách mạng, những giá trị văn hóa dân tộc và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sự kết hợp giữa lời ca, điệu múa, trang phục và hình thức dàn dựng đã tạo nên những sắc màu riêng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các đội đạt giải. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức trao giải Đặc biệt cho đội thi Học viện Cảnh sát nhân dân; giải Nhất thuộc về Tổ dân phố Văn Hội; giải Nhì được trao cho Trường tiểu học Đông Ngạc A; Đồng giải Ba thuộc về Tổ dân phố Phú Minh và Tổ dân phố Đại Đồng.

Hội diễn Văn nghệ quần chúng phường Đông Ngạc lần thứ I-năm 2026 không chỉ là dịp giao lưu, biểu diễn và tôn vinh những hạt nhân văn nghệ ở cơ sở, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Giải Đặc biệt được Ban Tổ chức trao cho Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Thành công của chương trình tạo động lực để phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần xây dựng phường Đông Ngạc ngày càng phát triển bền vững.