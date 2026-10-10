Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026: 53 thí sinh sẵn sàng tranh suất vào Chung kết

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Quảng trường Biển, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), với sự tham dự của 53 thí sinh.

Trước thềm đêm Chung khảo, các thí sinh đã tham gia các buổi tập ráp sân khấu, làm quen với không gian trình diễn và các tuyến di chuyển. Nhiều thí sinh tỏ ra bất ngờ trước quy mô sân khấu cũng như sự đầu tư của Ban Tổ chức cho vòng thi quan trọng này.

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng ra biển, kết nối với cảnh quan xung quanh. Ảnh: BTC

Quan sát từ trên cao, sân khấu nổi bật giữa không gian biển trời Đồ Sơn. Với thiết kế hướng ra biển, kết nối với cảnh quan xung quanh, không gian biểu diễn tạo cảm giác được nối dài tới đường chân trời. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen vươn lên, bung nở, sân khấu kết hợp hệ thống màn hình LED cùng nhiều tuyến catwalk, tạo điều kiện để thí sinh trình diễn từ nhiều hướng.

Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết, sân khấu đêm Chung khảo được xây dựng từ tổ hợp kết cấu sắt thép, kết hợp các thủ pháp tạo hình. Bên cạnh hiệu quả thị giác, thiết kế chú trọng công năng và mặt bằng rộng, đáp ứng các phần thi catwalk và vũ đạo được đội ngũ đạo diễn, biên đạo dàn dựng riêng.

Yếu tố văn hóa cũng được ê-kíp chú trọng trong tổng thể chương trình. Các chất liệu hình ảnh phát triển từ nét vẽ tay, kết hợp cảm hứng dân gian Việt Nam, nhằm kể câu chuyện về những vùng đất và con người từ Bắc vào Nam.

Qua đó, sân khấu vừa phục vụ các phần thi, vừa thể hiện tinh thần trẻ trung gắn với những giá trị văn hóa truyền thống. Những đường cong mềm mại trong thiết kế cũng gợi liên tưởng đến vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch, đồng thời thể hiện nội lực và bản lĩnh.

Kết hợp hệ thống màn hình LED cùng nhiều tuyến catwalk, không gian biểu diễn tạo điều kiện để thí sinh trình diễn từ nhiều hướng. Ảnh: BTC

Đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm Chung khảo là hai MC Nguyễn Thùy Linh và Thiên Vũ. Đây là lần đầu MC Thùy Linh đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Nữ MC cho biết cô cảm thấy vinh dự nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm khi dẫn dắt một cuộc thi có bề dày truyền thống, đặc biệt ở vòng thi mang tính quyết định đối với hành trình của các thí sinh.

MC Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam qua các chương trình như “Bài hát yêu thích”, “Ca sĩ tháng”, “Muôn màu showbiz”, “Giai điệu kết nối” và “Điểm hẹn tài năng”. Năm 2016, cô giành giải đặc biệt Nụ cười VTV.

Đồng hành với cô là MC Thiên Vũ, sinh năm 1985, công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Anh từng dẫn dắt nhiều sự kiện, chương trình thời trang, đại nhạc hội, hội nghị kinh tế và sự kiện doanh nghiệp. Kinh nghiệm dẫn chương trình, khả năng xử lý tình huống cùng chất giọng trầm ấm được kỳ vọng góp phần tạo nên sự kết hợp ăn ý giữa hai MC trong đêm thi.