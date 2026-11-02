Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư diễn ra vào chiều 2/11. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Chiều 2/11, Vòng chấm Chung khảo Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ tư năm 2026 đã diễn ra tại Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư tiếp tục khẳng định thông điệp: phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành văn hóa, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó báo chí giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc; phản biện chính sách và thúc đẩy hành động vì sự phát triển văn hóa bền vững của đất nước.

Tính đến hết ngày 15/9/2026, Ban Thư ký-Tổng hợp của Giải đã nhận được 1.555 tác phẩm tham dự. Đây là số lượng tác phẩm lớn nhất kể từ khi giải được tổ chức, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng rộng rãi của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước.

Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò của một giải thưởng báo chí chuyên ngành có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Mùa giải năm nay, các tác phẩm từ báo in, báo điện tử cho đến phát thanh, truyền hình cho thấy cách thức đầu tư rất ngay ngắn và chuẩn chỉnh hơn những mùa trước rất nhiều. Tuy nhiên, không ít tác giả chọn những vấn đề vĩ mô. Trong khi đó, bản chất của báo chí là phản ánh những vấn đề giản dị và gắn kết với cuộc sống hằng ngày.

Các tác phẩm dự thi năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm dự thi năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nội dung phần đa các tác phẩm đã bám sát những vấn đề lớn của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nổi bật là phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số, bản quyền; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam và bảo đảm an ninh văn hóa.

Theo Cục trưởng Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc, các tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ tư đã tập trung bàn luận vào những vấn đề trọng tâm. Nhiều lĩnh vực được đề cập một cách toàn diện.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ánh, giới thiệu hoạt động và thành tựu sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội. Các tác phẩm báo điện tử tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng, cho thấy xu hướng phát triển mạnh của loại hình báo chí này trong tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa.

Thông qua việc tôn vinh các tác phẩm báo chí có chất lượng, Giải góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.