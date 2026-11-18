Toàn cảnh buổi làm việc

Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 là hoạt động do Bộ VHTTDL chỉ đạo, giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức. Thông qua mỗi cá nhân và từng tác phẩm dự thi, chương trình kỳ vọng góp thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa về những giá trị tốt đẹp của dân tộc, chung tay lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa Việt Nam trên môi trường số.

Nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của cộng đồng trên môi trường số, Chương trình “Bản Sắc” 2026 được thiết kế với hai phần thi chính. Ở phần thi “Kết nối Bản sắc”, thí sinh sáng tạo các video ngắn khai thác đa dạng đề tài về văn hóa Việt Nam như lịch sử, nghệ thuật, di sản, du lịch, ẩm thực, trang phục truyền thống và con người Việt Nam.

Trong bối cảnh các công cụ AI ngày càng phổ biến, ban tổ chức khuyến khích người tham gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào quá trình sáng tác, song yêu cầu các sản phẩm phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và tuân thủ quy định pháp luật.

Song hành với nội dung sáng tạo video, phần thi “Hiểu biết Bản sắc” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến với hệ thống câu hỏi xoay quanh Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24.4.2026 cùng kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và con người Việt Nam.

Người tham gia thực hiện phần thi trực tiếp theo hướng dẫn trên nền tảng; đồng thời website chương trình cũng tích hợp các chức năng bình chọn và xếp hạng dựa trên lượt xem, lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Ban Giám khảo tại buổi làm việc

Đồng hành cùng vòng Chung khảo Chương trình “Bản Sắc” 2026 là Ban Giám khảo gồm các lãnh đạo, đại diện đến từ Văn phòng Bộ VHTTDL, các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, truyền thông, công nghệ và giáo dục, Ban Giám khảo bảo đảm tính chuyên môn, khách quan trong quá trình đánh giá và lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu.

Tại vòng Chung khảo, Ban Giám khảo tiến hành đánh giá, chấm điểm các tác phẩm theo thang điểm 10, chiếm 50% tổng điểm chung cuộc, dựa trên ba nhóm tiêu chí: nội dung và thông điệp (4 điểm); tính sáng tạo và ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ (3 điểm); kỹ thuật dàn dựng (3 điểm).

Qua đó, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng chuyên môn, giá trị nội dung và sức lan tỏa, góp phần truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Toàn bộ quá trình chấm thi được triển khai theo nguyên tắc độc lập, khách quan, công tâm, minh bạch và bảo mật thông tin. Sau khi hoàn tất, thư ký Ban Giám khảo đã tổng hợp, lập biên bản và phối hợp với đơn vị thường trực chương trình kết hợp điểm chuyên môn với điểm bình chọn cộng đồng để trình ban tổ chức xem xét, quyết định trao giải.

Tác phẩm dự thi

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm tại vòng chung khảo, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam Phạm Lan Oanh cho biết nội dung các bài dự thi năm nay rất phong phú, thể hiện rõ sự nhiệt tình và hào hứng của các tác giả khi quay dựng video clip lồng ghép thông điệp gắn với chủ đề bản sắc.

Tuyến nội dung ca ngợi quê hương đất nước và tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, phong tục tập quán, thực hành dân gian và nghệ thuật biểu diễn dân gian đã thu hút đông đảo cộng đồng tham gia, qua đó thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống văn hóa địa phương.

Ban Giám khảo cũng bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt trước sự đa dạng của các thí sinh tham gia. Từ một tác giả nhỏ tuổi mới học lớp 5, đến thí sinh người nước ngoài dù nói tiếng Việt chưa sõi nhưng vẫn truyền tải thông điệp rất rõ ràng.

Bên cạnh đó, nhiều video của cộng đồng các dân tộc thiểu số như người K’Hotại Lâm Đồng đã khắc họa chân thực phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường với niềm tự hào sâu sắc về văn hóa tộc người.

Chung tay lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa Việt Nam trên môi trường số

Theo nhận định của Ban Giám khảo, các tác phẩm tốt năm nay đều giữ được nét tự nhiên, gần gũi và quan trọng nhất là tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ - lực lượng nòng cốt đang cùng chung tay xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc.

Kết quả các giải thưởng chung cuộc của Chương trình “Bản Sắc” 2026 sẽ được công bố chính thức trên website www.bansac.vn, fanpage Bản Sắc và Báo Văn Hóa.